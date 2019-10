Trotz IDD: „Erfolgs“-Vergütungen sind weiterhin Standard

24.10.2019 – Zuschüsse und produktionsabhängige Vergütung erhalten 85 Prozent der Einfirmenvertreter, 46 Prozent der Mehrfachvertreter und immerhin noch acht Prozent der Makler. Deren Anteil am Gesamtumsatz liegt bei bis etwa einem Drittel. Dies sind einige Ergebnisse der am Mittwoch im Rahmen der Fachmesse DKM veröffentlichten BVK-Strukturanalyse 2018/2019.

Im Rahmen der Auftaktpressekonferenz zur mittlerweile 23. Auflage der Fachmesse DKM berichtete Konrad Schmidt, Geschäftsführer des Messeveranstalters BBG Betriebsberatungs GmbH, von einem deutlichen Plus bei den Ausstellern. In diesem Jahr liegt die Zahl bei 358, nach 327 im Vorjahr (VersicherungsJournal 25.10.2018) und 290 im Vorvorjahr (26.10.2017).

Die deutliche Zunahme in den letzten beiden Jahren erklärte Schmidt mit dem diesjährigen Leitthema Digitalisierung. Denn durch diesen Branchenumbruch seien zahlreiche neue Player – oft Start-ups – auf den Markt gekommen, die den Schulterschluss mit dem klassischen Vertriebsweg „Vermittler“ suchten und die DKM nutzten, um ihre Geschäftsmodelle zu präsentieren.

„Wenn Makler es schaffen, mit digitalen Tools noch mehr über ihre Kunden sowie deren Bedürfnisse herauszufinden und Prozesse im Unternehmen zu optimieren, dann gehört den Maklern die Zukunft“, so der Messechef.

Konrad Schmidt, Michael K. Heinz, Andreas Vollmer und BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli (v.li.n.re.)

(Bild: Wichert)

Untersuchung zur Struktur des Versicherungsvertriebs

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), stellte zusammen mit BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer und Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund ausgewählte Ergebnisse der am Mittwoch veröffentlichten „BVK-Strukturanalyse 2018/2019“ vor (24.10.2019).

Demnach machen Zuschüsse und erfolgsabhängige Vergütungen in der Ausschließlichkeit und bei Mehrfachvertretern bis zu etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Vor diesem Hintergrund betrachtet müsse man laut Vollmer „deutlich“ die Frage stellen, ob der Geist der IDD-Umsetzung überhaupt branchenweit verstanden worden sei.

Beenken bezeichnete es als „alarmierend“, dass Zuschüsse beziehungsweise Erfolgsvergütungen auch in IDD-Zeiten immer noch Standard seien. So gaben rund sechs von sieben Einfirmenvertretern an, entsprechende Bonifikationen von ihrem Vertragspartner zu erhalten.

Bei Mehrfachvertretern liegt der Anteil bei knapp unter der Hälfte, bei Maklern immerhin noch bei etwa einem Zwölftel. Insgesamt nahmen an der aktuellen BVK-Strukturanalyse fast 2.550 Vermittler teil.

(Bild: VersicherungsJournal / BVK)

Interessenkonflikt

Nach § 48a VAG dürfe die Vertriebsvergütung nicht mit der Pflicht eines Vermittlers kollidieren, im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln. Deshalb sollte die Vertriebsvergütung keine Anreize für Vermittler schaffen, „Kunden ein bestimmtes Versicherungsprodukt zu empfehlen, nur um vom Unternehmen gesetzte Vertriebsziele zu erreichen und damit verbundene Bonifikationen zu erhalten“.

Vielmehr sollten sich die Vergütungsmodelle auf qualitative Aspekte der Vertriebstätigkeit beziehen. Als Beispiele hierfür nannte Vollmer eine hohe Weiterempfehlungsrate oder eine niedrige Stornorate.

Appell an die Versicherer

Ihre Ausführungen verbanden die Verbandsvertreter und Beenken mit einem eindringlichen Appell an die Versicherungs-Unternehmen, nicht produktabsatzbezogene Vergütungen zu vereinbaren, da hier ein Interessenkonflikt naheliegend sei.

Allerdings sei auch nicht jeder Zuschuss per se problematisch – und man dürfe auch nicht vergessen, dass ohne Zuschüsse empfindliche Einkommenseinbußen drohten.

So würden laut der BVK-Strukturanalyse drei Prozent der Ausschließlichkeits-Vermittler und sogar rund jeder zwölfte Makler/ Mehrfachvertreter Verluste statt Gewinne machen. Absolut würden die Gewinne pro Jahr um über ein Fünftel (Ausschließlichkeit) beziehungsweise etwa ein Siebtel (Makler/ Mehrfachvertreter) sinken.