Versicherer machen für Kunden einen besseren Job

3.2.2020 – Privatkunden sind mit der Versicherungswirtschaft deutlich zufriedener als in den Vorjahren, wie die aktuelle „Kubus-Studie 2019“ von MSR Insights belegt. Die Auswertung zeigt dafür drei Faktoren auf: Verbesserungen der Kundenbetreuung, der Prozesse und der Kommunikation.

Die Versicherer erreichten 2019 bei der Kundenzufriedenheit „neue Bestmarken“. Trotz Beitragsanpassungen in verschiedenen Sparten konnte die Branche durch nachhaltige Fortschritte in der Qualität der Betreuung, der Prozesse und der Kommunikation die negativen Faktoren kompensieren.

Das sind Ergebnisse der Studie „Kubus Privatkunden 2019“ von MSR Insights, einem Geschäftsbereich der MSR Consulting Group GmbH. Die Analyse basiert auf einer im ersten Halbjahr 2019 durchgeführten, repräsentativen Umfrage nach der Cati-Methode in mehr als 10.000 Privathaushalten.

Umfrage und Bewertungsskala

Dabei befragten die Berater jeweils diejenige erwachsene Person, die für Versicherungsfragen zuständig ist. Es ging dabei um die Nachfrage nach Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie der Zufriedenheit in verschiedenen Bereichen.

Zur Bewertung der Zufriedenheit stand den Befragten eine fünfstufige Skala mit folgenden Antwortoptionen zur Verfügung: „vollkommen zufrieden“ (1), „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „weniger zufrieden“ und „unzufrieden“ (5) zur Verfügung.

Trotz Beitragserhöhungen zufriedene Kunden

In der Vorgängeruntersuchung aus dem Vorjahr wurde bezüglich der Stimmung der Verbraucher gegenüber der Versicherungswirtschaft noch Stagnation gemessen (VersicherungsJournal 2.10.2018). Mit einem Mittelwert von 2,16 hat sich die Wohlfühlquote der Kunden 2019 klar verbessert (28.11.2019). 2018 lag der Wert bei 2,19. 2017 betrug er 2,20.

Entsprechend verzeichneten auch Indikatoren wie die Weiterempfehlungs-Bereitschaft nach Jahren der Stagnation „substanzielle Steigerungen“, stellten die Autoren fest. Für die Weiterempfehlungs-Bereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen. Der NPS 2019 stieg auf plus zehn an, während er in den vergangenen drei Jahren bei plus sieben stagnierte.

„Diese positive Entwicklung ist auf den ersten Blick überraschend, da die Branche ihren Kunden im gleichen Zeitraum auf der preislichen Ebene einiges zugemutet hat. Für die Verbraucher substantiell spürbare Beitragsanpassungen sind nicht mehr länger ein Nischenphänomen der privaten Krankenversicherung, sondern gängige Praxis auch in den Volumensparten der Komposit-Versicherer“, erklärt MSR in einer Mitteilung.

Diese negativen Einflüsse habe die Versicherungsbranche an der Kundenfront kompensiert, so die Berater.

Vertrieb: mehr Qualität in der Betreuung

Die Kunden sind laut Studie mit ihrem persönlichen Betreuer vor Ort in Agenturen und Geschäftsstellen der Versicherer heute (Mittelwert: 2,21) zufriedener als noch 2013 (Mittelwert: 2,30). Als Grund dafür nennt MSR gestiegene Qualitätsstandards in der Beratungssituation, zum Beispiel mache heutzutage ein regelmäßiger Versicherungscheck den Unterschied für die Klientel aus.

Eine Festigung der Kundenbeziehung durch regelmäßige Statusgespräche zur Überprüfung des individuellen Versicherungsbedarfs steht dabei für die Autoren an erster Stelle. „Wurde ein solcher Versicherungs-Check noch vor sechs Jahren nur bei jedem fünften Kunden durchgeführt, findet er heute bei fast jedem dritten Kunden statt“, so MSR.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: MSR, Kubus-Studie)

Kunden sind zufriedener mit der Schadenregulierung

Auch in der Schadenregulierung konnte die Branche die Kundenzufriedenheit in den vergangenen Jahren steigern (Mittelwert 2019: 1,95; Mittelwert 2018: 2,03).

Die Abwicklungs-Geschwindigkeit hat sich im Branchendurchschnitt verbessert. Der Anteil von Schadenfällen, die innerhalb einer Woche reguliert werden, konnte seit 2013 um 20 Prozent gesteigert werden, beobachteten die Autoren der Studie.

Auch bei Abzügen in der Kostenerstattung reagierten die Versicherer besser: Eine nachvollziehbare Begründung gelang 2013 in zwei von drei Fällen, 2019 bereits bei drei von vier Kunden, ist den Unterlagen zu entnehmen.

Die Mulitkanalstrategie erhöht die Zufriedenheit der Kunden

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: MSR, Kubus-Studie)

[kubus_studie_multikanalangebot_msr

Mulitkanalstrategie erhöht Zufriedenheit der Kunden Bild: MSR]

Versicherer führen bessere Kommunikation

Als dritten Faktor für die höhere Kundenzufriedenheit stellt die Auswertung eine verbesserte Kommunikationsstrategie der Versicherer fest. So würden die Gesellschaften ihrer Klientel mittlerweile diverse Kanäle für die Kontaktaufnahme zur Wahl stellen, statt nur einen Kommunikationsweg anzubieten.

„Versicherer, denen es gelingt ihren Kunden einen einfachen Zugang zu allen relevanten Kanälen zu ermöglichen, erzielen signifikante Zufriedenheitsgewinne und Vertriebserfolge“, fasst MSR seine Auswertung zusammen.

Weitere Details zur „Kubus-Studie 2019 Privatkunden“ sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten finden Interessierte in diesem Studien-Steckbrief.