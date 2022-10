Wohin mit dem ganzen Geld? Wie Sparer auf die Inflation reagieren

25.10.2022 – Die Corona-Pandemie und die anhaltende Inflation machen den Sparern laut einer Umfrage von Clark und Yougov zu schaffen. Dabei gehen die Deutschen sehr unterschiedlich mit der Krise um. Manche investieren, andere sparen und einige wiederum unternehmen gar nichts.

WERBUNG

Am 28. Oktober ist „Weltspartag“. Anlässlich dieses Datums hat die Clark Germany GmbH in Zusammenarbeit mit den Meinungsforschern der Yougov Deutschland GmbH untersucht, wie die Deutschen sparen. Nicht überraschend: Pandemie und Inflation fordern nach wie vor einen hohen Tribut von den Sparern. Denn wohin die Reise geht, weiß niemand.

Bei der Online-Umfrage wurden 1.061 Personen von Yougov befragt. Der Befragungszeitraum lag zwischen dem 7. und 13. September 2022. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, so die Marktforscher.

Tagesgeld, Investitionen, Langzeitpläne

Die Deutschen sorgen sich um ihren Wohlstand, hat kürzlich bereits die R+V Versicherung AG bei der Vorstellung ihres Reports „Die Ängste der Deutschen“ konstatiert (VersicherungsJournal 14.10.2022).

Wer deshalb Geld auf die hohe Kante legt, nutzt Clark zufolge in der Regel das Tagesgeldkonto dafür. 28 Prozent der Deutschen favorisieren diese Möglichkeit – obwohl das für gut die Hälfte der Sparer bedeutet, dass sie damit aufgrund der Inflation von derzeit zehn Prozent Geld verlieren.

Laut der Untersuchung sparten sieben Prozent der Befragten in den vergangenen Monaten aber weniger auf Sparkonten oder -plänen. Wiederum sechs Prozent gaben an, mehr Geld als zuvor in eben diesen Formen zu sichern. Ebenfalls mit sechs Prozent beziffert sind Leute, die jetzt mehr in Aktien, Kryptowährungen oder ETFs investieren.

Drei Lager bei Reaktion auf Krisen

Die Studie zeigt auf, dass mit Pandemie und Inflation sehr unterschiedlich umgegangen wird. Ein Drittel, 33 Prozent der Befragten, gab an, verstärkt auf Preise und Sonderangebote zu achten. Gut ein Drittel, 34 Prozent, hat das Sparverhalten trotz der Krisensituation überhaupt nicht verändert. Beinahe ein weiteres Drittel der Befragten, 27 Prozent, erklärte, überhaupt kein Geld zu sparen.

Auch bei Frauen und Männern ist ein Unterschied im Verhalten zu erkennen. Bei denen, die bewusster auf die Preise schauen, sind die Frauen mit 36 Prozent wesentlich sensibler als die Männer, bei denen lediglich 29 Prozent genauer prüfen. Zudem sind mit 26 Prozent mehr Frauen nicht in der Lage, Geld zurückzulegen, als Männer. Bei denen haben nur 18 Prozent keine Sparmöglichkeit.

Altersvorsorge ist trotzdem nicht aus dem Sinn

Auch in Zeiten der Krise ist der Blick auf die Zukunft nicht vernebelt. Insgesamt 16 Prozent der Befragten gaben an, in Altersvorsorgeprodukte zu investieren.

Auch das Anlegerbarometer der Union-Investment-Gruppe hat gezeigt, dass die private Altersvorsorge hoch im Kurs steht (14.9.2022). Mit 15 Prozent besitzen fast genauso viele der Teilnehmer einen Bausparvertrag. 17 Prozent legen Geld in Fonds oder Aktien an.

Bei Versicherungen wollen laut einer Umfrage der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland neun Prozent von 1.000 Befragten einsparen (5.10.2022). In der Studie wurde direkt nach dem Umgang mit eigenen Versicherungen gefragt: 65 Prozent halten an ihren Verträgen fest, nur vier Prozent haben gekündigt. Für drei Prozent sei eine Kündigung eine Option, ein Prozent nutzte laut Umfrage die Möglichkeit auf Beitragsfreistellung.