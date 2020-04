So lange brauchen Lebensversicherer zum Vertragsabschluss

8.4.2020 – Im Geschäftsfeld private Altersvorsorge liegen die Ist-Werte für die Dauer von Angebotserstellung, Risikoprüfung, Policierung sowie Schaden- und Leistungsabwicklung zum Teil deutlich über den Soll-Werten aus Vermittlersicht. Besonders deutlich ist die Abweichung in Sachen Angebotserstellung. Dies zeigt eine Untersuchung vom Marketing Research Team Kieseler.

Das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) hat jetzt die Ergebnisse der Studie „Servicelevels im Maklermarkt 2020“ veröffentlicht. Basis der Untersuchung ist eine im Februar 2020 durchgeführte Befragung nach der Cati-Methode von 201 Maklern und Mehrfachvertretern.

Dabei wurden die Leistungs- und Servicelevels der Versicherer in verschiedenen Produktkategorien unter die Lupe genommen. Hierzu gehörten die Angebotserstellung, Risikoprüfung, Policierung, Courtageabwicklung sowie die Schaden- und Leistungsabwicklung.

Die unabhängigen Vermittler sollten einerseits angeben, wie schnell ein guter Versicherer auf ihre Anfragen realistischerweise reagieren sollte (Soll). Andererseits wurde danach gefragt, wie lange es ungefähr von der Anfrage bis zu einer abschließenden Reaktion der Unternehmen dauert (Ist).

Zum Teil riesige Unterschiede zwischen Soll und Ist

Je nach Leistungs- und Servicelevel zeigen sich zum Teil große Unterschiede zwischen Soll- und Ist-Wert. Im Geschäftsfeld private Altersvorsorge etwa dauern Risikoprüfung und Leistungsabwicklung fast und die Angebotserstellung mehr als doppelt so lange, wie es eigentlich sein sollte. Andererseits sind die Produktgeber in Sachen Courtageabwicklung relativ nah dran am Idealzustand.

Schaut man auf die Differenz in Tagen zwischen Ist und Soll, so dauert die Leistungsabwicklung mit über 21 Tagen mehr als neun Tage länger als aus Vermittlersicht gewünscht. Bei den anderen Levels beträgt der Abstand „nur“ zwischen zwei und vier Tage.

Angebotserstellung dauert mehr als doppelt so lange wie gewünscht

In Sachen Angebotserstellung liegt der Ist-Wert bei im Schnitt 4,3 Tagen und der Soll-Wert bei 2,0 Tagen. Ein Blick auf die tatsächliche Dauer zeigt, dass die Angebotserstellung in gut jedem dritten nach zwei Tagen abgeschlossen ist. In jedem fünften Fall dauert es hingegen mindestens eine Woche.

Als die Unternehmen, die ihrer Idealvorstellung hinsichtlich der Dauer am besten entsprechen, nannten die unabhängigen Vermittler am häufigsten die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. sowie die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Risikoprüfung und Leistungsregulierung klar länger als gewünscht

Die Risikoprüfung dauert mit durchschnittlich 7,5 Tagen fast doppelt so lange wie sie aus Vermittlersicht eigentlich sollte. Nach zwei Tagen ist erst rund jede sechste Policierung abgeschlossen. In etwa jedem sechsten Fall dauert es zwischen drei und sechs Tage. In der relativen Mehrheit der Fälle vergeht mindestens eine Woche bis zum Abschluss der Policierung.

Wie die Untersuchung weiter zeigt, stellen Volkswohl Bund und Allianz bezüglich der Dauer der Risikoprüfung die Makler und Mehrfachvertreter am häufigsten zufrieden.

Eine vergleichsweise große Diskrepanz zwischen Ist (21,1 Tage) und Soll (11,8 Tage) gibt es auch hinsichtlich der Leistungsregulierung. Diese ist lediglich in jedem sechsten Fall innerhalb einer Woche erledigt. Jeder achte Vorgang dauert rund zwei Wochen. In fast jedem vierten Fall vergehen sogar drei oder mehr Wochen. Am ehesten der Idealvorstellung der Makler entspricht hier die Allianz.

Nur kleine Diskrepanz bei Policierung und Courtageabwicklung

Relativ nah beieinander liegen die Ist- und die Soll-Dauer hinsichtlich der Policierung. Hier dauert ein Vorgang mit im Schnitt 9,5 Tagen exakt drei Tage länger als er sollte. In immerhin jedem sechsten Fall ist die Policierung innerhalb von zwei Tagen erledigt. Bei jedem achten Vorgang vergehen drei bis sechs Tage bis zur Erledigung.

Auf der anderen Seite benötigen die Versicherer in fast jedem dritten Fall ein bis unter zwei Wochen für die Policierung – und in etwa jedem fünften Fall sogar mehr als zwei Wochen. Aus Vermittlersicht erfüllen die Allianz und der Volkswohl Bund den Standard am besten ab.

In Sachen Courtageabwicklung liegt der Ist-Wert nur um rund ein Fünftel über dem Soll-Wert. In jeweils knapp jedem vierten Fall wird der Vorgang innerhalb von etwa zwei beziehungsweise drei Wochen erledigt. Fast jeder dritte Vorgang dauert allerdings auch vier Wochen oder sogar noch länger. Am ehesten der Idealvorstellung der Makler entspricht hier die Allianz. Sie führt mit großem Vorsprung vor dem Volkswohl Bund und der Alten Leipziger.

Die Ergebnisse der Studie „Servicelevels im Maklermarkt“ sind in einem 47-seitigen Powerpoint-Dokument zusammengefasst. Es kann direkt beim Marketing Research Team Kieseler kostenpflichtig erworben werden. Die Konditionen werden auf Anfrage per E-Mail oder Telefon 0162 2497777 genannt.