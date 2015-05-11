Neuer Makler-Favorit in der Unfallversicherung

23.1.2026 – Die Interrisk ist der Favorit der Versicherungsmakler, wenn es um die Vermittlung von privaten Unfallpolicen geht. Dahinter folgen die Haftpflichtkasse, die VHV und die Baloise, wie die Asscompact Trends IV/2025 zeigen. Blickt man auf die letzten 16 Auflagen der Studienreihe, so lag die Haftpflichtkasse elfmal (zum Teil mit einem Wettbewerber gemeinsam) in Front, die Interrisk viermal, die Baloise dreimal und die VHV zweimal.

Die private Unfallversicherung gehört nicht zu den absoluten Spitzenprodukten aus Sicht von Versicherungsmaklern (VersicherungsJournal 5.12.2025). In deren Absatzrangliste landete die Produktgruppe zuletzt zweimal auf dem 14. Platz.

Dies geht aus der aktuellen Auflage der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Sie wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Die Untersuchung beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern.

Dabei berichteten immerhin fast sechs von zehn Befragten von einem in der jüngeren Vergangenheit „(sehr) guten“ Geschäft. Andererseits lief es lediglich bei jedem siebten Interviewten „(sehr) schlecht“.

311 Versicherungsmakler befragt

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage IV/2025 wird mit 311 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Rund 86 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 14 Prozent weiblich.

Sie haben im Mittel 28,1 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,6 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Fast 44 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober 2025.

Interrisk aktuell an erster Stelle

Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Ihre Lieblinge konnten die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der privaten Unfallversicherung liegt die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group an der Spitze. Für sie votierte knapp jeder sechste Befragte. Den Silberrang sicherte sich die Haftpflichtkasse VVaG mit einem Anteil von über einem Neuntel an den 267 abgegebenen Favoritennennungen. Die VHV Allgemeine Versicherung AG an dritter Stelle konnte mehr als jede elfte Nennung auf sich vereinen.

Die Unfallversicherer auf den weiteren Plätzen

Position vier sicherte sich mit einem Anteil von einem Zwölftel die Baloise Sachversicherung AG Deutschland.

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen sechs und 3,4 Prozent die Stuttgarter Versicherung AG, die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive Prokundo GmbH), die Rhion Versicherung AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Zahlreiche Positionswechsel

Die Positionen in der Rangliste sind in dieser Sparte schon seit vielen Jahren hart umkämpft (9.4.2021). So schafften es in den vergangenen 16 Studienauflagen fünf verschiedene Wettbewerber auf Platz eins.

Der aktuellen Spitzenreiterin gelang dies drei weitere Male im Betrachtungszeitraum. Hinzu kamen mit fünf zweiten und vier dritten Rängen neun weitere Top-Drei-Platzierungen. Die Haftpflichtkasse hielt die Wettbewerber elfmal auf Distanz.

Einmal mussten sich die Roßdorfer den ersten Platz mit der Baloise teilen. Letztere schaffte zwei weitere Top-Platzierungen und drei zweite sowie vier dritte Ränge. Der VHV gelangen neben zwei Spitzenrängen vier zweite und sechs dritte Plätze.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.