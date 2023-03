Privathaftpflicht: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

31.3.2023 – Die Haftpflichtkasse liegt an der Spitze der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste in der Privathaftpflicht-Versicherung der Vema-Partnermakler. Zur Bewertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Privathaftpflicht-Versicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.300 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsmakler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Insgesamt wurden 2.111 Stimmen abgegeben.

Neugeschäft: die Haftpflichtkasse weit vor der Konkurrenz

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter sicherte sich die Haftpflichtkasse VVaG mit ihrem Vema-Deckungskonzept und großem Vorsprung die Spitzenposition. Mehr als jeder fünfte Befragte votierte für das Unternehmen aus Roßdorf. Den zweiten Platz belegt das Vema-Deckungskonzept der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland mit einem Anteil von einem Siebtel.

Auf dem Bronzerang landete die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit ihrem zusammen mit der Baloise Service GmbH (BSG) entwickelten Deckungskonzept. Nur knapp dahinter liegt die Axa Versicherung AG an vierter Stelle. Dabei konnte die Baloise/BSG etwas mehr als jede achte und die Axa knapp jede achte Stimme auf sich vereinen.

Die Positionen fünf und sechs belegen die VHV Allgemeine Versicherung AG und das Vema-Deckungskonzept der Alten Leipziger Versicherung AG mit Anteilen von jeweils über acht Prozent.

Im Vergleich zur letzten Qualitätsumfrage (VersicherungsJournal 5.3.2021) zog die AIG an der Baloise/BSG vorbei auf den zweiten Platz. Die Alte Leipziger, die zuvor nicht in der Top Ten vertreten war, kletterte auf die sechste Position.

WERBUNG

Die Haftpflichtkasse gewinnt auch die Qualitätswertung

In der Qualitätswertung schnitt die Haftpflichtkasse ebenfalls am besten ab. Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Leistungsbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Haftpflichtkasse (Mittelwert: 1,48) konnte vor allem mit der mit Abstand besten Erreichbarkeit sowie den Topnoten bei der Antrags- wie auch der Schadenbearbeitung punkten. In Sachen Produktqualität reichte es immerhin zum dritten Platz.

Baloise/BSG vor Rhion

In diesem Aspekt erzielte die Baloise/BSG eine etwas bessere Beurteilung. Bei der Policierung schaffte der Anbieter den geteilten Spitzenplatz, während er beim Verhalten im Schadenfall mit leichtem Rückstand Platz zwei belegt. Hinsichtlich der Erreichbarkeit reichte es nur zum dritten Rang – mit fast 0,3 Notenpunkten Abstand zur Spitze. Der Mittelwert über alle Aspekte liegt bei 1,53.

Den Bronzerang in der Qualitätswertung sicherte sich die Rhion Versicherung AG (1,59), die beim Neugeschäft mit einem Anteil an den Favoritennennungen von unter zwei Prozent nur an zehnter Stelle rangiert. Das Unternehmen schaffte neben einem vierten Platz (Produktqualität) zwei dritte Ränge (Antrags- und Schadenbearbeitung) und landete bei der Erreichbarkeit an zweiter Stelle.

Trotz der mit Abstand besten Produktqualität reichte es für die AIG in der Qualitätswertung nur zur siebten Position. Erhebliches Verbesserungspotenzial sehen die befragten Vermittler bei der Erreichbarkeit und der Policierung, wo der Anbieter jeweils nur an letzter Stelle landete.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt war dies neben dem Segment Bau- (9.3.2023) auch die Maschinenversicherung (6.2.2023). Untersucht wurden ebenfalls die betriebliche Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) und die Kraftfahrtversicherung (6.10.2022, 7.11.2022, 23.11.2022).

Erhebungen wurden zudem in der Transport- (19.8.2022, 31.8.2022), der Krankenvoll- (2.8.2022, 9.8.2022, 15.8.2022) und Krankenzusatz-Versicherung (11.7.2022, 27.7.2022) durchgeführt.

Untersuchungsgegenstand waren darüber hinaus die Absicherung des eigenen Hab und Guts (25.4.2022, 23.5.2022, 21.6.2022), die Todesfall- (30.3.2022, 11.4.2022) und die Arbeitskraftabsicherung (9.3.2022, 15.3.2022) sowie die Pflegezusatz-Versicherung (7.2.2022, 2.2.2022).