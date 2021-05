Prozessqualität: Viele Schaden-/Unfallversicherer schwächeln

26.5.2021 – Die Digitalisierung der Schnittstelle zwischen Produktanbietern und Vertrieb lässt in Schaden/Unfall in vielen Fällen zu wünschen übrig. Dies zeigt eine Untersuchung von Softfair. Die Adcuri erhielt in drei Segmenten die Höchstnote „hervorragend“. Der Alten Leipziger, der Itzehoer und der Rhion gelang dies zwei Mal. Bereichssieger wurden die Adcuri (Haftpflicht, Hausrat/ Wohngebäude), die Itzehoer (Rechtsschutz), die Axa (Kraftfahrt) und die Gothaer („sehr gut“ in Unfall).

Die Softfair GmbH hat zum zweiten Mal die Prozessqualität von Versicherungsprodukt-Anbietern an der Schnittstelle zum Vertrieb in diversen Versicherungszweigen unter die Lupe genommen.

So wurde bewertet

Hierzu wurde die Prozesslandschaft und die Integrationstiefe der (Deckungskonzept-) Anbieter in die Angebots-, Vergleichs- und Bestandsführungs-Lösungen des Analysehauses untersucht. Bewertet wurde anhand eines spartenbezogenen festgelegten Anforderungskatalogs. Maximal vergeben wurden 100 Punkte.

Weitere Details zu den Prüfkriterien in den untersuchten Bereichen können in der Rating-Dokumentation (PDF, 444 KB) nachgelesen werden.

Die Ergebnisse der Untersuchung hat das Analysehaus in Form von Ranglisten mit der jeweils erreichten Gesamtpunktzahl veröffentlicht. Zur besseren Einordnung der Ergebnisse haben die Rater darüber hinaus ein sogenanntes „Softfair Prozesssiegel“ vergeben.

Das kostenfreie Siegel gibt es in den Kategorien „gut“ (41 bis 60 Punkte), „sehr gut“ (61 bis 80 Punkte) und „hervorragend“ (ab 81 Punkte). An mit „ausreichend“ (21 bis 40 Punkte) oder „mangelhaft“ (null bis 20 Punkte) bewertete Gesellschaften wird kein Siegel vergeben.

In Leben besser als in Kranken

Beim Test der PKV-Anbieter haben die Analysten die beste Notenstufen „hervorragend“ gar nicht vergeben. Etwa zwei Drittel der über 30 Testkandidaten erhielten ein „ausreichend“, sogar sieben Mal wurde ein „mangelhaft“ vergeben. Auf der anderen Seite erhielten nur vier Unternehmen ein „sehr gut“.

Bessere Ergebnisse erzielten die Lebensversicherer, die in den Segmenten „Einkommenssicherung und Todesfallschutz“ sowie „private Altersvorsorge“ geprüft wurden. Mit „mangelhaft“ wurde kein einziger Anbieter bedacht. Dafür reichte es für vier Gesellschaften zu einem „hervorragend“ in mindestens einem Bereich (VersicherungsJournal 28.5.2021).

Durchwachsenes Bild in Schaden/Unfall

Ein recht durchwachsenes Bild zeigt sich bei den Schaden/Unfall-Anbietern, die separat in fünf verschiedenen Bereichen untersucht wurden. Hierzu gehörten die Segmente Privat- und Tierhalterhaftpflicht- (PHV/ THV), Hausrat- und Wohngebäude-, Unfall-, Rechtsschutz- sowie Kfz-Versicherung.

Zwar hat das Analysehaus zwischen acht Mal in Unfall und ein Mal in Rechtsschutz die Höchstnote „hervorragend „vergeben können. Andererseits erzielten aber in vier der fünf Segmente bis zu fast 60 Prozent bestenfalls eine „ausreichende“ Beurteilung. Im Bereich PHV/ THV reichte es für drei Akteure sogar nur zu einem „mangelhaft“.

Die höchste Prozessqualität ist in der Kfz-Versicherung zu beobachten. Hier erhielt nur etwa jeder neunte Testkandidat ein „ausreichend“. Jeder sechste Anbieter wurde mit der Höchstnote bedacht, die verbleibenden gut 70 Prozent mit „sehr gut“ oder „gut“.

Adcuri drei Mal „hervorragend“

Sowohl in der Kategorie Haftpflicht (94 Punkte) als auch im Segment Hausrat/ Wohngebäude (86 Zähler) erzielte die Adcuri GmbH die höchste Punktzahl. An zweiter Stelle liegt jeweils die Rhion Versicherung AG (Haftpflicht: 86,5 Punkte; Hausrat/ Wohngebäude: 85,5 Zähler).

Ebenfalls „hervorragend“ schnitten in Haftpflicht die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG (84 Punkte) und die Alte Leipziger Versicherung AG (81,5 Zähler) ab. Im Bereich Hausrat/ Wohngebäude erhielt zudem die Gothaer Allgemeine Versicherung AG „hervorragende“ 84 Punkte.

Das Unternehmen setzte sich in der Unfallversicherung mit „sehr guten“ 78 Zählern gegen die Wettbewerber durch. Dahinter folgen die ebenfalls „sehr guten“ Akteure Hansemerkur, Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, Adcuri, Adam Riese GmbH, Neodigital Versicherung AG, Zurich Gruppe Deutschland und Rhion.

In Rechtsschutz bekam nur die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG ein „hervorragend“. In Kraftfahrt setzte sich die Axa Versicherung AG (inklusive ihrer Zweiniederlassung DBV) mit 87 Punkten knapp gegen die Adcuri (86 Zähler) durch. Ebenfalls „hervorragend“ sind die Itzehoer, die Alte Leipziger, die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, die Kravag Versicherungen und die R+V Versicherungen.

Die Ergebnislisten (Stand 17. Mai 2021) können unter diesem Link (PDF, 94 KB) heruntergeladen werden.