Welche Pools und Dienstleister Makler (nicht) weiterempfehlen

26.4.2018 – Der Aruna bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in den Geschäftsbereichen Leben/ Vorsorge, Kranken und Sach/ HUK entgegen. Im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung kommt die Apella auf den höchsten NPS. Die schlechtesten NPS-Werte stehen für Jung, DMS & Cie. (Kranken, Sach/ HUK Finanzierung) sowie für Amexpool (Leben) zu Buche.

WERBUNG

Makler und Mehrfachvertreter reichen über die Fonds Finanz Maklerservice GmbH das meiste Geschäft ein. Dies gilt für die Bereiche Leben/ Vorsorge, Kranken, Sach/ HUK und Finanzanlage/ Finanzierung, wie die „Marktstudie Pools und Dienstleister 2018“ zeigt.

Basis der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine im Februar durchgeführte Online-Umfrage, an der sich 546 unabhängige Versicherungsmakler sowie Kapitalanlage- und Darlehensvermittler beteiligt haben.

Was die Gesamtzufriedenheit betrifft, so liegt in den Bereichen Leben/ Vorsorge sowie Finanzanlage/ Finanzierung die Apella AG an der Spitze. In den Bereichen Kranken und Sach/ HUK setzte sich die Aruna GmbH durch (VersicherungsJournal 4.4.2018).

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler in Leben

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Pools und Dienstleister. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: Im Bereich Leben/ Vorsorge liegt die Aruna mit dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (über drei Viertel) und dem niedrigsten Anteil an Detraktoren (rund sechs Prozent) hauchdünn vor der Apella. Letztere kommt mit fast 85 Prozent auf den höchsten Promotorenanteil. Die Fonds Finanz folgt an dritter, die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. an fünfter Stelle.

Am unteren Ende der Rangliste finden sich mit jeweils negativen NPS-Werten die Jung, DMS & Cie. AG (JDC) sowie die Amexpool AG wieder. Bei JDC war der Anteil der Detraktoren mit knapp 40 Prozent um rund ein Viertel niedriger als derjenige der Promotoren.

Für Amexpool steht dem niedrigsten Promotorenanteil (knapp 17 Prozent) der höchste Anteil an Detraktoren (über 40 Prozent) gegenüber. Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen.

Aruna in Kranken an der Spitze

In der Krankenversicherung fielen die NPS-Werte deutlich höher aus. Hier belegt ebenfalls die Aruna die Spitzenposition. Fast 85 Prozent der Vermittler gehören zu den Promotoren, Kritiker gab es gar keinen.

Die Ränge zwei und drei gehen an die Blau Direkt GmbH & Co. KG. und die Fonds Finanz. Aus dem zweit- und dritthöchsten Anteil an Promotoren (jeweils rund 70 Prozent) und dem niedrigen Anteil an Detraktoren von jeweils gut neun Prozent errechnet sich ein NPS-Wert von jeweils etwas über 60.

Auf einen NPS von null kommt die JDC, bei der jeweils ein gutes Drittel zu den Promotoren wie auch zu den Detraktoren gehört. Etwas besser schneidet die Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH ab. Hier gehört zwar auch nur etwas mehr als jeder dritte Vermittler zu den Promotoren, dafür aber nur gut jeder Fünfte zu den Kritikern.

Sach/ HUK: Aruna vor Vema

Im Bereich Sach/ HUK setzte sich die Aruna gegen die Wettbewerber durch. Kritisch steht der Gesellschaft gar kein unabhängiger Vermittler gegenüber. Dafür lassen sich aber über 95 Prozent der Gruppe den Promotoren zuordnen.

Den Silberrang belegt die Vema. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (über 80 Prozent) und dem niedrigen Anteil an Detraktoren (gut drei Prozent) errechnet sich ein NPS-Wert von fast 80 für die Gesellschaft aus Heinersreuth bei Bayreuth.

Der schlechteste Wert (minus 22) wird für JDC ausgewiesen. Hier war der Anteil der kritischen Vermittler mit 44 Prozent doppelt so groß wie der Anteil der Promotoren. Ebenfalls auf einen negativen NPS kommt die BCA AG. Während nur gut jeder dritte unabhängige Vermittler zu den Promotoren gehört, zeigten sich über 40 Prozent kritisch eingestellt gegenüber der Gesellschaft aus Oberursel.

Finanzanlage: Apella mit der größten Weiterempfehlungs-Bereitschaft

Im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung liegt die Apella mit einem NPS von über 80 an der Spitze. Die Gesellschaft aus Neubrandenburg kommt auf den höchsten Anteil an Promotoren (über 90 Prozent) und den zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (gut neun Prozent).

Niedriger ist der Anteil der Kritiker nur bei der Fonds Finanz (gut zwei Prozent). Da aber „nur“ drei Viertel der Vermittler zu den Promotoren gehören, liegt der NPS bei knapp 71 Prozent, was die zweite Position bedeutet.

Die 432-seitige „Marktstudie Pools und Dienstleister 2018“ zum Asscompact-Award kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.