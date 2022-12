Rechtsschutz: Wer nicht versichert ist, verzichtet öfter auf sein Recht

6.12.2022 – Wer eine Rechtsschutz-Versicherung hat, geht eher zum Anwalt. Menschen ohne haben viel häufiger Angst vor dem Scheitern und scheuen den Rechtsweg. Da muss der Leidensdruck – sprich: der Streitwert – entsprechend hoch sein. Zudem wünschen sich die Deutschen mehr Digitalisierung bei den Gerichten. Zu diesen Erkenntnissen kommt eine GDV-Untersuchung.

Wer sich rechtlich übergangen fühlt, schaltet einen Anwalt ein, der die Interessen seines Klienten vertreten soll. So zumindest die Theorie. In der Praxis scheitert aber bereits dieser erste Schritt, um eine Rechtsfrage zu klären, an finanziellen Erwägungen. Dies zeigt eine Untersuchung der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Bei der vom 19. bis 21. Oktober 2022 durchgeführten Umfrage wurden 2.074 Bundesbürger ab 18 Jahren in Online-Interviews befragt.

Recht haben und Recht bekommen – eine Frage des Geldes?

Grundsätzlich halten die Deutschen den Rechtschutz für wichtig. Laut einer Umfrage der Institut für Demoskopie Allensbach Gesellschaft zum Studium der öffentlichen Meinung mbH (IfD) im Auftrag der MLP SE setzen sie diese Absicherung mit 23 Prozent auf Platz Nummer drei der wichtigsten Versicherungen (VersicherungsJournal 1.12.2022).

Dennoch wollen oder können sich nicht alle einen solchen Schutz leisten. So werden viele Fälle gar nicht vor Gericht gebracht. Denn laut dem GDV fürchten rund 70 Prozent derjenigen ohne Versicherung, dass sie mehr investieren müssen als wirtschaftlich sinnvoll wäre.

Zudem glauben 64 Prozent, dass sie keine Klage finanzieren können. Rund 60 Prozent hätten Angst davor, sich den Anwalt nicht leisten zu können und während des Prozesses aufgeben zu müssen.

„Die Kosten eines Rechtsstreits sind für viele Verbraucher/-innen eine große und allzu oft unüberwindbare Hürde. Die Chance zu ihrem Recht zu kommen, muss aber für alle gleich sein und darf nicht an den Kosten scheitern“, lässt sich GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in dem Schreiben zitieren.

Ab wann vor Gericht gezogen wird

Das Geld entscheidet nicht nur darüber, ob jemand vor Gericht zieht, sondern auch wann. Je höher der Streitwert, desto wahrscheinlicher ist der Gang zum Rechtsanwalt. Bei einem Streitwert von 5.000 Euro würden laut GDV 44 Prozent derjenigen ohne Versicherung vor Gericht ziehen. Bei einem Streitwert von 1.000 Euro wiederum würden lediglich 34 Prozent den Prozess in Erwägung ziehen.

Die Arbeit von Anwälten und Gerichten wird als langwierig und teuer eingeschätzt, so der GDV. Trotzdem habe die Bevölkerung Vertrauen zu den Gerichten und bewerte deren Arbeit als fair. Ein Malus ist die mangelnde Digitalisierung des Justizsystems. Die Arbeit wird als zu wenig digital, bürgernah und modern eingeschätzt, wie es aus der Umfrage hervorgeht.

Spezialisten gefragt

Die höchste Priorität hat für die Verbraucher der schnelle und unkomplizierte Zugang zur juristischen Beratung. Das wurde mit 86 Prozent als Häufigstes genannt. Direkt dahinter rangiert allerdings bereits der Zugriff auf spezialisierte Anwälte vor Ort, die sich besonders mit dem geforderten Thema auskennen – 82 Prozent fordern dies. Spezielle juristische Themengebiete gibt es etliche.

Für knapp 80 Prozent sei auch eine direkte rechtliche Beratung und außergerichtliche Vertretung beim Kontakt mit dem Versicherer durch dessen Mitarbeiter eine wichtige Option, meldet der GDV in seiner Mitteilung. Asmussen kritisiert in diesem Zusammenhang, dass eine direkte juristische Beratung durch Versicherer in Deutschland bislang verboten ist.

Wer eine Rechtsschutz-Versicherung hat…

Die obigen Sorgen unterstreichend, wenden sich Nicht-Versicherte erst spät an den Anwalt. Wer wiederum im Besitz einer solchen Versicherung ist, geht zu 82 Prozent gleich zum Rechtsvertreter.

Die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG ermittelte, dass die meisten Fälle auf Vertragsstreitigkeiten zurückzuführen sind (19.7.2022). Direkt danach finden die meisten juristischen Auseinandersetzungen bei Fällen, die den Straßenverkehr betreffen, statt. Auch Schadenersatz-Forderungen werden häufig vor Gericht ausgefochten.