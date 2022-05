Regierung soll Riester zur Aktienrente machen

23.5.2022 – Auf der BVK-Tagung gab es viele Vorschusslorbeeren für die Regierung. Sie sollte nun aber tätig werden, forderten die Vermittler. Große Probleme bereiten in der Praxis die Auflagen für den Umbau der Wirtschaft zu Nachhaltigkeit.

Sehr positiv hat sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) am Freitag auf seiner diesjährigen Jahrestagung zur neuen Ampelkoalition geäußert. So begrüßten die „Versicherungsvermittler in Deutschland“ das Bekenntnis des Koalitionsvertrages zu den drei Säulen der Altersvorsorge.

In die richtige Richtung ginge auch die Erhöhung des Sparerfreibetrages auf 1.000 Euro sowie die Nichtberücksichtigung einer sogenannten Bürgerversicherung, wie sie in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen anvisiert wurde.

Zudem befürworten die Vermittler die Absicht, bei der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige eine Wahlfreiheit mit Opt-out für private Altersvorsorge einzuführen. Als selbstständige Unternehmer würden sie die Anforderungen des Berufsstandes am besten kennen und könnten individuelle Vorsorgelösungen anbieten.

Private Altersvorsorge jetzt reformieren

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

„Wir vermissen aber weiterhin die Initiative der Politik für die private Altersvorsorge“, sagte BVK-Präsident Michael H. Heinz. Der Verbandschef zeigte aber Verständnis dafür, dass derzeit die Kapazitäten der Ampelkoalition vor allem durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stark eingeschränkt sind.

Er verwies jedoch darauf, dass ein Standardprodukt, das im Koalitionsvertrag vorgeschlagen wird, niemals die sehr individuellen Bedürfnisse der Bürger erfüllen könnte. Es sei Aufgabe der qualifizierten Beratung eines Versicherungskaufmanns, beispielsweise zusätzlichen Hinterbliebenen- oder Arbeitskraftschutz zu organisieren.

Auf der Fachtagung des BVK „Europäische Finanzregulierung und neue Bundesregierung – Auswirkungen auf den deutschen Vermittlermarkt“ forderte Martin Gräfer, Mitglied des Vorstandes der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, dass die staatlich geförderte Riester-Rente in eine Aktienrente umgewandelt wird, damit die Kunden höhere Renditechancen erhalten können.

Kritik an der Beitragsgarantie bei Riester-Renten

Allgemein kritisierten Versicherer, Vermittler und Politiker auf der Konferenz, dass für die Riester-Rente noch immer eine Bruttobeitragsgarantie vorgeschrieben ist.

Damit würde das Produkt kaputt gemacht. So appellierte Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments, an die Bundesregierung, die Riester-Rente zu reformieren.

Nach seiner Meinung wird die Europarente, die Pan-European-Personal-Pension (Pepp) (VersicherungsJournal 21.06.2019 ) nicht funktionieren. „Der Grund ist einfach“, so Ferber. „Es gibt keine Anreize der nationalen Staaten.“ Ferber ist seit 2014 erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (Econ) im Europäischen Parlament.

Nachhaltigkeitsauflagen bereiten viele Probleme

Rolf Wiswesser (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Beim Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland könnten die Lebensversicherer laut Dr. Rolf Wiswesser, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG, einen „wirkungsvollen Beitrag“ leisten.

Es müsste ihnen daher stärker erleichtert werden, in Energie und Infrastruktur zu investieren. Scharfe Kritik äußerte der Manager an der derzeitigen Systematik der Nachhaltigkeits-Taxonomie. Versicherern würde regelrecht verboten, Unternehmen zu schützen, die noch ihren ökologischen Fuß-Print verbessern müssten.

„Versichere ich eine Kupferhütte, stelle ich mich als Assekuranz selbst an den Pranger“, so Wiswesser. Daher sei es viel besser, dass CO2 über preisliche Mechanismen immer mehr vermieden würde. Nur so hätte der Stahlproduzent die Möglichkeit, in fünf Jahren nachhaltig zu werden.

Transparenzverordnung zu bürokratisch

Martin Gräfer (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Viel Kritik heimste die Transparenzverordnung (TVO) mit ihrer Beratungspflicht zur Nachhaltigkeit (8.2.2022) ein.

„Das ist reine Bürokratie“, sagte Gräfer. Das würde die Beratung massiv erschweren und die Kunden regelrecht unter Druck setzen, nachhaltig anzulegen.

Auf der Jahreshauptversammlung verabschiedete der BVK den Leitantrag „Europäische Finanzregulierung und neue Bundesregierung – Positionen und Forderungen der Vermittler“.

Darin verlangen die Vermittler hinsichtlich der im August 2022 in Kraft tretenden neuen Beratungspflichten eine stärkere Förderung nachhaltiger Produkte. Noch gibt es nachhaltige Angebote nur als Nischenprodukte, wie der BVK feststellt.

Neue Mitglieder durch Kooperation

Auch bei der Vergütung gebe es noch Nachholbedarf. So heißt es im Leitantrag: „Statt Bonifikationen auf Basis von Vertriebssteuerungen bei Exklusivvertrieben, sollte zur Kompensation eine Anpassung der Vergütung, verteilt auf die Laufzeit, zur Erhöhung der Nachhaltigkeit umgeschichtet werden.“

Dahinter steht die Kritik, dass an bestimmte Vermittlergruppen immer noch eine überhöhte Provision gezahlt wird. Insgesamt befürwortet der Verband das Thema „Nachhaltigkeit im Vertrieb“ als wesentliches Zukunftsthema und hat eigens die Initiative Nachhaltiger Vermittlerbetrieb initiiert.

Personell wurde der Verband deutlich gestärkt. Durch eine Kooperation mit dem Maklerpool BVK Brandgilde Versicherungskontor GmbH könnten zusätzlich rund 1.000 Versicherungsmakler in den BVK aufgenommen werden.