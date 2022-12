Welche Versicherer 2022 auf Facebook & Co. erfolgreich waren

23.12.2022 – Die Versicherungswirtschaft ist in den sozialen Medien engagiert und produktiv. Als Ausnahmetalente der Branche bezeichnet eine Studie von Research Tools die Allianz, die Huk-Coburg und die Zurich. Aber auch der Spezialanbieter Agila wird unter den besten zehn Aktiven geführt.

WERBUNG

Die Mehrheit der deutschen Versicherer nutzt die sozialen Medien für ihre Botschaften. Allerdings sind nicht alle Gesellschaften auf allen Kanälen aktiv und erfolgreich. Youtube und Facebook sind die bevorzugten Plattformen der Assekuranz.

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle „Studie Social-Media-Performance Versicherungen 2022“ von Research Tools. Die Marktforscher haben das Engagement von 100 Versicherern auf vier Kanälen untersucht: Facebook, Instagram, Twitter und Youtube. Der Studiensteckbrief steht hier zur Verfügung.

Welche Versicherer aus Nutzern Fans machen

Unter den 100 untersuchten Versicherern führt Youtube mit einem Nutzungsgrad von 91 Prozent das Ranking der vier analysierten Social-Media-Plattformen an, wie Research Tools mitteilt. Nutzer- und Interaktionszahlen dienen den Marktforschern als Gradmesser des Erfolgs.

In den vergangenen zwölf Monaten konnten auch kleinere Unternehmen ihre Fangemeinde auf verschiedenen Kanälen im Netz vergrößern. Nach der vorliegenden Auswertung gehören folgende Gesellschaften zu den Gewinnern 2022:

Klima- und Umweltthemen sprechen an

Punkten konnten die Gesellschaften in den sozialen Medien mit Informationen zu ihren Produkten, Gewinnspielen und Beiträgen zu aktuellen Themen wie Klima und Umwelt.

Mit einem Tweet zur Naturkatastrophe im Ahrtal verzeichneten die R+V Versicherungen die höchste Anzahl an Likes, so die Auswertung von Research Tools. Und auf Youtube traf ein Video der Zurich Versicherungen in der Reihe „Planet Hero“ den Nerv der Abonnenten.

Die Studie weist auch ein Gesamtranking mit den Top-Zehn-Versicherern in den sozialen Medien aus. Laut den Marktforscher heben sich hier drei Unternehmen deutlich ab. Dazu gehören die Allianz Versicherungen, die Huk-Coburg Versicherungen und die Zurich.

Diese drei Anbieter seien zusätzlich in allen vier Plattform-Einzelrankings unter den besten zehn Versicherern vertreten. Auch ein Spezialanbieter schaffte es in die Gesamtwertung: die Agila Haustierversicherung AG.

(Bild: Research Tools)

Andere Auswertung, ähnliche Richtung

Die Ergebnisse von Research Tools decken sich mit anderen Untersuchungen. Auch die Berater von Web-netz.de, dem Portal der Web-Netz GmbH, analysierten die Social-Media-Aktivitäten der Assekuranz.

Als Platzhirsch auf Youtube sehen sie die Allianz mit den meisten Videoaufrufen, etwa sechs Millionen, zwischen Januar und Oktober des laufenden Jahres. Es folgen die Axa Versicherungen mit vier Millionen und die Huk-Coburg mit etwa drei Millionen (VersicherungsJournal 26.10.2022).

Die meisten Follower können auf Instagram die Allianz, die Debeka, die Huk-Coburg, die R+V und die Generali Versicherungen hinter sich versammeln. Anders sieht es dagegen bei den Nutzer-Reaktionen aus. Hier räumt die R+V gemeinsam mit den Ergo Versicherungen ab.

Dass der genossenschaftliche Versicherer den Content-Gedanken und den Austausch mit Anwendern verstanden hat, zeigt auch die Auszeichnung mit dem „German Brand Award“ (10.6.2022).

Tiktok und Pinterest verstehen nur sehr wenige Versicherer

Research Tools richtet in der vorliegenden Studie sein Augenmerk auf die in Deutschland bekanntesten Social-Media-Kanäle. Plattformen wie Pinterest und Tiktok fehlen in der Analyse.

Tiktok wird in der Untersuchung von Web-netz immer noch als „Brachland der bekanntesten Versicherungsmarken“ bezeichnet. Nur zwei Unternehmen trumpfen hier auf: Die Cosmosdirekt-Gruppe mit 47.900 Followern und die Debeka Versicherungen mit 32.000 Fans.

Schon lange sei Tiktok ein Ort, an dem sich nicht nur „Teenies“, sondern auch interessante Kundensegmente tummelten. Über 38 Prozent der Nutzer seien über 25 Jahre alt. „Die „Paid Cosmic-Fail“-Kampagne von Cosmosdirekt generierte über 930 Millionen Views. Das zeigt, wie bei Tiktok ein Markenprofil aufgebaut werden kann“, schreibt Digitalisierungsexperte Dr. Robin Kiera (8.1.2021).

Pinterest, eine besonders frauenaffine Plattform, wird am stärksten von der Huk-Coburg genutzt. Der Anbieter erreicht hier monatliche Aufrufe von 3,2 Millionen, gefolgt von der Ergo mit 2,1 Millionen. Weit dahinter rangieren die Barmenia Versicherungen mit 8.800 interessierten Nutzern.