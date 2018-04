Rückgang der Zahl der Versicherungsvermittler verstärkt

5.4.2018 – Die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittler ist im ersten Quartal 2018 deutlich zurückgegangen, wobei sich der Schrumpfungsprozess vor allem bei den gebundenen Versicherungsvertretern vollzieht. Bei den übrigen Vermittlertypen gab es nach den jüngsten Zahlen der Industrie- und Handelskammern kaum Veränderungen. Seit Mitte vergangenen Jahres ist die Zahl der Versicherungsberater mit 317 konstant geblieben.

Nach Angaben des DIHK - Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. sank die Zahl der im Versicherungsvermittler-Register erfassten Betriebe im ersten Quartal um 9.321 oder 4,2 Prozent auf noch 211.504. Der Rückgang fiel damit deutlich stärker aus als der vom 1. Oktober bis zum Jahresende 2017 (VersicherungsJournal 8.1.2018).

Der Rückgang bei den gebundenen Versicherungsvermittlern hat sich von Mitte vergangenen Jahres bis Ende März 2018 noch beschleunigt. Ihre Zahl sank seit Jahresbeginn per Anfang April um 9.428 auf 130.783 (Jahresanfang: 140.211). Anfang Oktober 2017 waren noch 143.855 registrierte gebundene Versicherungsvertreter gezählt worden.

Vermittlerrückgang geht voll zu Lasten der gebundenen Vermittler

Bei der zweitgrößten Versicherungsvermittlergruppe, den Versicherungsmaklern, gab es kaum Bewegung. Ihre Zahl stieg per Anfang April geringfügig auf 46.834 (46.786) an. Per Oktober 2017 waren 46.781 Versicherungsmakler erfasst worden.

In der drittstärksten Gruppe, der Versicherungsvertreter mit Erlaubnis, setzte sich der leichte Zuwachs fort. Ihre Zahl stieg im ersten Quartal 2018 auf 29.738. Dieser Wert vergleicht sich mit 29.689 Registrierungen zu Jahresbeginn und 29.687 Anfang Oktober 2017.

Die Zahl von 317 registrierten Versicherungsberatern blieb nach den DIHK-Angaben unverändert. Nahezu gleich groß geblieben ist auch die Gruppe der produktakzessorischen Vertreter und Makler.

Gründe für die Entwicklung hat der DIHK nicht genannt.