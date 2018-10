Versicherer erhalten erstmals mehr E-Mails als Briefe

31.10.2018 – Mehr als vier von zehn Kundenschreiben erreichten die Versicherer im vergangenen Jahr über E-Mail, die damit die Briefpost als Spitzenreiter unter den Kontaktwegen ablöste. Dies zeigt die GDV-Erhebung „IT-Kennzahlen 2016-2018“. Weitere Ergebnisse: Die IT-Kosten sind seit 2011 um über ein Sechstel angestiegen. Der Anteil der vollautomatisierten Bearbeitung bei der Eingangspost hat zuletzt ebenfalls deutlich zugenommen.

Im vergangenen Jahr sind die IT-Ausgaben der deutschen Versicherer um rund 4,5 Prozent auf 4,45 Milliarden Euro gestiegen. Dies geht aus der GDV-Erhebung „IT-Kennzahlen 2016-2018“ hervor, deren Ergebnisse der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Dienstag veröffentlicht hat. Seit 2011 haben sich die Ausgaben um weit über ein Sechstel erhöht.

Stabile IT-Kostenquote

Die IT-Kostenquote (IT-Aufwand in Relation zu den gebuchten Bruttobeiträgen) gibt der Verband für 2017 mit 2,3 Prozent an. Die Quote ist zwar um 0,1 Prozentpunkte höher als im Jahr zuvor, liegt aber wieder auf dem Niveau von 2015.

Blickt man auf die einzelnen Sparten, sind riesige Unterschiede zu beobachten. So liegt die Quote in Leben bei 1,45 Prozent, in Kranken bei 2,11 Prozent und im Bereich SHUKR (Sach, Haftpflicht, Unfall, Kraftfahrt und Rechtsschutz) bei 3,52 Prozent.

„Nach den Ergebnissen der Erhebung bleibt der Produktivitätswert in allen drei Spartengruppen über die letzten drei Jahre relativ unverändert. Damit ist ein signifikanter Anstieg der Produktivität durch die digitale Transformation bisher noch nicht nachweisbar“, teilte der GDV weiter mit.

Große Unterschiede in den Spartengruppen

Aus den Daten des Versichererverbandes geht weiter hervor, dass sich bei den drei Spartengruppen die IT-Kosten je versichertes Risiko und je Innendienst-Mitarbeiterkapazität (ID-MAK) deutlich unterschieden.

So waren 2017 die IT-Kosten je ID-MAK in Leben mit fast 55.400 Euro um über zwei Drittel höher als in Kranken und im Bereich SHUKR. In den beiden letztgenannten Spartengruppen fiel die Steigerung mit 6,6 Prozent drei Mal so groß aus wie in Leben.

Bei den IT-Kosten je Risiko liegt die Leben-Sparte mit 16 Euro allerdings nur an zweiter Stelle. Spitzenreiter ist die Sparte Kranken mit fast 25 Euro. Nur in etwa ein Drittel so groß sind die IT-Kosten je Risiko im Bereich SHUKR. Im Vergleich zu 2016 war in Leben ein leichter Rückgang zu beobachten. Hingegen stiegen die Aufwendungen in SHUKR leicht und in Kranken deutlich.

Mehr als vier von zehn Kundenschreiben kommen auf digitalem Weg

Zudem hat der GDV aktuelle Zahlen zu den Kanälen veröffentlicht, über die Versicherungskunden mit ihrem Anbieter in Kontakt treten. Demnach hat die Eingangspost per Brief ihre langjährige Spitzenstellung eingebüßt. Kontaktweg Nummer eins ist neuerdings die E-Mail mit einem Anteil von 41,5 Prozent.

Allerdings liegt der Brief nur 0,1 Prozentpunkte dahinter. Der Anteil der Faxe an der Eingangspost liegt fast unverändert bei etwa einem Neuntel. Rund ein Sechzehntel der Kundenkommunikation erfolgt über Kunden- oder Vertriebsportale.

Im Vergleich zu 2014 hat der Anteil der Briefpost um rund ein Fünftel abgenommen. Für die E-Mail stand hingegen ein Zuwachs von etwa der Hälfte zu Buche. „Diese Entwicklung wird durch den Gesetzgeber und die Finanzaufsicht bestärkt, die dieses Medium zunehmend als rechtswirksam anerkennen“, erläutert der Versichererverband.

Leicht rückläufig war der Anteil der Faxe, während bei den Kunden- oder Vertriebsportalen keine auffälligen Schwankungen zu beobachten waren.

Den Anteil der digitalisierten Papierpost bezifferte der GDV auf 85 bis 90 Prozent, was auf dem Niveau des Vorjahres liege. Zum Vergleich: 2015 waren es erst 79 Prozent, im Jahr davor erst 75 Prozent (VersicherungsJournal 15.12.2016).

Digitalisierung schreitet voran

Bei der Dunkelverarbeitung (verstanden als voll automatisierter End-zu-End-Prozess vom Eingang der Post, über deren Digitalisierung bis hin zur Versendung – ohne den Eingriff von Personen) sind die Versicherer den GDV-Daten zufolge vorangekommen.

Im Bereich SHUKR stieg der Anteil im Vergleich zu 2014 um die Hälfte und in Leben um über zwei Drittel. In Kranken war sogar fast eine Verdopplung zu beobachten.

Die Quote lag im vergangenen Jahr in Leben bei knapp einem Neuntel, in Kranken bei gut einem Sechstel und im Bereich SHUKR sogar bei weit über einem Fünftel.