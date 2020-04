„Unis sollten nicht das Wohnzimmer von MLP sein“

9.4.2020 – Das VersicherungsJournal sprach – digital – mit der Expertin für Vorsorge und Versicherung bei der „Bürgerbewegung Finanzwende“ Britta Langenberg. Bevor sie für die Verbraucherschützer tätig wurde, war sie jahrelang als Wirtschafsjournalistin, vor allem im Bereich Versicherungen, tätig. Unter anderem arbeitete sie für die Zeitschrift Capital. Heute setzt sie sich unter anderem gegen Aktivitäten des Finanzdienstleisters MLP an Universitäten ein.

WERBUNG

VersicherungsJournal: Frau Langenberg, die Ereignisse überschlagen sich. Der Vorstand von Bürgerbewegung Finanzwende e.V., der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Gerhard Schick, hat gerade an alle Verantwortlichen appelliert, dass EU-weit ein Corona-Bond installiert wird. Bewegt sich schon was?

Britta Langenberg (Bild: Finanzwende)

Britta Langenberg: Ja, es bewegt sich viel. Dieses Mal plädieren auch einige eher konservative Ökonomen, die zuvor ablehnend gegenüber Euro-Bonds waren, für Corona-Bonds zur Bekämpfung der Krise. Die Coronakrise darf aus unserer Sicht nicht noch einmal dazu führen, dass gegen einzelne Euro-Länder spekuliert wird – und am Ende die Bürger die Zeche zahlen müssen. So etwas sollte es nicht mehr geben. Wir plädieren deshalb für Corona-Bonds und wollen spekulative Leerverkäufe stoppen.

VersicherungsJournal: Sie wollen eine fairere Finanzwelt. Und haben deshalb den Finanzdienstleister MLP Finanzberatung SE ins Visier genommen (VersicherungsJournal 7.4.2020). Was werfen Sie dem Unternehmen vor?

Langenberg: MLP zielt bei der Neukundengewinnung erklärtermaßen vor allem auf Studierende. Dagegen gibt es auch nichts zu sagen. Was uns missfällt, sind die fragwürdigen Mittel: MLP macht sich nämlich an junge Leute heran, indem das Unternehmen online über Netzwerke wie die „Hochschulinitiative Deutschland“ kostenlose Seminare zu Steuern oder Bewerbertrainings anbietet. Diese Seminare sind der Türöffner – und dann werden die Adressen der Teilnehmer für den Verkauf von Finanzprodukten eingesammelt. Klar, es wird niemand gezwungen, seinen Namen auf so eine Liste zu setzen. Aber vielen Studierenden – das zeigen uns Zuschriften – ist anfangs gar nicht klar, worauf solche Kurse eigentlich hinauslaufen. So geht das nicht. Wir meinen zudem, Unternehmen sollten den Campus nicht für Kundenwerbung nutzen.

Finanzvertrieb hat an Hochschulen nichts zu suchen.

VersicherungsJournal: Der MLP-Vorstand Uwe Schroeder-Wildberg sieht ihre Tadel gelassen. Auf der aktuellen Bilanzkonferenz (6.3.2020) stellte er klar, dass er ihre Vorwürfe für „Vorurteile“ hält. Welche Argumente gibt es, um das zu entkräften?

Langenberg: Wieso Vorurteile? Ich kann in diesem Punkt kein Vorurteil erkennen. Der Sachverhalt an sich ist ja unstrittig und MLP will die Zahl seiner Vermittler an Hochschulen sogar noch aufstocken. Wir bewerten die Kundengewinnung über Onlinenetzwerke wie die „Hochschulinitiative Deutschland“ und die Ansprache an Universitäten allerdings anders: Finanzvertrieb hat an Hochschulen nichts zu suchen. Öffentliche Universitäten sollten nicht das Wohnzimmer von MLP sein.

VersicherungsJournal: Schroeder-Wildberg gibt zu, dass sein Unternehmen „wie auch andere“ Kunden gewinnen will. MLP sei aber glaubwürdig und nachhaltig, wie die Rückmeldungen der Studierenden zeigen würde. Was sagen Ihnen die Studierenden?

Langenberg: Wir haben zig Mails und Anrufe von Studierenden zu unserer Kampagne erhalten, da klingt das anders: Die Studenten fühlen sich oft überrumpelt oder indirekt verpflichtet, wenn nach dem kostenlosen Seminar dann eine Unterschriftenliste ausliegt. Der Punkt ist doch: Wenn MLP so glaubwürdig ist, warum spricht man die Studenten dann nicht mit offenem Visier an?

VersicherungsJournal: Macht ihre Kampagne MLP noch bekannter und ist so kontraproduktiv?

Langenberg: Nein. Wir bekommen viel positives Feedback auf die Kampagne und sensibilisieren so für diese Art der Kundenwerbung. MLP hingegen scheint der eigenen Marke nicht zu vertrauen. Sonst würde der Finanzvertrieb seinen Namen doch offensiv nutzen, um auf junge Leute zuzugehen.

Die Studenten sollen von Anfang an wissen, wer hinter den Seminaren steckt.

VersicherungsJournal: Was sagen Sie dazu, das MLP bis Ende 2022 die Beraterzahl im Hochschulbereich besonders stark vergrößern will (7.4.2020)?

Langenberg: Es zeigt, wie wichtig es ist, gerade jetzt auf das Problem aufmerksam zu machen: Information hilft. Die Studenten sollen von Anfang an wissen, wer hinter den Seminaren steckt – und dass sie von einem Finanzvertrieb angesprochen werden. Je bekannter ist, dass MLP mit solchen kostenlosen Kursen auch Kunden gewinnen will, desto weniger Studierende sind überrascht, wenn hinterher die Unterschriftenlisten herumgehen.

VersicherungsJournal: Es gibt noch andere Finanzdienstleister wie beispielsweise die Formaxx AG oder die Horbach Wirtschaftsberatung GmbH, die an der Uni aktiv sind. Das gilt auch für Beamtenversicherer wie die DBV Deutsche Beamtenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Versicherung aus dem Axa-Konzern. Was sagen Sie zu diesen Unternehmen?

Langenberg: Aus unserer Sicht haben Finanzvertriebe – wie gesagt – nichts an Hochschulen verloren. Das gilt für alle Vertriebe – und erst recht, wenn sie nicht offen spielen und ihre eigenen Interessen erst peu à peu zu erkennen geben.

Wir plädieren deshalb dafür, dass die entscheidende Leistung vergütet wird: die Beratung.

VersicherungsJournal: Ihr Haus will grundsätzlich weg von einer Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten gegen Provision der Anbieter. Warum?

Langenberg: Um eines vorab klar zu sagen: Vertrieb muss vergütet werden. Dagegen wird auch kein Verbraucherschützer etwas sagen. Aber der Verkauf gegen Provision ist eben umsatzgetrieben – und zielt daher nicht unbedingt auf eine gute Beratung. Wir glauben, dieser Interessenkonflikt lässt sich nicht auflösen. Wir plädieren deshalb dafür, dass die entscheidende Leistung vergütet wird: die Beratung. Selbst für eine stundenlange und gute Beratungsleistung erhalten Vermittler bisher keinen Cent. Geld gibt es nur, wenn auch verkauft wird. Oder anders formuliert: Bisher wird aus unserer Sicht die falsche Leistung honoriert.

VersicherungsJournal: Machen Sie Unterschiede zwischen Versicherungsvertretern und Versicherungsmaklern? Immerhin sind die Makler doch im Boot mit ihren Kunden…

Langenberg: Makler haben natürlich mehr Freiheiten, beispielsweise bei der Produktauswahl. Finanziell betrachtet ist die Konstellation aber stets die Gleiche: Wer zahlt, bestimmt die Regeln. Bisher zahlt der Versicherer und dessen Interesse liegt nun einmal regelmäßig in hohen Umsätzen. Genau deshalb wollen wir den Kunden zum Auftraggeber machen: Sein Interesse liegt in einer guten Beratung und diese Qualität würden Kunden dann auch verstärkt einfordern. Kleine Ansätze für einen Wandel gibt es ja bereits: Einige Vermittler nutzen mittlerweile etwa Nettopolicen.

Eine faire Wahl hätten Interessenten nur, wenn es ebenso viele Versicherungsberater wie Makler gäbe.

VersicherungsJournal: Anfang Januar gab es 334 Versicherungsberater und 46.286 Versicherungsmakler, zu denen auch die MLP-Berater zählen (8.1.2020). Ist das nicht eine Verbraucherabstimmung mit den Füßen?

Langenberg: Keineswegs. Die Zahlen kann man ja auch genau andersherum lesen: Eine faire Wahl hätten Interessenten nur, wenn es ebenso viele Versicherungsberater wie Makler gäbe. Das ist aber nicht so, weil die Versicherer als Auftraggeber den Markt dominieren.

VersicherungsJournal: Haben Sie nicht die Befürchtung, dass nur Vermögende eine Honorarberatung nutzen und die Frau und der Mann von der Straße sich per Check24 oder über die Unfallpolice auf Abruf kurz vor der Skiabfahrt absichern? Sie sind dann ohne privaten Haftpflichtschutz und ohne Berufsunfähigkeitspolice.

Langenberg: Es ist ja nicht so, als wäre bisher alles gut. Nur mal ein Beispiel: Fachzeitschriften zufolge besitzen heute nur die Hälfte der Geringverdiener einen privaten Haftpflichtschutz. Richtig ist: Es muss sicher einen Lernprozess geben. Aus Verbrauchersicht spricht aber auch nichts dagegen, wenn Versicherer gute standardisierte Produkte wie private Haftpflichtpolicen kostengünstig online anbieten. Das gibt es doch alles längst. Bei beratungsintensiven Produkten wie Berufsunfähigkeits-Policen wären auch Ratenzahlungs-Vereinbarungen für das Honorar vorstellbar. Warum nicht? Wir sind da sehr optimistisch.

VersicherungsJournal: Beratung wird nach der Coronakrise ganz bestimmt noch stärker über digitale Kanäle abgewickelt. Ist das gut für Verbraucher?

Langenberg: Pauschal lässt sich das nicht beantworten, weil es je nach Versicherungsart mal mehr und mal weniger Beratungsbedarf gibt. Positiv für die Verbraucher könnten Kosteneinsparungen sein, aber es muss natürlich auch online sichergestellt werden, dass die Beratungsqualität stimmt und zum passenden Produkt führt.

Die Fragen stellte