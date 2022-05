Wie viel „grün“ kann der Vermittler seinem Kunden guten Gewissens in Aussicht stellen?

30.5.2022 – Die ESG-Kriterien – ökologisch, sozial, ethisch – sind Thema des neuen VersicherungsJournal Extrablatts. Die Redaktion geht darin unter anderem der Frage nach, wie die Lebensversicherer Kundengelder nachhaltig anlegen. Das Heft „ESG – Chancen trotz oder dank neuer Regulierung“ wurde bereits versandt, steht aber im Internet zum Download bereit.

Wie investieren die Kapitalanleger der Lebensversicherer aktuell beziehungsweise bisher mit Blick auf die ESG-Kriterien? Wie viel „grün“ kann der Vermittler seinem Kunden guten Gewissens bei der ein oder anderen Gesellschaft in Aussicht stellen?

Umfrage unter Lebensversicherern

Für einen Überblick befragte das VersicherungsJournal Extrablatt die größten sowie die von Maklern als nachhaltig benannte Lebensversicherer nach ihren Ansätzen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Kriterien.

Alle Teilnehmer kamen dabei der Bitte nach Information zur Anlagestrategie mit der Angabe mindestens einer Internetseite nach – diese Angaben finden sich in der Tabelle. Die übrigen Details stehen in der aktuellen Ausgabe 2/2022 des Extrablatts „ESG – Chancen trotz oder dank neuer Regulierung“.

WERBUNG

Versicherer als Treiber für eine klimafreundliche Umwelt

Mit Kapitalanlagen von mehr 1,7 Billionen Euro sind die deutschen Versicherer eine der größten institutionellen Investorengruppen – und wichtig für die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise.

„Versicherer streben Treibhausgasneutralität der Kapitalanlagen bis 2050 an. Sie [...] arbeiten darauf hin, im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Verfügbarkeit von Messmethoden bereits bis 2025 und schrittweise darüber hinaus CO2-Reduktionen in den Portfolios zu realisieren“, verspricht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) in seiner „Nachhaltigkeits-Positionierung der deutschen Versicherer“ Anfang 2021 (VersicherungsJournal 25.1.2021).

Ein wichtiger Bestandteil der Kapitalanlage seien ESG-Konzepte wie zum Beispiel Ausschlusslisten, Best-in-Class, Engagement oder ESG-Integration, wird dort dargestellt. Die Konzepte würden von pauschalen Ausschlüssen zu integrierten ESG-Ansätzen weiterentwickelt.

Vom Vermittler ist viel Erklärung und Transparenz gefordert

Es gibt weder bei den ESG-Kriterien noch bei den ESG-Ansätzen (mit wenigen Ausnahmen) einheitliche Definitionen. Je nach Auslegung überlappen sich die Konzepte.

Das verlangt von allen Nutzern – auch den Vermittlern – viele Erklärungen und Transparenz. „Wichtig ist, dabei glaubhaft und konsequent zu bleiben. Dazu gehört ein hohes Maß an Transparenz über das, was man tut, aber auch nicht tut beziehungsweise tun kann“, formuliert es die SV Sparkassenversicherung.

Bei einer Abfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gaben unlängst drei Viertel der Versicherer an, Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Kapitalanlageleitlinien und -prozesse integriert zu haben. Gleichwohl sei der Anteil „dezidiert nachhaltiger“ Kapitalanlagen mit einem Prozent der Kapitalanlagen „noch sehr gering“ (17.3.2022).

So kommt das Extrablatt zu Ihnen

Was konkret zu tun ist, zeigt sich in Heft 2/2022, das ab dem 30. Mai im Internet steht. Die Ausgabe kann in den ersten vier Wochen nach Erscheinen unter diesem Link kostenlos heruntergeladen werden.

Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe als Druckexemplar automatisch zugesandt. Bezieher des Premium-Abonnements des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.

Künftige Druckausgaben können über dieses Formular bestellt werden. Im Inland sind sie kostenlos zu beziehen.