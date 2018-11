Mutkultur für Versicherer gefordert

7.11.2018 – Das Institut für Versicherungs-Wissenschaften e.V. an der Universität Leipzig hat am Dienstag die Tagung „Aktuelle Fragen des Versicherungsvertriebs“ veranstaltet. Dort kamen die Vorteile agilen Arbeitens, der Kulturwandel in den Betrieben, Probleme der genormten Finanzanalyse und der Online-Vertrieb von Gewerbeversicherungen zur Sprache.

Der Versicherungsverkauf ist massiv geprägt von Verunsicherung. Das betrifft die Assekuranzen ebenso, wie die Versicherungsmakler. Das zeigte sich auf der Tagung „Aktuelle Fragen des Versicherungsvertriebs“, die das Institut für Versicherungs-Wissenschaften e.V. an der Universität Leipzig am Dienstag ausgerichtet hat.

Nach Einschätzung von Versicherungs-Wissenschaftlern wird die Zeit für den digitalen Wandel der Branche immer knapper. Vielfach seien die Unternehmen noch immer nicht bereit, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen, um den Umbruch schneller in die Wege zu leiten.

Ein Teilnehmer berichtete, dass immer noch der Löwenanteil der täglichen Arbeit in vollkommen herkömmliche Themen investiert werde. Gleichzeitig gebe es massiven Kostendruck und zudem würden Innovationen eingefordert.

Sie können [durch agiles Arbeiten] einen Investitionsvorteil von 15 und mehr Prozent erreichen. Mark Klein, Chief Digital Officer der Ergo Group AG

Ergo-Manager fordert Blick über die IT hinaus

Mark Klein (Bild: Schmidt-Kasparek)

Solche Spannungsfelder können nach Einschätzung von Mark Klein, Chief Digital Officer der Ergo Group AG und Vorsitzender des Vorstands der Ergo Digital Ventures AG durch agiles Arbeiten gelöst werden.

„Sie können damit einen Investitionsvorteil von 15 und mehr Prozent erreichen“, sagte Klein. Nach seiner Einschätzung kann Agilität überall dort eingesetzt werden, wo es um kreative Prozesse geht.

„Bleiben Sie bloß nicht bei der IT stehen“, warnte der gelernte Maschinenbauer die Branche.

Der Kulturwandel zu den neuen Arbeitsweisen, in dem Teams entscheiden, könnte Führungskräften aber nicht verordnet werden.

Dafür müsse der Druck aus dem Teil der Belegschaft kommen, die agiles Arbeiten bereits kennengelernt haben.

„Mutkultur“ gefordert

„Wenn nicht ein oder zwei, sondern gleich zehn Mitarbeiter bei der Führungskraft die neue Arbeitsweise einfordern, wird ihm meist klar, dass auch er sich ändern muss“, so Klein. Um neue Geschäftsmodelle aufzubauen, brauche es in den Assekuranzen aber eine „Mutkultur“ die sehr viel experimentiert und aus Fehlern lernt.

„Es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden“, so Klein. Damit würde auch die Mitarbeiter-Kommunikation auf ein ganz neues Level gestellt. Es würde deutlich mehr Vertrauen erzeugt. Als wichtiges Kommunikations-Instrument empfiehlt Klein, Managern einen Unternehmensblog zu führen. Solche Beiträge würden in der Ergo rund 4.000 Mal gelesen.

„Wir sind noch gedrillt, im Handelsblatt oder der FAZ zu erscheinen. Doch zum einen funktioniere das nicht jede Woche. Und zum anderen würden solche Beiträge heute viel weniger wahrgenommen." Unzufrieden ist Klein mit der Schnelligkeit von Experimenten. Statt in sechs Monaten müssten die Projekte in vier Wochen abgeschlossen werden.

Ergo gibt sich zwei bis drei Jahre für die Digitalisierung

Der Manager will den gesamten Ergo-Konzern in spätestens zwei bis drei Jahren in vollem Umfang zu einem digitalen Unternehmen umgestalten. Derzeit arbeiten bereits rund 2.500 Mitarbeiter agil.

Wie innovative Produkte funktionieren habe die Ergo schon am vollkommen digitalen Kfz-Versicherer Nexible Versicherung AG (VersicherungsJournal 22.3.2018, 23.10.2017) gezeigt.

Das Produkt sei voll transportabel und könne sofort in einem neuen Land gestartet werden. „Es gibt nämlich nicht einmal eine Telefonnummer“, so Klein. Als weiteres Land wird Nexible bald in Österreich angeboten. Mit 32.000 Kunden und 18 Millionen Euro Prämie sei Nexible aber immer noch ein Experiment.

Wir dürfen hier keine halben Sachen machen, sonst verspielen wir das Vertrauen der Verbraucherschützer. Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG

Ärger mit Verbraucherschützern vermeiden

Klaus Möller (Bild: Schmidt-Kasparek)

Obwohl die neue DIN-Norm 77230 für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte (VersicherungsJournal 15.6.2018, 21.4.2015) erst im Januar 2019 veröffentlicht werden soll, produziert sie schon heute den ersten Ärger.

„Es gibt schon Hinweise, dass einige Marktteilnehmer nur eine Teilanalyse vermarkten wollen“, kritisierte Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG. Das wäre eine Verbrauchertäuschung. Sie könnte aber von Wettbewerbern rechtlich angegriffen werden.

„Wir dürfen hier keine halben Sachen machen, sonst verspielen wir das Vertrauen der Verbraucherschützer“, warnte Möller. Schon heute würde Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur und Geschäftsführer der Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH dazu raten, künftig nach dieser Norm zu suchen.

Defino: Norm bietet Vertriebspotenzial

Wer auf Nummer sicher gehen will, könne sich die umfassende und korrekte Anwendung der Norm zertifizieren lassen. „Wir bieten das für Software und Berater an“, erläuterte Möller. Die Kosten seien davon abhängig, ob Software nur Inhouse genutzt oder breit über den Vermittlermarkt gestreut angeboten wird.

Großunternehmen, die ihre Berater zertifizieren lassen wollen, würden Rabatte erhalten. Einzelmakler werden rund 450 Euro für ein Zertifikat zahlen müssen.

Nach Meinung von Möller bietet die neue Norm viel Vertriebspotential. Selbst Spezialisten, die beispielsweise nur Bausparverträge verkaufen, könnten künftig die 15-minütige Finanzanalyse durchführen.

Normen gelten vor Gericht als vorweggenommene Gutachten. Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG

Provisionsverlust ausgleichen

„Verweisen Sie den Kunden darauf, dass man durch diese Analyse existenzielle Risiken finden und notfalls ausschließen kann“, forderte Möller die Vertriebe auf. Der Experte ist sich sicher, dass die Norm die Glaubwürdigkeit von Beratern erhöhen wird. Möller: „Um Provisionsverluste auszugleichen, können mit dieser Standardanalyse künftig mehr Vorgänge generiert werden.“

Zudem schütze die auf die Norm gestützte Beratung, wenn es später einmal Ärger wegen Falschberatung gebe. „Normen gelten vor Gericht als vorweggenommene Gutachten“, erläuterte Möller. Assekuranzen, die Gewerbeversicherungen anbieten, müssen sich darauf gefasst machen, dass auch diese Sparten bald viel mehr über das Internet vertrieben werden.

Das geht aus einer Studie „Gewerbeversicherung – Was Kunden wirklich wollen“, hervor, die die, EY Innovalue Management Advisors GmbH gemeinsam mit dem Versicherungsmakler Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH erstellt hat. Zwar wären grundsätzlich eher jüngere Gewerbetreibende digital auf der Suche nach Versicherungsschutz, gleichzeitig wären aber überraschend viele ältere Unternehmer aktiv.

Heute dauert ein Abschluss im Netz im Durchschnitt noch rund 19 Minuten. Marco Gerhardt, Partner bei EY Innovalue

Treue von Gewerbekunden schwindet

Marco Gerhardt (Bild: Schmidt-Kasparek)

35 Prozent der Gewerbekunden suchten nach einer Betriebshaftpflicht, 21 Prozent nach Firmenrechtsschutz, 14 Prozent nach einer Berufshaftpflicht und 12 Prozent nach einer Vermögensschaden-Versicherung. Demgegenüber war die Inhaltsversicherung nur bei zehn Prozent der befragten 510 Kunden von Interesse.

„Heute dauert ein Abschluss im Netz im Durchschnitt noch rund 19 Minuten“, sagte Marco Gerhardt, Partner bei EY Innovalue. Doch diese Zeitspanne würde schon bald durch bessere Programme deutlich sinken.

Zwar würde in den nächsten fünf Jahren beim Verkauf von Gewerbeversicherungen noch „Offline“ dominieren. Doch die Vergleichsportale im Internet seien schon heute erfolgreich, wenn auch noch nicht profitabel.

Gerhardt ist sich sicher, dass das digitale Geschäft im Gewerbebereich, das heute noch von der Anbieterseite forciert wird, künftig viel stärker von den Kunden eingefordert werde. „Damit wird auch die Anbietertreue von Gewerbekunden deutlich abnehmen“, schätzt Gerhardt.