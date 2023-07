Wohngebäude: Diese Anbieter empfehlen Makler am ehesten weiter

19.7.2023 – Unabhängige Vermittler bringen der Rhion laut der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2023“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Wohngebäudeversicherung entgegen. Dahinter folgen Domcura, VHV und Baloise.

In der Wohngebäudeversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Domcura AG (VersicherungsJournal 11.7.2023). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2023“ der BBG Betriebsberatungs GmbH.

Grundlage der Studie ist eine im Mai unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 296 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Knapp 85 Prozent der Befragten waren männlich, gut 15 Prozent weiblich. Sie haben 27,4 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 55,6 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,6 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Wohngebäudeschutz. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: Mit dem zweithöchsten Anteil an Fürsprechern von mehr als zwei Dritteln und dem viertniedrigsten Anteil an Kritikern von etwa einem Fünfzehntel landete die Domcura mit einem NPS-Wert von fast 61 an zweiter Stelle.

Besser schnitt nur die Rhion Versicherung AG ab, die beim Geschäftsanteil nur an sechster Stelle rangiert. Mit mehr als drei von vier Interviewten zählt sich der höchste Anteil der Befragten zu den Promotoren. Zusammen mit dem zweitniedrigsten Detraktorenanteil von nicht einmal einem Zwanzigstel errechnet sich ein NPS von 71.

Auf den weiteren Plätzen

An dritter und vierter Stelle liegen in Sachen Weiterempfehlung die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Die VHV schnitt einen Platz schlechter als beim relativen Geschäftsanteil ab, die Baloise fünf Ränge besser. Bei beiden gehören jeweils knapp zwei Drittel zu den Fürsprechern und knapp unter beziehungsweise über sieben Prozent zu den Kritikern.

Auf NPS-Werte von mindestens 50 kommen ansonsten nur noch die Alte Leipziger Versicherung AG (Rang drei beim Geschäftsanteil), die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group (beim Geschäftsanteil an achter Stelle) und die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (Platz zehn beim Geschäftsanteil).

Anbieter mit niedrigen NPS-Werten

Am anderen Ende finden sich mit der Allianz Versicherungs-AG, der Condor Allgemeinen Versicherungs-AG und der Württembergischen Versicherung AG drei Anbieter mit mehr Kritikern als Fürsprechern wieder. Dies sollte angesichts geringer Stimmenzahlen (zehn bis 16) nicht überbewertet werden.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass die drei Gesellschaften mit negativen NPS-Werten in der Rangliste nach Geschäftsanteilen erst auf den Positionen zwölf (Allianz), 15 (Condor) beziehungsweise 17 (Württembergische) auftauchen.

Hier scheint es einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Weiterempfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Beurteilung der Dienstleistungsqualität

Dafür zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität gewisse Anhaltspunkte für die sehr stark abweichenden NPS-Werte. So belegen die drei vorgenannten Akteure auch in der Gesamtzufriedenheits-Wertung nur die hintersten Plätze. Und das mit zehn (Condor) bis 13 Punkten (Allianz und Württembergische) Rückstand auf den Spitzenreiter.

Dabei gehört die Württembergische in zwölf der 13 Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Anbietern. Auf die Allianz traf dies neunmal und auf die Condor achtmal zu. Letztere konnte nur mit der zweitbesten Courtageausgestaltung punkten, die Allianz lediglich mit dem drittbesten Image.

Die Stärken des Spitzenreiters

Der Zufriedenheits-Spitzenreiter Rhion (90 von 100 möglichen Punkten) schaffte es in acht Kriterien unter die Top-Drei-Akteure. Dabei kam der Anbieter in vier der fünf für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekte (Produktqualität, Neugeschäftsabwicklung, Bestandskundenservice und Schadenregulierung) am besten weg.

Die 574-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.