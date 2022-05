OMGV-Award 2022: Das sind die nominierten Vermittler und Agenturen

3.5.2022 – Zum dritten Mal wird die Auszeichnung an vorbildliche Beispiele für Onlinekommunikation vergeben. Die Branche kann bis zum 21. Juni mitentscheiden, wer die sozialen Medien am besten nutzt. Unter den 24 Nominierten sind am häufigsten Agenturen der Allianz und des HDI vertreten.

Die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) hat die Nominierten für den OMGV-Award 2022 bekannt gegeben. Gemeinsam mit der Versicherungsforen Leipzig GmbH zeichnet die Gesellschaft Versicherungsvermittler und -Agenturen für ihre herausragende Onlinekommunikation aus.

Die Veranstaltung findet zum dritten Mal statt (VersicherungsJournal 10.6.2021, 16.12.2020). Erstmals sind auch Akteure aus Österreich dabei.

Bis zum 21. April konnten Bewerbungen eingereicht werden. Insgesamt 24 (Vorjahr: 25) Vermittler beziehungsweise Agenturen befinden sich jetzt im Rennen um die Preise in vier Kategorien. Am häufigsten sind Agenturen des Allianz-Konzerns mit fünf (sechs) Nominierungen und der HDI-Versicherungen mit vier Nominierungen vertreten.

Kategorie „Social Media / Content Marketing“

Die Nominierten in der Kategorie „Social Media / Content Marketing“ sind:

Kategorie „Zielgruppenstrategie“

In der Kategorie „Zielgruppenstrategie“ wurden ausgewählt:

Kategorie „Kundenbewertungen“

In der Kategorie „Kundenbewertungen“ sind vorgeschlagen:

Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“

Zu den Nominierten in der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien“ gehören:

Jury und Versicherungsbranche entscheiden über Preisträger

Die Branche kann mitentscheiden, wer am Ende ausgezeichnet wird. Über diesen Link ist bis zum 3. Juni eine Teilnahme möglich. Unter allen Mitwirkenden werden zwei Tickets für den Grundkurs „Social Media für die Versicherungsbranche" im Wert von jeweils 249 Euro verlost. Referent ist Marko Petersohn.

Das Abstimmungsergebnis geht zu einem Drittel in die Gesamtwertung ein. Zu zwei Dritteln ist das Votum einer Fachjury ausschlaggebend. Die Verleihung findet am 21. Juni im Rahmen des Messekongresses „Kundenmanagement in Versicherungen“ der Versicherungsforen Leipzig statt.