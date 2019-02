So wichtig ist das PKV-Zusatzgeschäft für unabhängige Vermittler

14.2.2019 – Mehr als die Hälfte der Makler und Mehrfachvertreter erwartet steigende Courtageeinnahmen – und eine deutliche Bedeutungszunahme des Zusatzversicherungs-Geschäfts für das Courtageaufkommen. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2019“.

In der Vollversicherung hatten die privaten Krankenversicherer in den letzten sieben Jahren keine Zuwächse zu verzeichnen. In der Zusatzversicherung hingegen gab es 2018 ein Plus von rund 300.000 Verträgen auf etwa 25,8 Millionen Kontrakte.

Dies erläuterte Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Verbands Ende Januar (VersicherungsJournal 29.1.2019).

Große Unterschiede zwischen Krankenvoll und Krankenzusatz

Stark unterschiedlich sind auch die Geschäftseinschätzungen von unabhängigen Vermittlern in diesen beiden Bereichen. Dies belegen die letzten Auflagen der Studienreihe „Asscompact Trends“, die quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt wird.

Dort gehörten Krankenvoll-Versicherungen zuletzt zu den größten Ladenhütern. Hingegen gehörte die Zusatzversicherung durchgängig zum oberen Drittel der fast 40 abgefragten Produktgruppen. Bei bis zu fast der Hälfte der Befragten lief das Geschäft mit Krankenzusatzpolicen nach eigenem Bekunden in den jeweils zurückliegenden drei Monaten „sehr gut“ oder „gut“ (VersicherungsJournal 19.12.2018, 7.9.2018, 13.6.2018, 2.3.2018).

Wachsende Bedeutung

Ein weiterer Beleg für die größere Bedeutung des Zusatzversicherungs-Geschäfts im unabhängigen Vermittlermarkt ist die kürzlich veröffentlichte Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2019“. Diese wurde ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt. Demnach wird es aus Vermittlersicht sogar noch zu einer Bedeutungszunahme kommen.

Spielte das Geschäft mit Krankenzusatzpolicen fünf Jahre zurückgesehen nur für gut jeden Vierten eine „(sehr) große“ Rolle, so sind es aktuell bereits weit über 40 Prozent. Noch deutlich besser sieht es bei der Einschätzung der zukünftigen Rolle (in fünf Jahren) aus: Hier liegt der Anteil der Befragten bei fast zwei Dritteln.

Steigende Courtageeinnahmen erwartet

Dies spiegelt sich auch hinsichtlich der Einnahmen wieder. So erwartet mehr als jeder zweite Befragte für das laufende Jahr höhere Courtageeinnahmen als im Jahr zuvor. Im Vergleich zur 2018er-Studie gab es hier einen leichten Anstieg.

Vermindert hat sich hingegen der Anteil derjenigen unabhängigen Vermittler, die von „viel schlechteren“ beziehungsweise „eher schlechteren“ Courtageeinnahmen für das laufende Jahr ausgehen. Der Anteil liegt aktuell bei unter sieben Prozent.

Weitere Studiendetails

Die 409-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2019“ enthält detaillierte Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Krankenvoll-, der Krankenzusatz- und der Pflegezusatz-Versicherung.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.