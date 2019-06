Unfallversicherung: Die wichtigsten Anbieter im Neugeschäft

5.6.2019 – In der privaten Unfallversicherung ist die Haftpflichtkasse der von Versicherungsmaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Die Basler Sach landete mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH entwickelten Vema-Deckungskonzept an zweiter Stelle – hauchdünn vor der Interrisk. Dies zeigte eine Befragung der Genossenschaft unter ihren Partnermaklerbetrieben.

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich der privaten Unfallversicherung unter ihren rund 3.200 Partnerbetrieben durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter in der privaten Unfallversicherung angeben. Insgesamt gingen 2.291 Nennungen ein.

Am häufigsten wird an die Haftpflichtkasse vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genannten Gesellschaften liegt die Haftpflichtkasse VVaG an der Spitze. Der Anteil an den Favoritennennungen liegt bei über einem Sechstel. Damit setzten sich die Roßdorfer sogar gegen das von der Basler Sachversicherungs-AG zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickelte Vema-Deckungskonzept durch. Für dieses votierte rund jeder siebte Befragte.

Den Bronzerang sicherte sich die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit einem Anteil von über einem Achtel. In einem engen Rennen um die vierte Position setzte sich die Basler Sach gegen die VHV Allgemeine Versicherung AG durch. Beide Unternehmen sammelten in etwa ein Zwölftel der Favoritenstimmen.

Vergleichbare Bild in anderen Studien

Zu ähnlichen Ergebnissen ist auch eine Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH aus diesem Frühjahr gekommen. Den Asscompact Trends I/2019 zufolge, die auf einer Befragung von mehreren hundert unabhängigen Vermittlern basieren, liegt die Haftpflichtkasse an erster Stelle. Zur Spitzengruppe gehören ferner die Interrisk, die VHV und die Basler (VersicherungsJournal 8.4.2019).

An die Haftpflichtkasse, die VHV und die Interrisk reichen Makler und Mehrfachvertreter auch das meiste Geschäft ein. Dies zeigt eine weitere Studie von BBG und IVV aus dem vergangenen Sommer (VersicherungsJournal 6.8.2018).

Auffällig ist, dass keiner von den fünf größten Marktteilnehmern (VersicherungsJournal 7.1.2019) auf den vorderen Plätzen auftaucht. So sucht man die Allianz Versicherungs-AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, Ergo Versicherung AG und die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG sowohl bei der Vema als auch in den Asscompact Trends vergeblich in der Top Ten.

Weitere Qualitätsumfragen

Der Maklerverbund aus Heinersreuth führt seine Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. In der Wohngebäudeversicherung etwa liegt die Axa Versicherung AG hinter dem Vema-Deckungskonzept von Basler und BSG an zweiter Stelle, in der Hausratversicherung die Haftpflichtkasse (VersicherungsJournal 18.4.2019). In der Kraftfahrtversicherung ergatterte die VHV bei Privatkunden die Spitzenposition.

Die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG setzte sich im Kleinflottengeschäft durch (VersicherungsJournal 29.10.2018). In der Photovoltaik-Versicherung ist die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland der im Neugeschäft am häufigsten genutzte Produktanbieter. Bei Elektronikpolicen liegt die Alte Leipziger Versicherung AG an der Spitze (VersicherungsJournal 5.4.2019).

Im Biometriebereich sicherten sich die Alte Leipziger (Berufsunfähigkeits-Versicherung), die Dialog Lebensversicherungs-AG (Risikoleben), die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (Dread Disease) sowie die Ideal Lebensversicherung a.G. (Sterbegeld) die Führungsposition (VersicherungsJournal 12.2.2019)

Die Vema hat in letzter Zeit auch die Ergebnisse ihrer Qualitätsumfragen in den Produktbereichen private Haftpflicht- (VersicherungsJournal 1.10.2018), Betriebshaftpflicht- (VersicherungsJournal 23.5.2018, 31.5.2018) sowie Rentenversicherungen (VersicherungsJournal 10.7.2018, 16.7.2018) veröffentlicht.