So viel Abschlussprovision erhalten Vermittler

12.12.2019 – Über fünf Milliarden Euro an Vergütungen sind im vergangenen Jahr von den deutschen Lebensversicherern an die Vermittlerschaft geflossen. Das entspricht einem Anteil von gut 4,7 Prozent an der Beitragssumme des Neugeschäfts. Abschlussprovisionen machten mit 4,1 Milliarden Euro beziehungsweise 3,8 Prozent den Löwenanteil aus. Dabei haben die sofortigen Zahlungen zu- und die aufgeschobenen Zahlungen abgenommen. Dies zeigen am Mittwoch veröffentlichte Zahlen der Versicherungsaufsicht. Für den Votum Verband begründen auch diese neuen Zahlen keinen Provisionsdeckel.

Die deutschen Lebensversicherer haben im vergangenen Jahr Vergütungen in Höhe von rund 5,1 (2017: 4,7) Milliarden Euro an Versicherungsvermittler ausgezahlt. In Relation zur um 3,6 Prozent auf 108,4 Milliarden Euro gestiegenen Beitragssumme des Neugeschäfts entspricht dies einem Anteil von 4,72 Prozent. Das waren 0,23 Prozentpunkte mehr als 2017.

Dies zeigt die aktuelle Abfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zu Zahlungen an Versicherungsvermittler. Die Ergebnisse der zum zweiten Mal durchgeführten Datenerhebung hat die Aufsicht am Mittwoch veröffentlicht.

„Im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie über den Versicherungsvertrieb – IDD – und die neuen gesetzlichen Vorgaben zur Vertriebsvergütung (§ 48a VAG) hat die Bafin ihre Abfrage auf Basis des Neugeschäfts des Jahres 2018 jetzt aktualisiert“, erläutert Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Behörde, zum Hintergrund.

Im Schnitt 3,82 Prozent Abschlussprovision

Die Aufsicht hat die Summe der gesamten Zahlungen weiter aufgeschlüsselt nach Abschlussprovisionen und weiteren Zahlungen für über den Vermittlungserfolg hinausgehende Leistungen wie etwa Bestandspflege und -verwaltung.

Provisionszahlungen an Vermittler absolut (Bild: Bafin)

Demnach sind die weiteren Zahlungen um fast die Hälfe auf etwa eine Milliarde Euro angestiegen. Deutlich niedriger fiel mit einem Plus um rund ein Zwanzigstel auf circa 4,1 Milliarden Euro der Anstieg der Abschlussprovisionen aus. Den durchschnittlichen Provisionssatz (Anteil der Abschlussprovisionen an der Beitragssumme des Neugeschäfts) beziffert die Behörde auf 3,82 (2017: 3,77) Prozent.

Aufgeschobene Zahlungen: Rückläufiges Volumen

Die Vergütungen für den Vermittlungserfolg unterteilt die Bafin weiter in sofortige und aufgeschobene Zahlungen. Bei diesen beiden Posten gab es im vergangenen Jahr unterschiedliche Entwicklungen. Während die sofortigen Provisionen um rund ein Siebtel auf etwa 3,2 Milliarden Euro zugenommen haben, sanken die aufgeschobenen Zahlungen an die Vermittler um fast ein Zehntel auf circa eine Milliarde Euro.

Provisionszahlungen an Vermittler relativ (Bild: Bafin)

Dies kommentiert Grund wie folgt: „Diese Entwicklung bedaure ich im Interesse der Versicherungsnehmer. Denn aufgeschobene Provisionen können die Beratungsqualität steigern.“ Das Absinken bezeichnete er als „bemerkenswert“. Im Rahmen der LVRG-Evaluierung sei noch ein umgekehrter Trend hin zu aufgeschobenen Abschlussprovisionen festgestellt worden.

Kapitalbildende Produkte: Im Schnitt 3,25 Prozent Abschlussprovision

Wie den Daten der Aufsicht weiter zu entnehmen ist, entfiel mit fast drei Vierteln der Großteil der Beitragssumme des Neugeschäfts auf kapitalbildende Lebensversicherungs-Produkte.

Bafin-Definition von kapitalbildenden Versicherungsprodukten „Kapitalbildende Produkte in diesem Sinne sind solche Produkte, die die Merkmale eines Versicherungsanlage-Produkts im Sinne der PRIIPS-Verordnung erfüllen, insbesondere kapitalbildende Lebensversicherungen mit Überschussbeteiligung, aufgeschobene private Rentenversicherungen, fondsgebundene Lebensversicherungen und aufgeschobene fondsgebundene Rentenversicherungen. Erfasst sind – abweichend von der PRIIPS-Verordnung – insbesondere auch Direktversicherungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung und Altersvorsorge- (‚Riester-Renten‘) und Basisrentenverträge (‚Rürup-Renten‘).“

Den durchschnittlichen Provisionssatz für diese Produktgruppe beziffern die Aufseher für das Jahr 2018 mit 3,25 Prozent. Vergleichswerte für das Vorjahr werden nicht genannt. Als weiteres Ergebnis der Abfrage wird mitgeteilt, dass in dieser Kategorie für einzelne Vermittler im Jahresschnitt Abschlussprovisionen von in der Spitze mehr als sieben Prozent der Beitragssumme gezahlt worden seien.

Die Behörde unterteilt die Abschlussprovisions-Sätze im Weiteren in die drei Klassen „Unter 2,5 Prozent“, „2,5 bis vier Prozent“ und „Über vier Prozent“. Für knapp über 30 Milliarden Euro der Beitragssumme wird ein Satz von unter 2,5 Prozent ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil von 38 Prozent.

Provisionszahlungen an Vermittler aufgeteilt (Bild: Bafin)

In die Vergütungsklasse zwischen 2,5 und vier Prozent entfällt ein weiteres Drittel des Neugeschäfts. In absoluten Zahlen sind dies 26,5 Milliarden Euro. Das Volumen des Neugeschäfts, das mit mehr als vier Prozent vergütet wird, gibt die Aufsicht mit 22,3 Milliarden Euro an. Der Anteil liegt bei 28 Prozent.

Verhandlungen um Provisionsdeckel ins Stocken geraten

Ob diese neuen Zahlen der Bafin wieder neuen Schwung in die zuletzt ins Stocken geratene Verhandlungen der Bundesregierung über einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung (Medienspiegel 1.12.2019, Medienspiegel 6.11.2019) bringen, bleibt abzuwarten.

Den Sozialdemokraten lagen die jetzt von der Aufsicht veröffentlichten Daten offenbar schon Anfang des Monats vor. Dies belegen zum Teil markigen Aussagen auf einer Veranstaltung des AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung e.V. (Medienspiegel 2.12.2019, Medienspiegel 2.12.2019).

Wie erste Ergebnisse des AfW-Vermittlerbarometers gezeigt haben, würde die diskutierte Provisionsbegrenzung die Maklerschaft hart treffen. Im Schnitt rechnen unabhängige Vermittler mit einem Viertel weniger Courtageeinnahmen. Mehr als jeder vierte der fast 1.550 Befragten geht sogar von einem Minus von mindestens 40 Prozent aus (10.12.2019).

Reaktion mit kritischer Reaktion

Am Nachmittag hat sich der erste Vermittlerverband zu den Ausführungen geäußert. Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Votum Verbands Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. lässt sich wie folgt ein einer Verbandsmitteilung zitieren:

„Eine Grundlage für die Forderung nach einem Provisionsdeckel ergibt sich aus den mitgeteilten Zahlen tatsächlich nicht. Es ist und bleibt nicht Sache des Gesetzgebers, in einer sozialen Marktwirtschaft, die aus seiner Sicht vermeintlich korrekten Preise für die Vergütung einer Dienstleistung festzulegen.“

Interpretation „seriös nicht möglich“

Klein hält eine Interpretation des veröffentlichten Zahlenmaterials allein auf Basis der wenigen von der Aufsicht mitgeteilten Eckdaten für „seriös nicht möglich“. Hierzu bedürfe es eines deutlich tieferen Einblicks in die Zahlen.

So habe die Bafin keine Differenzierung der Provisionen nach Vertriebswegen vorgenommen und Provisionszahlungen an Versicherungsmakler nicht gesondert ausgewiesen. Vielmehr spreche sie allgemein von Provisionszahlungen an Versicherungsvermittler.

Votum: Stornohaftzeit nicht berücksichtigt

Als „allzu oberflächlich“ bezeichnet der Verband das von Grund geäußerte Bedauern hinsichtlich der geringfügigen Verschiebung der Anteile von aufgeschobenen hin zu sofortigen Provisionszahlungen.

„Hierbei wird nicht berücksichtigt, dass auch sofortige Provisionszahlungen im Bereich der Lebensversicherung, anders als etwa Provisionen für die Vermittlung von Investmentfonds-Anteilen oder einer Immobilie, grundsätzlich einer gesetzlichen Rückzahlungspflicht unterliegen.

Letztendlich wird jede sofortige Provisionszahlung erst durch einen über fünf Jahre bestehenden Versicherungsvertrag verdient. Martin Klein, Geschäftsführende Votum-Vorstand

Sie sind ganz oder anteilig zurückzuzahlen, wenn es zu einer vorzeitigen Stornierung des Versicherungsvertrages innerhalb der ersten fünf Jahre kommt.“ Von vielen Versicherungs-Gesellschaften seien diese Haftungszeiten sogar auf Zeiträume von bis zu zehn Jahren ausgedehnt ausgedient worden, erläutert der Verbandsvorstand weiter.

„Dieses Risiko, für eine bereits erbrachte Beratungs- und Vermittlungstätigkeit, noch Jahre später die empfangene Vergütung zurückzahlen zu müssen, besteht ausschließlich bei Versicherungs-Vermittlern und findet sowohl in der Bafin-Untersuchung als auch in der Interpretation der Zahlen keinerlei ausreichende Berücksichtigung. Letztendlich wird jede sofortige Provisionszahlung erst durch einen über fünf Jahre bestehenden Versicherungsvertrag verdient“, so Klein.