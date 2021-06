So hat Corona den Blick der Kunden auf Versicherer verändert

14.6.2021 – Verbraucher misstrauen Produktgebern und ihren Angeboten nach wie vor. Die Pandemie hat daran nur marginal etwas geändert. Scheinbar wissen Konsumenten jetzt aber besser, wo ihre Prioritäten liegen und was sie sich von den Anbietern wünschen: Telematik-Tarife, Kombi-Produkte aus einer Hand und Offerten zur Prävention.

Deutsche Verbraucher sehen Versicherer, ihre Produkte und Regulierungspraxis nach wie vor kritisch. Allerdings hat die Coronakrise das Image der Produktgeber leicht aufpoliert und Anforderungen der Kunden an die Branche konkretisiert. Das zeigt eine europäische Studie von Guidewire Software Inc., ein Plattform-Anbieter für Schaden- und Unfallversicherer.

Zusätzlich zeigen die Ergebnisse der Befragung Wege auf, wie und in welchen Bereichen die Gesellschaften an der Kundenfront besser werden sollten, und welche Produkte und Leistungen Konsumenten ansprechen würden.

Angaben zur Methodik

Guidewire hat die Befragung zur Studie unter Verbrauchern in Deutschland, Großbritannien und Frankreich durchgeführt. Nach Angaben des Unternehmens setzt sich die Stichprobe aus 3.038 Teilnehmern, zu gleichen Teilen aus den drei genannten Ländern, zusammen.

Befragt wurden online Personen über 18 bis 55 Jahren, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate eins der nachgefragtesten Versicherungsprodukte wie Hausrat oder Kfz abgeschlossen oder erneuert haben. Die Daten für die Auswertung wurden im April 2021 erhoben.

Im Mittelpunkt der Erhebung stand laut Guidewire die Frage, „wie Verbraucher – insbesondere unter dem Eindruck der Pandemie – auf die Assekuranz, auf Versicherungsprodukte und auf Services der Anbieter blicken“, so die Autoren. Dabei werde transparent, welche Haltungen die Befragten gegenüber Versicherern einnehmen.

Kunden üben teils harsche Kritik an der Branche

Grundsätzlich sind die Konsumenten hierzulande erstmal kritisch gegenüber der Assekuranz eingestellt. Als „notwendig, aber unbequem“ beschreiben es die Studienautoren und so laute auch das Urteil von 34 Prozent der Befragten in Deutschland. Zum Vergleich: In Großbritannien sind es 32 Prozent, in Frankreich 20 Prozent.

Jeder vierte deutsche Versicherungsnehmer schätzt die Produkte und Leistungen der Gesellschaften und ist sogar der Meinung, dass sie seine Anforderungen verstehen. In Großbritannien und Frankreich findet sich diese Einschätzung mit 15 Prozent beziehungsweise 17 Prozent wieder.

Allerdings gibt es im deutschen Verbrauchermarkt auch deutliche Kritik mit entsprechenden Aussagen. 19 Prozent glauben, dass Versicherer überteuerte Produkte verkaufen und Schäden nur ungern regulieren. Elf Prozent halten die Produkte sogar für komplett unnötig und meinen, das Angebot an sich passe nicht zum eigenen Lebensstil.

(Bild: Guidewire)

Image hat sich durch Pandemie leicht verbessert

Initiativen der Versicherer während der Coronakrise haben in Deutschland bei fast jedem vierten der Befragten zu einem positiveren Bild geführt. In den Nachbarländern waren es deutlich weniger. Einigkeit herrscht aber bei den Verbrauchern aus allen drei Staaten, dass die Versicherer während der Viruswelle insgesamt zu wenig für die Menschen getan haben.

René Schoenauer (Bild: Guidewire)

„Obwohl das Image der Versicherer während der Covid-19-Krise einen leichten Aufwärtstrend erfahren hat, müssen die Versicherer weiter konsequent daran arbeiten, sich besser auf die Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden einzustellen“, lässt sich René Schoenauer, Director-Product-Marketing Emea bei Guidewire, zu den Ergebnissen zitieren.

Corona: Schub für Kranken und Reiserücktritt

Obwohl viele deutsche Konsumenten Versicherungen als leidiges Übel betrachten, setzen Verbraucher bei der Auswahl der Produkte deutliche Schwerpunkte.

Laut der Guidewire-Befragung würden bundesweit 43 Prozent der Befragten eine zusätzliche Krankenversicherung abschließen, gefolgt von Reiserücktrittpolicen mit 38 Prozent und der Absicherung von Arbeitsplatzverlust mit 37 Prozent. Jeder vierte Deutsche würde sich außerdem gerne gegen das Risiko von Zahlungsausfällen wappnen. In Großbritannien halten zum Beispiel nur 14 Prozent der Befragten eine Krankenzusatzpolice für notwendig.

Über Kulanzangebote der Versicherungswirtschaft während der Pandemie wissen viele Kunden in Deutschland nicht Bescheid. Das zeigen die Antworten auf folgende Frage der Studie: „Wussten Sie, dass einige Versicherer Kunden Geld für ihre Policen zurückerstattet haben, weil sich ihr Risikoprofil aufgrund des Lockdowns geändert hatte?“

57 Prozent wussten davon nichts, 25 Prozent der Befragten haben davon schon gehört und 18 Prozent haben sogar bemerkt, dass sie eine Rückerstattung erhalten haben.

(Bild: Guidewire)

Endkunden-Trend: Alle Policen aus einer Hand

Neben Einschätzungen und Stimmungen der Konsumenten hat Guidewire in seiner Befragung auch analysiert, welche Produkte und Leistungen deutsche Kunden favorisieren. Folgende Trends haben die Autoren der Studie dabei herausgearbeitet: