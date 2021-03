„Verbreiteter Irrglaube, dass Beamten nichts passieren kann“

23.3.2021 – Der Betriebswirt und Makler Markus Schottdorf hat sich mit seinem Vermittlerbetrieb auf die Zielgruppe Beamte und insbesondere den Schwerpunkt Lehrer spezialisiert. Die Dienstleistungen des Unternehmens werden bundesweit angeboten. Schottdorf sieht in seinem Zielgruppenmarkt einen Mangel an Beratern, nicht an Kunden. Deren Empfehlungsbereitschaft sei hoch, die Stornoquote dagegen niedrig. In der Beratung liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Risiko Dienstunfähigkeit, berichtet der Makler im Interview mit dem VersicherungsJournal.

VersicherungsJournal: Herr Schottdorf, Sie sind Versicherungsmakler und Geschäftsführer der 2016 gegründeten BVLG GmbH – Beamtenversorgung leicht gemacht. Mit Ihrem Team bieten Sie von Würzburg aus Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten für Ihre Zielgruppe. 2005 haben Sie Ihre Karriere als Vertreter in einer Ausschließlichkeits-Organisation begonnen. 2007 erfolgte dann die Spezialisierung auf die Beratung zur privaten Krankenversicherung. Wie ist es zur Konzentration auf die Staatsbediensteten gekommen?

Markus Schottdorf: Aufmerksam auf Beamte wurde ich durch meine Ehefrau, sie ist heute Lehrerin. Damals begann sie selbst eine Ausbildung als Beamtenanwärterin in Baden-Württemberg. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile in der Versicherungsbranche tätig war, wurde mir erst da so richtig bewusst, dass es für Staatsbedienstete einen ganz bestimmten Beratungsbedarf gibt.

Für meine Frau habe ich mich besonders intensiv mit den Regelungen, die zu beachten sind, ihren ganz persönlichen Voraussetzungen und möglichen Optionen beschäftigt. Ich habe die typischen Beamtenversicherer und auch alle anderen Versicherungs-Gesellschaften, die Beamtentarife anbieten, ganz genau unter die Lupe genommen, um für sie das beste Ergebnis zu ermitteln.

VersicherungsJournal: Der Fokus Ihrer Beratungstätigkeit liegt inzwischen eng auf der Zielgruppe der Lehrer. Was zeichnet die aus? Gemeinhin gelten Lehrer ja als Besserwisser, die alles hinterfragen.

Schottdorf: Ich glaube, einige Vermittler empfinden Lehrer in der Beratung als schwierig. Wir persönlich merken eher, dass sie sehr gründlich sind und vielleicht manchmal ein bisschen zu kritisch. Dabei versuchen die meisten nur, alles zu verstehen, bevor sie eine Entscheidung treffen – was ja auch sinnvoll ist.

Gerade junge Beamte und Anwärter sind aber oft nur unzureichend und einseitig im Bereich der Beamtenversorgung informiert. Daher haben wir beschlossen, zusammen mit anderen Experten eine Plattform für Beamte zu entwickeln, in der neutrale und transparente Beratung Standard ist. Seitdem profitieren sowohl unsere Kunden als auch unsere Berater von einem ständigen Erfahrungsaustausch.

VersicherungsJournal: In Ihrer Kundeninformation sprechen Sie gezielt die Themen private Krankenversicherung, Haftpflicht und Dienstunfähigkeit an. Sind das die wesentlichen Risiken mit dem größten Handlungsbedarf, die Sie bei Ihrer Klientel sehen?

Schottdorf: Ja, wir bezeichnen sie als Must-haves. Und auch unabhängige Verbraucherverbände empfehlen immer wieder, sich in diesen drei Bereichen unbedingt optimal abzusichern – von Berufsstart an, für die gesamte Dauer der Beamtenlaufbahn.

In unserer Beratung stoßen wir tatsächlich immer noch auf den Irrglauben, dass einem Beamten beziehungsweise einer Beamtin nichts mehr passieren kann. Viele haben dabei aber nicht vor Augen, dass sie gerade am Anfang der Beamtenlaufbahn noch keinen Anspruch auf die staatliche Versorgung haben – Stichwort: Beamter auf Widerruf und Probe. Oft ist auch nicht bewusst, dass später die staatliche Versorgung bei Dienstunfähigkeit vielleicht nicht ausreicht.

VersicherungsJournal: Und wo sind hier die Stolperfallen, auf die der Vermittler achten sollte?

Schottdorf: Im Bereich der Haftpflichtversicherung beispielsweise muss im Besonderen auf den Beruf des Beamten geschaut werden. Lehrer haben andere Risiken abzusichern als Polizisten oder Feuerwehrleute. Und bei der privaten Krankenversicherung muss sowieso jeder Beamte individuell betrachtet und passgenau versichert werden. Wir können hier mit anonymen Risikovoranfragen bei allen Versicherungs-Gesellschaften die passenden Tarife abfragen und ermöglichen so unseren Kunden einen Eins-zu-eins-Vergleich.

VersicherungsJournal: Bitte nennen Sie ein Beispiel für Schäden, die bei Lehrern häufig auftreten und die für gewöhnlich nicht abgesichert sind.

Schottdorf: Nach meiner Erfahrung bergen psychische Probleme beziehungsweise Belastungsreaktionen ein zunehmendes Risiko für Beamte. Hier ist eine steigende Tendenz – bereits bei den Studierenden – zu beobachten. Der Leistungsdruck steigt und der Gang zum Psychologen ist für viele an einem gewissen Punkt unumgänglich.

Zum Start ins Referendariat kann es bei Abschluss einer privaten Krankenversicherung oder Dienstunfähigkeits-Versicherung aufgrund dessen zu Risikozuschlägen oder sogar Leistungsausschlüssen kommen. Treten im späteren Berufsleben dann beispielsweise Probleme mit Burn-out auf, kann diese Lücke im Versicherungsschutz für den Beamten oder die Beamtin teuer werden. Etwa, weil der private Krankenversicherer bestimmte Kosten nicht übernimmt oder die Versicherung bei Dienstunfähigkeit in diesem Fall nicht leistet.

VersicherungsJournal: Ihre Kunden akquirieren und betreuen Sie bundesweit. Wie funktioniert das auf die Distanz? Und welche Schwierigkeiten bereiten Ihnen die unterschiedlichen Regelwerke der einzelnen Bundesländer?

Schottdorf: Unsere Berater kennen sich mit den Besonderheiten der einzelnen Bundesländer sehr gut aus und wenn doch mal ein Punkt unklar ist, kann immer ein Kollege weiterhelfen oder der Berater greift auf unsere Cloud-basierende Wissensdatenbank zu. Das ist ein großer Pluspunkt unserer breiten Vernetzung. Die Beratung haben wir zudem so ausgearbeitet, dass sie vollständig online und am Telefon erfolgen kann – auch schon vor Corona. Aber auch der persönliche Kontakt ist möglich, beispielsweise in unserem Büro in Würzburg.

VersicherungsJournal: Wann ist der beste Zeitpunkt für die Kundengewinnung: Sprechen Sie gezielt Studierende und Anwärter auf eine Beamtenlaufbahn an und mit welchen Mitteln?

Schottdorf: Aus unserer Sicht ist der beste Zeitpunkt zu Beginn der Ausbildung, sprich: sobald die künftigen Beamten den Karriereweg einschlagen. Das kann bei Lehrern schon zu Beginn des Lehramtsstudiums sein oder bei Polizisten beispielsweise zur Einstellung. Für die Kommunikation nutzen wir die unterschiedlichsten Kanäle wie Social Media oder Direktmarketing vor Ort.

VersicherungsJournal: Sie sehen eine große Nachfrage auf Ihrem Gebiet und planen zu expandieren. Was muss ein Vermittler mitbringen, der sich auf die Zielgruppe der Lehrer spezialisieren will?

Schottdorf: Wir persönlich suchen Vermittler, die uns als Verstärkung nutzen möchten – entweder für eigene Produkte oder die gesamte Versorgung – und im Gegenzug unserem Team ihr Know-how zur Verfügung stellen. Gefragt sind auch Kooperationspartner, die eine Ausbildung für Beamte und den vollen Support über die gesamte Wertschöpfungskette – von vorqualifizierten Interessenten über anonymisierte Risikoanfragen zu marktgerechten Courtagen – anstreben.

