Wie das Netz das Wechselverhalten der Kunden beeinflusst

30.7.2020

Nach Familie und Freunden vertrauen Verbraucher in Versicherungsfragen am ehesten Profis wie Vermittlern. Das ermittelte die Bitkom Research GmbH in einer Telefonumfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom e.V. unter 1.004 erwachsenen Bürgern.

Das höchste Vertrauen genießen mit 90 Prozent Personen aus dem privaten Umfeld. Mit großem Abstand folgen die Verbraucherzentralen (45 Prozent), Versicherungsmakler (41 Prozent), gegen Honorar tätige Versicherungsberater (41 Prozent) und Online-Vergleichsportale (36 Prozent). Ausschließlichkeits-Vertreter nennen 31 Prozent der Befragten und digitale Versicherungsmanager 23 Prozent.

Beim Abschluss gehen die Verbraucher verschiedene Wege. 39 Prozent informieren sich im Netz über Versicherungsthemen, kaufen ihre Police dann aber lieber persönlich beim Vermittler. Den umgekehrten Weg gehen 22 Prozent. Sie lassen sich offline von einem Experten beraten und schließen ihren Vertrag dann digital im Internet ab.

Zusätzlich beschleunigt das Web auch das Wechselverhalten der Endkunden. 28 Prozent sagen, dass sie inzwischen häufiger ihre Versicherung austauschen, weil sie sich über Online-Vergleichsportale über die verschiedenen Offerten informieren. 42 Prozent sind durch das Internet auf günstigere Versicherungen aufmerksam geworden, 40 Prozent auf Angebote mit besseren Leistungen.