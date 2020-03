Zurich bietet rechtssichere Beratung im Online-Chat

3.3.2020 – Ihre Assistance-Leistungen im Rechtschutz erweitert die Zurich um eine digitale Rechtsberatung. Das neue Angebot gilt auch für Kunden der DA Direkt und soll rechtsverbindlich sein.

Die Zurich Gruppe Deutschland baut ihr Angebot in der Rechtsschutz-Versicherung aus. Der Versicherer bietet seinen Kunden ab sofort im Online-Chat eine digitale Rechtsberatung an. Die Offerte gilt auch für die Klientel der Unternehmenstochter DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG, wie das Unternehmen am Montag meldete.

Die Online-Rechtsberatung werde von unabhängigen Fachanwälten durchgeführt. Die Auskünfte im Chat seien „rechtsverbindlich“, wie der Konzern in seiner Mitteilung unterstreicht. Die neue Online-Beratung decke „alle Rechtsfragen des deutschen Rechts ab und ist für Versicherte über die Webseite der jeweiligen Gesellschaft abrufbar“, so die Zurich.

Der Rechtsanwalt antwortet in Echtzeit

Der zuständige Rechtsanwalt nehme die Anfrage an und berate Kunden mit einer Rechtsschutz-Versicherung via Messenger. Die Beratung sei kostenlos und ohne Zeitlimit. Eine Selbstbeteiligung des Versicherten falle nicht an.

Für die Dienstleistung der digitalen Rechtsberatung arbeitet der Versicherer nach eigenen Angaben mit einem externen Partner zusammen.

„Die Leistungen des Anwalts-Chat sind nicht limitiert. Alle Beratungsanfragen werden unabhängig vom Rechtsgebiet im Chat von unabhängigen und selbstständigen Rechtsanwälten beantwortet. In der Regel wird jede neue Chatanfrage innerhalb einer Minute von einem Anwalt angenommen. Alle Antworten werden in Echtzeit erbracht“, erklärt der Versicherer auf Nachfrage.

Protokoll des Chats ist rechtsverbindlich

Kunden können den Chatverlauf am Ende der Beratung abspeichern und somit dokumentieren. „Jeder Anwalt haftet für seine Antworten und seine Beratung, wie in einer stationären Beratung, wenn er den Mandanten in seiner Kanzlei beraten hätte. Die Chat-Beratung ist also ‚rechtsverbindlich‘“, so die Zurich gegenüber dem VersicherungsJournal.

Einziger Vorbehalt: Die Angaben des Kunden müssen richtig und vollständig sein. Der Download des vollständigen Beratungs-Verlaufs dient der Dokumentation der anwaltlichen Erstberatung.

Nach Angaben der Zurich sind die Rechtsanwälte im Chat von montags bis freitags von acht bis 22 Uhr erreichbar. Neben der digitalen Beratung könnten Kunden weiter die telefonische Anwaltshotline nutzen. Auch die Suche für spezialisierte Fachanwälte, mit einer bevorzugten Terminvergabe, bleibe bestehen.

Rechtschutz ist Top-Produkt bei Vermittlern

Im unabhängigen Vermittlermarkt gehört die Rechtschutz-Versicherung seit Längerem zu den Top-Produkten in der Absatzrangliste. Das belegt die quartalsweise durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends. In der Spitze berichteten fast 54 Prozent der Befragten von einem zuletzt „(sehr) gut“ gelaufenen Geschäft in dieser Sparte (6.12.2019, 17.9.2019, 6.6.2019, 21.3.2019).

Im Privat-Rechtsschutz sicherte sich bei insgesamt 372 Favoritennennungen die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit über einem Viertel Anteil den Spitzenplatz. Dahinter folgt die Arag SE, gefolgt von der Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (28.1.2020).

Die drei in der Asscompact-Trends-Rangliste führenden Gesellschaften Arag, Auxilia und Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG schnitten auch in der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. überdurchschnittlich ab (9.7.2019).

Zum Jahresende 2018 zählte der Bestand der Rechtsschutzversicherer nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 22,3 Millionen Verträge. Die Ranglisten nach Vertragsbestand und nach Beitragseinnahmen führt jeweils die Arag an (17.12.2019).