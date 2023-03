Provisionsverbot: Gefahr für Verbraucherschutz und Green Deal

31.3.2023 – Zielke, Defino und Going Public haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie sich gegen ein EU-Verbot einer provisionsbasierten Anlageberatung aussprechen. Sie kritisieren, dass anderenfalls verbraucherschützende Errungenschaften verloren gehen, Geringverdiener weniger in die Altersvorsorge investieren und der Green Deal gefährdet ist. Es seien ausreichend Normen vorhanden, um Fehlanreize zu vermeiden.

„Durch das Verbot von Provisionen Fehlanreize unterbinden zu wollen, würde dann plausibel sein, wenn das alternative System, nämlich die Vergütung der Beratungs- und Verkaufsleistung durch Honorare, Fehlanreize systematisch ausschließen würde. Das allerdings ist mitnichten der Fall“, sagt Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH.

Sein Beratungshaus hat zusammen mit der Defino Institut für Finanznorm AG und der Going Public! Akademie für Finanzberatung AG einen offenen Brief verfasst. Darin sprechen sich die Autoren gegen ein Provisionsverbot für Finanzdienstleister aus.

Keine Stornohaftung

Negative Auswirkungen sehen sie insbesondere im Bereich Verbraucherschutz, den die Verfechter eines Verbots ja eigentlich durch ihr Vorhaben stärken wollen (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.3.2023).

Honorare würden keine Stornohaftung enthalten, heißt es in dem jetzt vorgelegten Papier. Berater müssten sich somit weniger bemühen, dem Verbraucher das bestmögliche Produkt anzubieten. Honorare seien bezahlt, auch wenn der Kunde mit dem Produkt unzufrieden sei. Somit würden die mit der Stornohaftung erzielten verbraucherschützenden Errungenschaften bei einem Provisionsverbot vollständig verloren gehen.

„Zudem haben unsere Vergleichsrechnungen auf Basis üblicher Konditionen gezeigt, dass auch langfristig Honorare für die meisten Kunden teurer sind als Provisionen“, wird Ronald Perschke, Vorstand der Going Public Akademie, zitiert. Nähere Angaben zu diesem Punkt werden nicht gemacht.

Weniger Altersvorsorge

Neben Abstrichen beim Verbraucherschutz und einer Steigerung der Kosten befürchten die Akteure auch eine sinkende Absicherungsquote im Bereich Altersvorsorge. Diese Befürchtungen hatte auch die CDU/-CSU-Fraktion kürzlich in ihrer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung geäußert (17.3.2023).

Die Anfrage war im Vorfeld der Verabschiedung der Kleinanlegerstrategie gestellt worden, die Brüssel seit einiger Zeit vorbereitet (12.1.2023). Die zuständige Kommissarin Mairead McGuinness hatte durchblicken lassen, darin ein Verbot von Anlageberatungen auf Provisionsbasis verankern zu wollen. Seitdem wird hinter den Kulissen heftig dagegen gearbeitet (24.3.2023).

„Im Provisionssystem erhalten Berater von Besserverdienenden eine höhere Provision und subventionieren somit die Beratung von Geringverdienern mit. Kommt das Provisionsverbot, besteht die Gefahr, dass Geringverdiener keine sinnvolle Beratung mehr bekommen und auch keine Zweitmeinung einholen, da bei jeder Beratung Honorar fällig wird“, heißt es in dem Positionspapier von Zielke, Defino und Going Public.

Green Deal in Gefahr

Hinzu komme, dass die europäischen Regeln ausdrücklich eine Beratung über nachhaltige Geldanlagen fordern würden und die Nachhaltigkeits-Präferenzen abgefragt werden müssten. Das mache eine Beratung auf Honorarbasis deutlich teurer, da diese nach Zeit abgerechnet werde. „Ein Verbot des Provisionssystems gefährdet den Green Deal“, stellen die Autoren fest.

Die Anzahl der Berater würde zurückgehen, so dass Kleinsparer keine Beratung mehr erhielten. Das zeigten die Beispiele Großbritanniens und der Niederlande.

„Ein wichtiges Instrument dafür, Aufmerksamkeit für die Bedeutung von nachhaltigen Investments zu schaffen, geht damit verloren. Die Beteiligten plädieren daher dafür, den Kunden entscheiden zu lassen, wie er Beratung honoriert“, heißt es.

Fülle an Normen

Erneut wird darauf verwiesen, dass in den vergangenen zehn Jahren immer mehr Normen aufgelegt wurden, die durch festgelegte Prozesse Kundeninteressen in den Mittelpunkt stellen – ob bei Vergütung durch Honorare oder durch Provisionen.

Diese Initiativen seien allesamt geeignet, Fehlanreize und Interessenkonflikte in der ganzheitlichen Finanzberatung und der Anlageberatung im Speziellen durch objektive Analyse und Aufklärung der Verbraucher weitgehend zu eliminieren, ohne schädliche Nebeneffekte wie die Reduzierung der Berater et cetera mit sich zu bringen, wird festgestellt.

„Eine konsequente Anwendung dieser Normen würde folglich alle Beteiligten dem Ziel eines gewissenstreuen und dem Green Deal helfenden Beratungsprozesses ein großes Stück näherbringen“, sagt Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.