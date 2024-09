Nachhaltige Altersvorsorge benötigt emotionale Beratung

16.9.2024 – Die aktuelle Studie von Mattias Beenken und Lukas Linnenbrink, Fachhochschule Dortmund, bestätigt die zentrale Bedeutung des Beratungsprozesses für den Vertragsabschluss. So sind vorab ausgehändigte Informationen ohne begleitende Beratung von geringem Wert. Die emotionale Ansprache hilft dem Kunden weitaus besser, seine Präferenzen zu formulieren als eine regulatorisch vorgeschriebene, technokratische Abfrage.

Die Regulatorik ist über das Ziel hinausgeschossen und gefährdet mit der detailverliebten und abstrakten Ansprache der Kunden die Akzeptanz nachhaltiger Versicherungsangebote. Dies ist das zentrale Ergebnis der Studie „Vertrieb nachhaltiger Versicherungen“, vorgelegt von Professor Dr. Mattias Beenken und Professor Dr. Lukas Linnenbrink, Fachhochschule Dortmund.

Fast die Hälfte der Befragten hat Nachhaltigkeistpräferenzen (Bild: FH Dortmund)

Kernfrage: Wie soll der Beratungsprozess gestaltet werden?

Die Kernfrage war: Wie kann die Versicherungsbranche erfolgreich nachhaltige Versicherungsanlageprodukte vertreiben?

Während die meisten Studien lediglich die Einstellung der Testpersonen zu Produkten abfragen, geht es in der vorliegenden Untersuchung um das tatsächliche Kaufverhalten. 2.000 Probanden sollten sich vorstellen, sie hätten 100 Euro im Monat übrig und würden überlegen, diese für eine fondsgebundene Rentenversicherung einzusetzen.

Getestet wurde unter anderem, ob die vier Manipulationen Vorabinformation, emotionale Ansprache, Siegel und vorbelegte Auswahl (Default) den Kunden bei ihrer Entscheidung helfen.

Der Schlüssel bleibt eine gute Beratung

Die Studie bestätigt: Am erfolgreichsten ist die Beratung. Der Versicherungsvertrieb spielt eine entscheidende Rolle dabei, Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundschaft aufzudecken und in eine entsprechende Versicherungsnachfrage zu lenken.

Danach fördert eine Vorabinformation zur Nachhaltigkeit in der Regel nicht das Interesse am Abschluss nachhaltiger Versicherungsanlageprodukte. Das könnte zwar auch daran liegen, dass diese Informationen zu knapp waren. Doch ohne ergänzende Beratung scheinen sie für die Entscheidung von Kunden nur von untergeordneter Bedeutung zu sein.

Technokratische versus emotionale Ansprache

In der Studie wurde die Abfrage nach Nachhaltigkeitspräferenzen sowohl in der technokratischen als auch der laienverständlichen emotionalen Ansprache untersucht.

Insgesamt fördert die emotionale Ansprache erkennbar klarere Nachhaltigkeitspräferenzen zutage als die regulatorisch vorgeschriebene, technokratische Abfrage mit schwer verständlichen Fachbegriffen wie „Taxonomie-konform“ oder „ESG-konform nach Offenlegungsverordnung“.

Die Autoren fordern deshalb erneut eine profunde Beratung, um den Kunden zu verdeutlichen, welchen positiven Beitrag sie mit einer nachhaltigen Rentenversicherung leisten können.

Siegel sind überbewertet

Fördert ein vertrauenswürdiges Siegel das Interesse am Abschluss? Der Test kommt hier zu keinem klaren Ergebnis. Tatsächlich konnte keine signifikante positive Wirkung durch den Einsatz eines Siegels beobachtet werden.

Die einzelnen Manipulationen Vorabinformation, emotionale Ansprache und Siegel, jeweils einzeln betrachtet, reichen nicht aus, um das Abschlussinteresse zu steigern. Deshalb stellten sich die Studien-Autoren die Frage, ob und welche Kombination verschiedener Manipulationen das Interesse steigern könnte.

Die Formel ‚viel hilft viel‘ funktioniert nicht. Studie „Vertrieb nachhaltiger Versicherungen“

Default-Option zusammen mit anderen Manipulationen sorgt für Abschlüsse

In nahezu allen Fällen wirkt die Default-Option in Kombination mit anderen Manipulationen kaufverstärkend. Eine vorbelegte Entscheidung (Default), die aktiv gewählt werden muss, kürzt nicht nur den Prozess ab. Wird sie vom Berater in verständlichen Worten präsentiert und dann beispielsweise auf ein Siegel verwiesen, steigt die Abschlussbereitschaft deutlich an.

Allerdings funktioniert die Formel „viel hilft viel“ nicht. Die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit wird mit drei kombiniert eingesetzten Manipulationen erreicht. Eine einzelne Manipulation dagegen senkt sie ebenso deutlich wie ein „zu viel“ durch vier kombinierte Manipulationen.

Kompetente Beratung durch Vermittler fördern

Studie Vertrieb nachhaltiger Versicherungen (Bild: FH

Dortmund). Zum Vergrößern Bild klicken.

Das Online-Experiment zeigt nach Meinung der Autoren, dass ein Vertrieb von nachhaltigen Versicherungsanlageprodukten allein über einen Online-Informations- und -Abschlussprozess wenig erfolgversprechend erscheint. Es bedarf daher einer kompetenten Beratung.

Dafür seien Versicherungsvermittler prädestiniert. Es bedürfe entsprechender Schulungen, Anleitung und laufender Ansprache, aber auch leicht verständlicher Informationen und überzeugender Produktkonzepte.

Die Studie „Vertrieb nachhaltiger Versicherungen“; Beenken, Matthias/Linnenbrink Lukas (verantwortlich für den Inhalt), herausgegeben von der Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Wirtschaft, Forschungsstelle Risikomanagement, Versicherungsregulierung und Vertrieb, ist im September 2024 erschienen und umfasst 95 Seiten.

Sie kann von dieser Internetseite kostenlos heruntergeladen werden.