Wo Verbraucher ihre Kfz-Versicherung abschließen

27.9.2018 – Vier von fünf Verbrauchern haben schon mindestens einmal den Anbieter ihrer Autoversicherung gewechselt, fast jeder Dritte sogar mindestens drei Mal. Dies hat Finanztip in einer Umfrage herausgefunden. Insgesamt wird rund jeder dritte Abschluss online getätigt. Bei den Nicht-Wechslern liegt der Anteil der Onlineabschlüsse nur bei einem Elftel, bei den Viel-Wechslern hingegen bei weit über der Hälfte.

Lediglich jeder fünfte Bundesbürger hat noch nie seinen Anbieter der Kfz-Versicherung gewechselt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH. Hierzu hat der Informationsdienst Mitte Juli 1.008 erwachsene Verbraucher mit einer Kfz-Versicherung durch die Innofact AG repräsentativ befragen lassen.

Wie die Untersuchung weiter zeigt, hat fast jeder zweite Befragte bereits ein oder zwei Mal seine Autoversicherung gewechselt. Das verbleibende knappe Drittel zählt Finanztip zu den Vielwechslern – diese Personen haben ihre Kfz-Versicherung mindestens drei Mal gewechselt.

Ein Drittel schließt online ab

Im Rahmen der Umfrage wurde auch ermittelt, über welchen Vertriebskanal Verbraucher ihre Autoversicherung abschließen. Ergebnis: Lediglich rund jeder dritte Kfz-Versicherungskunde hat seine Police online abgeschlossen – entweder über ein Vergleichsportal oder über eine Versicherer-Internetseite.

Fast vier von zehn Kfz-Versicherungskunden gaben an, den Abschluss in der Filiale des Versicherers respektive bei einem Versicherungsvertreter getätigt zu haben. Unabhängige Makler kommen auf einen Anteil von einem Zehntel. Kaum ins Gewicht fallen die Abschlusskanäle „Eltern, Freunde oder Bekannte“, „telefonisch/ Hotline des Versicherers“ sowie „Autohaus“ mit Anteilen zwischen sechs und drei Prozent.

Nicht überinterpretieren

Die Umfrageergebnisse sollten allerdings nur mit Vorsicht interpretiert werden. Denn hinter den Vergleichsportalen verbergen sich in der Regel Versicherungsmakler – und Versicherungspolicen können über Eltern, Freunde oder Bekannte nur abgeschlossen werden, wenn diese als Versicherungsvermittler registriert sind.

Für tiefergehende Analysen der Bedeutung der verschiedenen Vertriebswege sollte auf die einschlägigen Statistiken des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (VersicherungsJournal 28.8.2018) oder der Unternehmensberatung Willis Towers Watson zurückgegriffen werden.

Laut dem aktuellen Vertriebswege-Survey von Willis Towers Watson kommen Internetportale und Direktvertrieb zusammen auf rund 17 Prozent Anteil am Neugeschäft nach verdienten Bruttobeiträgen (VersicherungsJournal 22.2.2018). Dies liegt dann doch erheblich niedriger als in der Finanztip-Umfrage – auch wenn hier auf die Zahl der Abschlüsse abgestellt wird.

Große Unterschiede

Die Untersuchung des Informationsdienstes zeigt aber durchaus interessante Unterschiede bei den Abschlusswegen, wenn man sich die Gruppen der Nicht-Wechsler sowie der Viel-Wechsler (mindestens drei Wechsel) anschaut.

So nutzen Erstere für den Abschluss ihrer Autoversicherung nur in den seltensten Fällen das Internet. Vergleichsportale und Versichererwebseiten kommen zusammen nur auf einen Anteil von einem Elftel. Bei den Viel-Wechslern ist der Anteil mit weit über der Hälfte in etwa sechs Mal so groß.

Dafür ist der Anteil der Abschlüsse bei einem Vertreter, in der Filiale des Versicherers oder bei einem Versicherungsmakler mit 58 Prozent bei den Nicht-Wechslern deutlich größer als bei den Viel-Wechslern (36 Prozent).