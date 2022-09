Tipps für den Umgang mit erbosten Kunden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Nachhaltigkeit steht hoch im Kurs. Für Vermittler ändern sich ab August in diesem Zusammenhang Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln. Das Extrablatt 2|2022 bereitet darauf vor. mehr ...

Daten mit Dritten teilen, dazu ist auf EU-Ebene eine neue Verordnung in Arbeit. Der Versicherer-Dachverband Insurance Europe kann dem durchaus einiges abgewinnen – unter bestimmten Bedingungen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Die Regeln zur Gestaltung der standardisierten Produktinformation bedürfen in mehreren Punkten einer Überarbeitung, meinen die drei europäischen Behörden für Versicherungs-, Banken- und Wertpapieraufsicht. Ihre Vorstellungen haben sie in einem Papier aufgeschlüsselt. (Bild: Eiopa) mehr ...

Um richtiges Verhalten in Sachen Nachhaltigkeit ging es gestern auf einer Fachveranstaltung. Richtig darauf eingestellt, werden Mitarbeiter erfolgreicher. Auch Kunden honorieren dies, was sich direkt in Verkaufszahlen niederschlägt. (Bild: Lier) mehr ...