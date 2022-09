Produkthitparade im Maklervertrieb

6.9.2022 – Bei Maklern und Mehrfachvertretern läuft der Absatz von Privathaftpflicht-Policen derzeit am besten. Dahinter folgen die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung. Schlusslicht in der Absatzliste ist die Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherung. Besonders deutlich nach oben ging es für Sterbegeldpolicen, während die betriebliche Altersversorgung (bAV) besonders starke Einbußen zu verzeichnen hatte. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2022.

Welche Produktgattungen in der Absatzhitparade der Makler für das erste Quartal 2022 vorne und welche hinten liegen, zeigen die Asscompact Trends III/2022 der BBG Betriebsberatungs GmbH.

418 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 418 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Die wurden aktuell im Juli befragt. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Investmentfonds fallen auf Rang drei zurück

Den Spitzenplatz belegt erneut (VersicherungsJournal 8.6.2022) die Privathaftpflicht-Versicherung, die zu Jahresbeginn auf Position drei abgerutscht war (11.3.2022). Mehr als 70 Prozent der Interviewten vermeldeten zuletzt einen „(sehr) guten“ Geschäftsverlauf in diesem Segment.

Dahinter folgen, jeweils zwei Positionen besser als in den Asscompact Trends II/2022, die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung vor dem Geschäftsfeld „Investmentfonds“ (von drei auf vier) und der Kraftfahrtversicherung (von zwei auf fünf). Für die vier letztgenannten Gattungen werden Werte von jeweils über 60 Prozent ausgewiesen.

Die Position sechs bis acht belegen mit jeweils über 50 Prozent „(sehr) guten“ Bewertungen die Geschäftsfelder „Kredite (Banken)“, Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung und Risiko-Lebensversicherung.

Auf Position neun (Vorquartal: zehn) liegt die Rechtsschutz-Versicherung für Privatkunden, an zehnter (13.) Stelle die Krankenzusatz-Versicherung.

EU wieder mit der Roten Laterne

Am anderen Ende der Rangliste findet sich „die üblichen Verdächtigen“ wieder. Schlusslicht ist wie vor zwei Quartalen die Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherung. Zuletzt bezeichnete nicht einmal jeder zwölfte Umfrageteilnehmer den Absatz als „(sehr) gut“. Dem stand ein Anteil von über der Hälfte an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber.

An vor- und drittletzter Stelle liegen die Gruppenunfall-Versicherung und die Riester-Vorsorge. In diesen beiden Bereichen lief es für einen jeweils so gerade eben zweistelligen Anteil der Interviewten „(sehr) gut“, dafür aber bei jedem Zweiten „(sehr) schlecht“.

Nicht wesentlich besser schnitten die private Pflegezusatz-, die klassische Lebens- und die Dread-Disease-Versicherung ab. Hier berichteten jeweils um die 16 Prozent der Umfrageteilnehmer von „(sehr) guten“ Geschäften. Dem standen zwischen 44 Prozent (Dread Disease) und 49 Prozent (LV-Klassik) an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber.

Zahlreiche Auf- und Absteiger

Im Vergleich mit der vorigen Studienauflage gab es deutlich weniger große Rangveränderungen. Nur vier (Vorquartal: 18) Gattungen schnitten um mindestens fünf Positionen besser oder schlechter ab.

Um fünf Plätze aufwärts ging es für die technische Versicherung (von 25 auf 20), während die Sterbegeldversicherung von 35 auf 29 nach oben kletterte. Zu den größten Absteigern gehört neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV, von 16 auf 25) auch das Geschäftsfeld „Beteiligungen“ (von sechs auf zwölf).

Der 175-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2022 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.