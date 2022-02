So (un-)zufrieden sind Privatkunden mit ihrem Versicherer

9.2.2022 – Trotz vieler Einschränkungen durch die Pandemie legen die Versicherungs-Gesellschaften bei der Weiterempfehlungs-Bereitschaft wie auch bei der Zufriedenheit von Privatkunden deutlich zu. Grund dafür ist auch die Beratungs- und Serviceleistung des stationären Außendiensts, wie die Kubus-Studie von MSR zeigt.

Im vergangenen Jahr hat die Zufriedenheit der Privatkunden mit den deutschen Versicherern einen neuen Rekordwert erreicht. Das wirkt sich auch positiv auf die Bereitschaft zur Weiterempfehlung aus.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Kubus Privatkunden 2021“ der MSR Consulting Group GmbH. Die Analyse basiert auf einer im Vorjahr durchgeführten, repräsentativen Umfrage nach der Cati-Methode in mehr als 12.000 Haushalten.

Für die Auswertung befragten die Berater jeweils diejenige erwachsene Person ab 18 Jahren, die für Versicherungsfragen zuständig ist. Es ging dabei um den Bedarf an Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie die Beurteilung von verschiedenen Bereichen. In die Kubus-Studie flossen die Bewertungen von 22 Gesellschaften ein.

Neue Bestmarken in Bewertung

2021 stieg der Zufriedenheitswert der Privatkunden auf 2,07 an. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr des Vergleichsvorjahres wies die Kubus-Studie einen Wert von 2,10 aus (VersicherungsJournal 15.10.2020).

Bereits in der Vorgängeruntersuchung für 2019 konnten die Gesellschaften „neue Bestmarken“, so die Berater, verzeichnen (3.2.2020). Mit einem Mittelwert von 2,16 hatte sich die Wohlfühlquote der Kunden 2019 bereits klar verbessert (28.11.2019).

Gestiegene Weiterempfehlungs-Bereitschaft

Entsprechend dieser Werte verzeichneten auch Indikatoren wie die Weiterempfehlungs-Bereitschaft nach Jahren der Stagnation einen neuen Höchstwert. Für die Ermittlung dieses Wertes wurde der in der Marktforschung oft angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Der NPS 2021 kletterte auf plus 22 an. Ein Jahr zuvor lag er noch bei plus 18. „Alle Top 22 Erstversicherer haben aktuell einen positiven NPS, 2018 hatten acht Versicherer noch einen negativen Wert“ (2.10.2018), heißt es in einer Mitteilung zur Studie.

Die Weiterempfehlungs-Bereitschaft (NPS) steigt laut Kubus-Studie 2021 weiter an. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: MSR)

Vertrieb: Guter Dienst am Kunden zahlt sich aus

Nach Auswertung der Studienautoren treiben zwei Hauptfaktoren die positive Dynamik maßgeblich. Die Betreuung und Beratung des Vertriebs an der Verbraucherfront, insbesondere über den stationären Außendienst, werde von den Kunden besser beurteilt.

Seit 2018 steige die Begeisterungsrate für die Betreuer in Versicherungsfragen jährlich um durchschnittlich zehn Prozent. „Die Agenturen haben es in der Coronaphase geschafft, die Nähe zu ihren Kunden jenseits der persönlichen Kontakte zu intensivieren“, schreiben die Studienautoren. Erstmals gab es 2021 aufgrund der Pandemie aber mehr elektronischen Kontakt zum Betreuer als persönliche Termine.

Das Umfeld aus Familie und Freunden ist weiterhin wichtigster Auslöser für die Beschäftigung mit dem Versicherungsabschluss (29 Prozent), auf dem zweiten Platz folgt allerdings schon der Berater in Versicherungsfragen (26 Prozent). Seine Bedeutung hat im Vergleich zur Vorgängerstudie um drei Prozent zugelegt.

Laut Auswertung könnten Vermittler beim Endkunden insbesondere in den Sparten private Unfall-, Krankenvoll- und Pflege-, sowie Berufsunfähigkeits-Versicherung punkten und einen Vertragsabschluss vorantreiben.

Service der Versicherer wird besser

Nicht nur der Kontakt mit dem Vertrieb wird von den Verbrauchern geschätzt, auch die Servicekontakte mit Schadenabteilungen und Innendienst hätten sich verbessert.

Vor allem die schwächeren Versicherer hätten in den Problembereichen wie „lange Bearbeitungszeiten“, „unverständliche Kundenkommunikation“, „vermeidbare Kontakte in den Geschäftsvorfällen“ Verbesserungen umgesetzt.

Der Abstand der schwächsten Versicherer zum Marktdurchschnitt konnte sich im Serviceindex von 60 (2018) auf 35 Punkte (2021) reduzieren und das bei insgesamt steigendem Niveau, fassen die Autoren ihre Auswertung zusammen.

Weitere Details zu der Untersuchung sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten können Interessierte über die Webseite von MSR anfordern.