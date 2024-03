Wie die digitale Rentenübersicht die Altersvorsorgeberatung beflügeln soll

4.3.2024 – Die Altersvorsorgeberatung könnte über die digitale Rentenübersicht einen neuen Schub erhalten. Impulse gab es beim Kongress „Versicherungsvertrieb der Zukunft“. Diskutiert wurde auch Ideen für nachhaltige Vermittlung und die digitale Transformation.

„Die digitale Rentenübersicht (DRÜ) ist der Gamechanger für die Altersvorsorgeberatung in Deutschland. Sie ermöglicht es, mit jedem Bürger über seine Vorsorge zu sprechen. Das sagte Martin Gattung, Gründer und Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Aeiforia GmbH, am Freitag auf dem MCC-Kongress „Versicherungsvertrieb der Zukunft“.

Ab Januar 2025 wären alle Versorgungträger verpflichtet, ihre Standmitteilungen für eine Abfrage bereit zu halten. Schon heute sei dies möglich. Seit 2023 läuft die DRÜ im Regelbetrieb (VersicherungsJournal 29.6.2023).

In wenigen Minuten zur Rentenübersicht

Martin Gattung (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Insgesamt würden so 150 Millionen Anwartschaften zusammenkommen. Über die Rentenübersicht.de könne man die App auf das Smartphone herunterladen. Dann müsse lediglich der elektronische Personalausweis per Pin aktiviert und die Steuer-Identifikationsnummer eingegeben werden, um auf die Daten zuzugreifen. „Das dauert lediglich zwei bis drei Minuten“, so Gattung.

Der Datenschutz bei der DRÜ sei gesichert, denn die Daten würden nur auf Abruf bei den Anbietern generiert.

Gattung appellierte an die Versicherer, spätestens bis zum 1.1.2025 alle Daten komfortabel zur Verfügung zu stellen.

Er zitierte aus einem aktuellen Brief eines Versicherers, der darauf verwies, dass eine Kapitallebensversicherung nicht eingestellt werden müsse, da sie gar nicht zur Vorsorge diene. Solche Schreiben würden für eine „schlechte Presse“ sorgen, warnte Gattung.

Rentendaten können in Beratungssoftware verarbeitet werden

Mit der DRÜ könne sich der Bürger aber nicht selbst beraten, daher sei der Verweis auf das System ein willkommener Anlass zur Beratung. Die Daten seien downloadbar und könnten in Beratungssoftware und über künstliche Intelligenz (KI) verarbeitet werden.

Die Klippe, dass bisher nur rund 14 Prozent den Online-Ausweis nutzen würden, könnte etwa mit einer Abfrage des Punktestands aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) überwunden werden. „Denn auch für die Abfrage der Flensburger Sünderkartei braucht man den digitalen Ausweis“, erläuterte Gattung.

Immer mehr Menschen würden über 85 Jahre alt. Daher sollten die Vermittler für die Beratung eine „Methusalem-Strategie“, entwickeln und schon die 30- bis 40-jährigen hinsichtlich ihres Lebens und Wohnens im Alter beraten.

Ideen für nachhaltige Aktivitäten gesucht

Elisabeth Stiller (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Für die notwendige nachhaltige Versicherungsberatung empfiehlt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) den „Nachhaltigkeitsratgeber für den Vertrieb“ (PDF, 1,8 MB). Hier würden Maßnahmen erläutert, wie Vermittler Nachhaltigkeitsziele erreichen könnten.

„Wir stellen dar, was Pflicht und was Kür ist“, erläuterte Elisabeth Stiller, die beim GDV die Abteilung Vertrieb leitet. Dabei habe man mit allen Vermittlerorganisationen kooperativ zusammengearbeitet.

„Wir wollten nicht, dass die Vermittler glauben, wir wären gegenüber selbstständigen Unternehmern übergriffig“, erläuterte Stiller.

„Der besondere Witz des Ratgebers sind seine Best-Practice-Beispiele“, so die Lobbyistin. So würde ein Vermittler mit seinem Netzwerk für eine Flurbereinigung sorgen und regelmäßig eine Müllaktion starten. Andere hätten eine besondere Bienensorte unter ihre Fittiche genommen oder würden nur noch Videoberatung anbieten und so viele Autokilometer einsparen.

Viele Vermittler sind schon heute stark sozial engagiert

Als weitere Beispiele nannte Stiller einen Vermittler, der sich um eine inklusive Sportgruppe kümmert oder einen Vermittler, der für behinderte Kinder eine Mehrbetreuung über einen „Zeitschenker“ entwickelt hat. „Wenn Ihnen weitere Ideen einfallen, die noch nicht im Ratgeber sind und drinstehen sollten, dann sagen Sie uns Bescheid“, forderte Stiller die Versicherer und Vermittlerschaft auf.

Vermittler könnten die Nachhaltigkeit in die Breite der Bevölkerung bringen. Sie müssten aber glaubhaft sein. So hätte ein Vertriebler ein Jahr keine neuen „Klamotten gekauft“. Das praktiziert Stiller nun selbst. „Ich bin schon im zweiten Monat“, sagte sie.

Nach Meinung von Stefan Frigger, Geschäftsführer der Dienstleistungsgesellschaft des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), würden viele Vermittlerinnen und Vermittler schon heute stark sozial engagiert sein. „Mit Mut und Neugier können sie dann dieses Engagement um nachhaltige Aktivitäten erweitern.“

Gesundheit ist das digitale Thema

Kai Kuklinski (Bild: Axa)

Dass die Transformation der Vertriebe in die digitale Welt komplex ist, bestätigte Kai Kuklinski, Vertriebsvorstand der Axa Konzern AG. „Derzeit orchestrieren wir in unserem Omnikanalmodell rund 20 Elemente.“ Damit wäre man noch mitten in der Transformationsreise. Besonders viel verspricht sich der Manager von Gesundheit als Thema. Es wäre längst der Bereich mit der stärksten Interaktion.

In der Diskussion wurde deutlich, dass rund ein Drittel der Kunden etwa in Vergleichsportalen ihre Informationsreise zu Versicherungen beginnen, aber dann rund 75 Prozent persönlich beraten werden wollen. Das gelte selbst für die Generation Z.

Vertrauen würden sie vor allem Familie, Freunden und Beratern. Dabei spiele der Kommunikationskanal keine Rolle. Persönliche Beratung könne auch per Video stattfinden.