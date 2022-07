Versicherungskunden sind unwillig, für Nachhaltigkeit zu zahlen

15.7.2022 – Eine Umfrage von Bearingpoint unter Verbrauchern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt, dass die Versicherungskunden hierzulande sich gerne mit nachhaltigen Aspekten schmücken. Es darf aber nicht den eigenen Geldbeutel belasten.

WERBUNG

Die Mehrheit der Verbraucher kennt den Begriff „Nachhaltigkeit“ und kann ihn einordnen. Beim Versicherungsschutz darf diese Kategorie den Kunden aber nichts kosten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Unternehmensberatung Bearingpoint GmbH.

Die Datenbasis setzt sich aus einer Online-Umfrage unter insgesamt 3.137 Personen ab 18 Jahren in Deutschland (1.033), Österreich (1.053) und der Schweiz (1.051) zusammen. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Autoren vom 20. bis 23. Mai 2022 an.

Für Versicherungskunden wird Nachhaltigkeit unwichtiger

Der Aspekt „Nachhaltigkeit“ wird im Bereich „Finanzen“ für Verbraucher unwichtiger, wie das Stimmungsbarometer von Bearingpoint zeigt. Mit Zustimmung von 53 Prozent der Deutschen, 64 Prozent der Österreicher und 67 Prozent der Schweizer sollten demzufolge Versicherer mit ihren Produkten nachhaltiges Verhalten fördern.

Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es aber noch 71 Prozent der deutschen Konsumenten, die diese Aussage unterstützten. 80 Prozent votierten in Österreich und 81 Prozent in der Schweiz dafür (VersicherungsJournal 16.7.2021).

Der Anteil der Verbraucher, die Kenntnis zur konkreten Umsetzung der Maßnahmen einfordern, ist aber weiter hoch. 48 Prozent der Deutschen, 59 Prozent der Österreicher und 58 Prozent der Schweizer legen bei der Abschlussentscheidung Wert auf eine externe Zertifizierung, wie zum Beispiel durch ein Siegel.

WERBUNG

Nachhaltigkeit darf nichts kosten

Für Versicherungskunden sind nachhaltige Aspekte zwar wichtig, aber kosten dürfen sie keinen Euro. In Deutschland wären nur 32 Prozent der Befragten, in Österreich 41 Prozent und in der Schweiz 46 Prozent bereit, für mehr Nachhaltigkeit auf Versicherungsleistungen zu verzichten.

Bei der Bereitschaft, für Nachhaltigkeit eine höhere Prämie zu zahlen, ist der Kooperationswille gleich noch geringer. Nur 27 Prozent der Deutschen signalisieren hier finanzielle Großzügigkeit.

39 Prozent sind es bei den Österreichern und 36 Prozent bei den Schweizern. „Über 50 Prozent lehnen in allen drei Ländern eine erhöhte Prämie ab, um damit eine nachhaltige Produktausrichtung abzubilden“, schreiben die Berater von Bearingpoint dazu.

(Bild: Bearingpoint)

Bereits die Befragung im Vorjahr zeigte, dass spätestens in der Kfz-Versicherung Schluss mit Nachhaltigkeit ist. Weniger als ein Drittel stimmten 2021 der Idee zu, etwa den Versicherungsschutz für weniger umweltfreundliche Fahrzeuge (zum Beispiel große SUVs) zugunsten von Fahrzeugen mit guter Klimabilanz zu verteuern

Vertrieb: Stichtag 2. August beachten

Ab 2. August ändern sich für Versicherer und Vermittler die Pflichten und Wohlverhaltensregeln im Verkauf im Hinblick auf Nachhaltigkeit. In der Branche gibt es zwar viel Engagement, doch auch eine Reihe offener Fragen, wie der „2. Kongress der Branchen-Initiative Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung“ zeigte (24.6.2022).

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat pünktlich vor dem Stichtag im August eine kostenlose Checkliste (PDF, 1,2 MB) veröffentlicht (13.7.2022). Der Verband will damit alle Vermittler, die ihre Positionierung beim Thema „Nachhaltigkeit“ erstellen und überprüfen wollen, unterstützen. Die anstehende Regulatorik werde zwar in der Checkliste abgebildet, Ausgangspunkt sei aber zwingend die Kenntnis der eigenen Wertehaltung zu Nachhaltigkeitsfragen.