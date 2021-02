Risikoleben: Auf diese Anbieter setzen Versicherungsmakler

12.2.2021 – Wenn es um die Vermittlung von Risikolebenspolicen geht, sind und bleiben die Hannoversche und die Dialog die Favoriten der unabhängigen Vermittler. Nur knapp dahinter folgen die Europa und die Dela. Die Abstände sind deutlich zusammengeschmolzen. Dies ging zulasten der ersteren beiden Anbieter, während die Kurven bei den zweiteren nach oben zeigen. Dies ist den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends abzulesen.

In den letzten Jahren hatte die Branche jeweils einen Neuzugang von mehr als einer Million Risikolebens-Versicherungen zu verzeichnen. 2019 kam diese Sparte auf einen Neugeschäftsanteil von über einem Fünftel – nur wenige Prozentpunkte hinter den Renten-, den Kollektiv- und den sonstigen Versicherungen.

Beim Vertragsbestand lag der Anteil zuletzt bei fast einem Achtel – Tendenz steigend. Denn 2006 war es erst rund ein Zwölftel. Dies zeigt der Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019“ (VersicherungsJournal 27.1.2021).

Große Bedeutung bei Maklern und Mehrfachvertretern

Auch im unabhängigen Vermittlermarkt besitzt das Risikoleben-Geschäft eine große Bedeutung. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor.

Diese wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Sie beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der Produkthitparade gehört die Sparte zur Spitzengruppe und landete zuletzt an sechster Stelle unter 39 abgefragten Produktgruppen. Bis zu mehr als sechs von zehn Interviewten berichteten von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

Hannoversche platziert sich vor der Dialog

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Risikoleben setzte sich in der aktuellen Auflage IV/2020 die Hannoversche Lebensversicherung AG gegen die Dialog Lebensversicherungs-AG durch. Für diese beiden Akteure votierte etwas mehr beziehungsweise knapp ein Siebtel der Umfrageteilnehmer.

Im engen Rennen um den Bronzerang behielt die Europa Lebensversicherung AG mit über einem Achtel der abgegebenen Stimmen die Oberhand. Die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland belegen mit einem Anteil von gut einem Elftel der Favoritennennungen die vierte Position.

Abstände verringern sich zwischen Bestplatzierten

Der Markt ist hart umkämpft – die vier vorgenannten Anbieter liegen aktuell nur etwa vier Prozentpunkte auseinander. Dabei zeigt die Kurve der Seriensiegerin Hannoversche klar nach unten, betrachtet man die Ergebnisse der vergangenen acht Auflagen der Studienreihe. Der Anteil der Stimmen lag in der Spitze bei fast einem Viertel. Der aktuelle Zustimmungswert liegt um fast neun Prozentpunkte niedriger.

Der Abstand zum ärgsten Verfolger Dialog betrug zeitweise über sechs Prozentpunkte. Der Biometriespezialist der Generali-Gruppe konnte sogar einmal den Konkurrenten aus Hannover überholen. Im Vergleich zur Auflage III/2019 ging es dann aber um fast sechs Prozentpunkte bergab. Bis auf die eine Ausnahme, reichte es dennoch aber immer für den zweiten Platz im Ranking.

In kurzer Zeit in die Spitzengruppe

In Wellenbewegungen verläuft die Beliebtheitsentwicklung bei der Europa. Der aktuell gemessene Wert ist der zweithöchste im Betrachtungszeitraum. Am schlechtesten schnitt die Gesellschaft in der Auflage III/2020 ab, als lediglich jeder elfte Vermittler für die Europa votierte. Seinerzeit musste das Unternehmen der Dela den Vortritt lassen.

Letztgenannter Anbieter, der erst vor rund drei Jahren auf dem deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018), konnte sich innerhalb kurzer Zeit in der Spitzengruppe etablieren. Der Akteur steigerte sich vom neunten Rang in der Auflage I/2019 über den sechsten Platz in der Auflage IV/2019. In den letzten vier Auflagen reichte es dann drei Mal zur vierten und sogar einmal zur dritten Position.

Deutsche Leben, Allianz und Delta Direkt auf den Plätzen

An fünfter bis siebter Stelle folgen die Deutsche Lebensversicherungs-AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Delta Direkt Lebensversicherung AG. Für diese Anbieter stimmten zuletzt zwischen gut acht und sieben Prozent der Umfrageteilnehmer.

Die Deutsche Leben erzielte in den letzten vier Studienauflagen Platzierungen zwischen dem fünften und dem achten Rang. Die Allianz war bestenfalls (geteilter) Vierter und im schlechtesten Fall Siebter. Die Delta Direkt rutschte nach drei sechsten Plätzen um eine Position nach unten.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Grundlage der Asscompact Trends IV/2020 ist eine zwischen Ende September und Anfang Oktober durchgeführte Onlinebefragung von 311 Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Der 164-seitige Berichtsband kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921/7575823 bestellt werden.