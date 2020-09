Wo die meisten Versicherungsvermittler registriert sind

10.9.2020 – In den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern waren Ende 2019 auch die mit Abstand meisten Versicherungsvermittler registriert. Die höchste Vermittlerdichte steht für Thüringen und Sachsen zu Buche (ein Vertriebler auf jeweils rund 340 Einwohner). Am niedrigsten ist die Dichte in Bremen (ein Vermittler auf etwa 620 Einwohner). Damit ist dort statistisch gesehen die potenzielle Kundengruppe am größten.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlicht im Quartalsrhythmus Statistiken zu den registrierten Versicherungs- und Finanzanlagen-Vermittlern und -beratern sowie zu den Vermittlern von Immobiliendarlehen.

Mitte 2020 waren in den jeweiligen Registern 196.914 Versicherungsvermittler (VersicherungsJournal 7.7.2020), 37.871 Finanzanlagenvermittler, 202 Honorar-Finanzanlagenberater (6.7.2020) sowie 53.746 Immobiliardarlehens-Vermittler (6.7.2020) aufgeführt.

Der DIHK veröffentlicht zu den Finanzanlagen-Vermittlern, den Honorar-Finanzanlagenberatern und zu den Immobiliardarlehens-Vermittlern auch auf die Bundesländer heruntergebrochene Detaildaten.

Statistisches Taschenbuch veröffentlicht

Für die Versicherungsvermittler ist eine entsprechende Aufschlüsselung im „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2020“ enthalten. Dieses hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Anfang September veröffentlicht (2.9.2020).

Die Publikation bietet auf 168 Seiten zahlreiche Daten von der Geschäftsentwicklung in den einzelnen Versicherungssparten auf dem deutschen Markt über den internationalen Vergleich der Versicherungsmärkte bis hin zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld der Versicherer.

Bayern und NRW mit den meisten Versicherungs-Vermittlern

Zum 31. Dezember 2019 war dem Taschenbuch zufolge mehr als ein Drittel der seinerzeit 198.452 registrierten Versicherungsvermittler (8.1.2020) in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (NRW) und Bayern beheimatet. Für NRW wird ein Wert von knapp 39.000 Vertrieblern ausgewiesen, für Bayern ein Wert von 36.000.

Dahinter folgt Baden-Württemberg mit rund 28.000 Betrieben vor Niedersachen mit fast 16.500 und Hessen mit über 15.000 Registrierten. Im Saarland sind nur 2.300 im Register verzeichnet, in Bremen 1.100.

Rückgänge in allen Ländern bis auf Bremen

Bis auf eine Ausnahme – in Bremen gab es keine Veränderung – schrumpfte die Zahl der selbstständigen Vermittler/ Berater, wie sie in der GDV-Statistik bezeichnet werden, in allen Bundesländern.

Die größten absoluten Rückgänge waren in Bayern mit knapp über und in NRW mit knapp unter 1.000 zu beobachten. In Berlin, in Hamburg und im Saarland verringerte sich die Zahl nur um jeweils 100 Vertriebler.

Prozentual gesehen fiel die Verminderung in Mecklenburg-Vorpommern mit über fünf Prozent am stärksten aus. Dahinter folgen Sachsen und das Saarland mit jeweils über vier Prozent. Relativ am niedrigsten fiel die Schrumpfung in Berlin mit nur rund 1,5 Prozent aus.

Gründe für die große Schwankungsbreite bei den Rückgängen sind dem GDV-Datenmaterial nicht zu entnehmen.

Vermittlerdichte: Spitzenreiter Thüringen, Schlusslicht Bremen

Setzt man die Vermittler- in Relation zur Einwohnerzahl, so ist die Vermittlerdichte in Thüringen und Sachsen am größten. Hier gibt es je Versicherungsvermittler jeweils etwa 340 Einwohner.

Hessen und Rheinland-Pfalz liegen leicht unter dem Bundesschnitt von rund 419 Einwohnern pro Vermittler, das Saarland etwas darüber. Der mit Abstand höchste Wert errechnet sich für Bremen mit fast 620. Auch Berlin liegt mit 556 Einwohnern pro Registrierter deutlich über dem Bundessschnitt.

Lesebeispiel 1: In Bremen gibt es die niedrigste Vermittlerdichte, dort kommen auf einen Vermittler fast 620 Einwohner. Dafür ist die potenzielle Kundengruppe statistisch gesehen am größten. Lesebeispiel 2: In Thüringen ist die Vermittlerdichte am größten, dort kommen auf einen Vermittler nicht einmal 340 Einwohner. (Bild: Wichert)

Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass auf einen Vermittler in den beiden Stadtstaaten statistisch gesehen die größte Einwohner- und damit Kundengruppe kommt.