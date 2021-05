Neuer Maklerfavorit im Fondspolicen-Geschäft

21.5.2021 – Wenn es um die Vermittlung von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen geht, ist die Canada Life der Favorit der unabhängigen Vermittler. Das Unternehmen kletterte vom zweiten auf den ersten Platz. Nicht weit dahinter folgen die Allianz (von vier auf zwei), die Alte Leipziger (von eins auf drei) und der Volkswohl Bund (von drei auf vier). Die zeigt die Auflage I/2021 der Studienreihe Asscompact Trends.

Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen sind im privaten Vorsorgegeschäft von unabhängigen Vermittlern die mit Abstand wichtigste Produktgruppe. Zu diesem Ergebnis ist die Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2020“ gekommen.

Die Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH basiert auf einer im vergangenen Jahr durchgeführten Onlineumfrage unter Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße wird mit 244 angegeben (VersicherungsJournal 6.10.2020).

Fondspolicen nur im Mittelfeld

Im Vergleich mit anderen Produktgruppen außerhalb der privaten Altersvorsorge landen die Fondspolicen allerdings nur im Mittelfeld. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Diese wird im Quartalsrhythmus ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt und beruht auch auf einer Vermittlerbefragung.

Demnach kamen Fondspolicen nicht über den 19. Platz hinaus. Zuletzt beurteilte nur noch rund jeder dritte Befragte den Absatz als „(sehr) gut“ (5.3.2021, 4.12.2020). Vor nicht allzu langer Zeit lag der Wert noch bei weit über 40 Prozent (6.12.2019). Auf der anderen Seite hat sich der Anteil der „(sehr) schlechten“ Bewertungen von rund einem Fünftel auf zuletzt ein Viertel erhöht.

Die Favoriten im unabhängigen Vertrieb: Auf Canada Life …

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler auch nach ihren persönlichen Favoriten in 39 Produktlinien gefragt. Dabei können sie über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Bei den fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung kamen in der aktuellen Auflage I/2021 vier Akteure auf zweistellige Anteile an den 457 abgegebenen Stimmen. Den Spitzenplatz sicherte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Fast jeder siebte Interviewte votierte für die Gesellschaft.

... folgen Allianz, Alte Leipziger und Volkswohl Bund

An zweiter Stelle liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG mit einem Anteil von gut einem Achtel. Fast jeder siebte Befragte stimmte für die Gesellschaft.

Im engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. mit wenigen Stimmen Vorsprung gegen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. durch. Die beiden letztgenannten Akteure konnten jeweils etwa jede neunte Favoritennennung auf sich vereinen.

An fünfter bis achter Stelle folgen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland. Position neun teilen sich die Condor Lebensversicherungs-AG und die Continentale Lebensversicherung AG. Die Anteile liegen zwischen knapp sieben und gut vier Prozent.

Zahlreiche Positionsverschiebungen beim Spitzenquartett

Unter den vier Akteuren mit dem besten Standing im Maklermarkt gab es zuletzt einige Rangveränderungen. So verlor die Alte Leipziger, die zuvor viele Quartale lang mit bis zu sieben Punkten Vorsprung in Führung gelegen hatte, ihre Spitzenposition und rutschte auf den Bronzerang ab. Der aktuelle Anteil war der niedrigste seit Anfang 2019 und lag mehr als sechs Punkte unter dem Höchstwert.

Der Canada Life, die in fünf der sechs vorangegangenen Studienauflagen an zweiter Stelle gelegen hatte, gelang der Sprung auf den Spitzenplatz. Dabei konnte die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln ihren Anteil an den Favoritennennungen zum vierten Mal in Folge auf einen neuen Höchstwert ausbauen.

Von vier auf zwei verbesserte sich die Allianz, nachdem sie im Vorquartal den Bronzerang an den Volkswohl Bund verloren hatte. Dieser reiht sich aktuell – wie in den fünf Quartalen davor – wieder an vierter Stelle ein.

Gründe für die Favoritennennungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 178-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2021 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.