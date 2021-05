Welche Altersgruppen Zahnzusatzpolicen am stärksten nachfragen

12.5.2021 – Das Unternehmen Versicherungsmakler Experten hat die Datensätze seines Online-Portals ausgewertet. Der Spezialist für Zahnzusatz-Versicherungen hat festgestellt, dass sich ein Viertel der Interessenten zum Zeitpunkt ihrer Anfrage bereits in einer laufenden Behandlung befand. Besonders attraktiv ist die Zusatzpolice für Menschen im Alter von Mitte 30 bis Mitte 40 und von Anfang bis Ende 50. Die Pandemie hat zu keinem signifikanten Nachfragerückgang geführt.

Viele Menschen würden erst dann, wenn sie einen teuren Kostenplan vom Zahnarzt bekommen, erkennen dass eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll ist. Das berichtet Maximilian Waizmann, Geschäftsführer der Versicherungsmakler Experten GmbH.

Der Spezialist für Zahnzusatz-Versicherungen hat 83.549 Datensätze von Menschen anonym ausgewertet, die in den vergangenen Jahren ein Angebot auf seinem Portal Zahnzusatzversicherung-experten.de angefordert haben.

Demnach befand sich rund ein Viertel der Interessenten zum Zeitpunkt der Anfrage bereits in einer laufenden Behandlung oder hatte die Empfehlung, sich behandeln zu lassen (25,2 Prozent).

Rund drei Viertel hatten schon einen Zahnersatz. In dieser Gruppe scheint das Bewusstsein größer zu sein aufgrund der bereits gemachten Erfahrungen. Denn wer bereits Kronen, Brücken oder Implantate habe, könne oftmals absehen, dass in einigen Jahren eine erneute Sanierung der Zähne ansteht, so der Versicherungsmakler.

Interessenten für Zahnzusatzpolicen (Bild: Versicherungsmakler Experten)

Zahnzusatz-Versicherungen besonders attraktiv im mittleren Alter

Ein Blick auf die Altersstruktur zeigt, dass Zahnzusatz-Versicherungen besonders attraktiv für Menschen im mittleren Alter sind. Das Interesse ist besonders ab Mitte 30 bis Mitte 40 hoch, ebenso im Alter von Anfang bis Ende 50.

Laut der Auswertung sind 39 Prozent der Interessenten zwischen 36 und 50 Jahre alt sowie 36 Prozent zwischen 51 und 66 Jahre alt. Nur 17 Prozent aller Interessenten sind älter als 20 und jünger als 35 Jahre. Das liege vermutlich daran, dass junge Menschen meist noch sehr gute Zähne hätten und die Notwendigkeit einer Zusatzversicherung eher als untergeordnet einstufen würden, heißt es.

Nachfrage bleibt auch in der Coronakrise stabil

Die Pandemie habe zu keinem signifikanten Nachfragerückgang geführt, berichtet Waizmann. Lediglich während des ersten Lockdowns im März 2020 wäre es wohl aufgrund der allgemeinen Schock-Situation und geschlossener Zahnarztpraxen zu einem kurzfristen starken Einbruch gekommen.

Nach eigenen Angaben bietet sein Vergleichsportal Verbrauchern unter anderem einen kostenlosen Online-Vergleich mit Annahme-Check sowie Ratgeber-Inhalte rund um die Themen Zahngesundheit und Zahnzusatzversicherung.

Zahnzusatz gehört zu den beliebtesten Ergänzungen

Zahnzusatz-Versicherungen liegen im Trend. Laut einer aktuellen Onlinebefragung der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag der Gothaer Krankenversicherung AG haben 77 Prozent der Befragten eine solche Police abgeschlossen (VersicherungsJournal 21.4.2021).

Auch bei den Google-Suchanfragen schneidet sie gut ab. Zahnzusatz liegt an vierter Stelle über alle Versicherungssparten hinweg (27.1.2021).

Laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. ist im Jahr 2019 die Zahl der Zahnzusatz-Versicherten um etwa 389.000 Versicherte beziehungsweise 2,4 Prozent auf 16,4 Millionen angewachsen (29.9.2020).