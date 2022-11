Versicherungsmakler: 15 Prozent der Arbeitszeit ins Internet-Marketing investieren

1.11.2022 – Über das Netz Kunden zu gewinnen ist heute fast immer notwendig. Dafür benötigen Versicherungsmakler aber eine Online-Sichtbarkeit. Sie kann aufgebaut werden, bedeutet aber harte Arbeit, wie ein Experte betont.

Das Interesse war riesengroß, der Raum viel zu klein. Viele Versicherungsmakler auf der Vermittlermesse DKM wollten wissen, wie sie auf moderne Art und Weise künftig ihre Kunden finden können. Antworten gab Moritz Heilfort, Geschäftsführer der Paladinum GmbH, in seinem Vortrag.

Kundengewinnung im Internet – Hohes Interesse auf der DKM (Bild: Schmidt-Kasparek)

Liebeserklärung an die Kunden

Der Finanzberater und Versicherungsmakler erläuterte sachlich und gleichzeitig emotional, wie man erfolgreich „Content-Marketing“ betreibt. Es sei die Kunst Inhalte zu erschaffen, die begeistern, informieren, als relevant und nutzenstiftend wahrgenommen würden. Solche Inhalte würden geteilt und damit würde Reichweite geschaffen.

Gleichzeitig machte der Referent deutlich, dass man mit dem Start in die Online-Welt eine Verpflichtung eingeht. „Das ist eine Liebeserklärung an ihre Kunden“, so Heilfort prosaisch. Daher gelte es leere Worthülsen, blumige Floskeln oder Wiederholungen zu vermeiden.

„Wer damit startet, muss sehr viel Ausdauer beweisen“, so Heilfort. Andernfalls würden schlechte Veröffentlichungen negativ auf den Versicherungsmakler zurückfallen. „Wollen Sie erfolgreich sein, müssen sie 15 Prozent der Arbeitszeit in das Content-Marketing stecken.“

Heilfort bietet mit einer Kollegin die Begleitung von Versicherungsmaklern für ein Jahr an. Zweimal pro Woche gibt es dann eine Online-Schulung. Zudem noch einige zusätzliche Meetings. Dafür muss der Vermittler mit Kosten von 15.000 Euro rechnen.

Eigene Erfahrung vermarkten

Als Referenz gibt Heilfort den Versicherungsmakler Jan Harder Ronny Opitz an. Mit ihm hat Heilfort den FVK-Feuerwehrservice aufgebaut, der nun ein Geschäftsbereich der Finanz & Versicherungskontor GmbH ist.

Unter der Rubrik „Team“ erfährt der Website-Besucher: „Als Ansprechpartner rund um das Ehrenamt der Feuerwehr. So verstehen wir uns selbst. Durch unsere eigenständig gesammelte Erfahrung wissen wir genau, wie der Versicherungsschutz im Ehrenamt aussieht.

Wir können auf eine zehnjährige Zusammenarbeit als Sicherheitsbeauftragter einer Feuerwehr mit der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse zurückblicken und wissen um die Rahmenbedingungen eines Arbeitsunfalles und deren Auswirkungen.“

Referenz für modernes Zielgruppenmarketing (Bild: Website FVK Feuerwehrservice)

Mit harter Arbeit, Ausprobieren und Planen zum Ziel

Ob Top-Website, Blog, Facebook Businesspage, Youtube, Instagram, Linkedin oder Tiktok: Versicherungsmakler sollten sich intensiv mit den verschiedenen neuen Kommunikationskanälen beschäftigen. „Dafür braucht man Mut und Spaß am Ausprobieren“, so Heilfort.

Dennoch sei der Aufbau einer online sichtbaren Marke harte Arbeit und setze sehr viel Planung und eine umfassende Themensuche voraus.

Dabei muss man laut Heilfort seine Ressourcen genau kennen. Nicht alles wäre erfolgreich. Daher müssten die Versicherungsmakler aus ihren Fehlern lernen. Dafür sei ein umfassendes Monitoring notwendig – also ein Messen und Analysieren der Aktionen.

Star unter den sozialen Medien ist Tiktok

Moritz Heilfort (Bild: Schmidt-Kasparek)

Bei Blogs könnten beispielsweise nutzwertige Inhalte dargestellt werden, die die Kunden direkt auf die Website führen und durch Verlinkungen, Shares oder Newsletter eine hohe Langlebigkeit hätten. Mit Erklärvideos ist Youtube groß geworden. Daher bezeichnete Heilfort den Video-Kanal als eine der großen Suchmaschinen.

Demgegenüber werde in Linkedin ein Expertenstatus aufgebaut und Instagram zeichne sich durch „ansprechende“ Bilder und Stories aus.

Tiktok – etwas umstrittener Videokanal aus China – ist laut Heilfort „anders“. Laut der Redaktionsnetzwerk Deutschland GmbH (RND) lag der Dienst mit 63 Millionen Downloads im Juli 2021 vor Facebook und Whatsapp. Die Tiktok-App wurde insgesamt drei Milliarden Mal heruntergeladen. Der Jugendkanal ermöglicht Videos, die lediglich 60 Sekunden lang sein können.

Glaubwürdig sein und Vertrauen aufbauen

Heilfort: „Wer sich erfolgreich im Internet vermarktet, erreicht auch ein höheres Google-Ranking“. Wichtigster Tipp des Social-Media-Experten: „Bleiben Sie glaubwürdig und bauen sie so Vertrauen auf“.

Das macht der ehemalige Bundeswehrmitarbeiter täglich, denn er berät vor allem Soldatinnen und Soldaten. Die Kundengewinnung funktioniere nicht automatisch. Einige Kunden würden erst nach 14 Tagen reagieren, manche nach einem halben Jahr, andere nie.