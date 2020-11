Moderne Öffnung der Ausschließlichkeit zur Maklerabwehr

27.11.2020 – Alles aus einer Hand können viele Versicherungsvertreter ihren Kunden nicht bieten. Diesen Wettbewerbsnachteil gegenüber Versicherungsmaklern versucht die Ausschließlichkeit seit Jahren durch Ventillösungen auszumerzen. Nun kooperieren immer mehr Unternehmen mit technisch fortschrittlichen Maklerpools. Damit gewinnen die klassischen Einfirmenvermittler deutlich an Schlagkraft, das zeigten die Rheinland-Versicherungen und Jung, DMS & Cie. auf einer Fachtagung.

Viele Ausschließlichkeits-Organisationen (AO) öffnen sich über Dienstleister zum Ventilgeschäft, um Maklereinbrüche zu vermeiden und mehr Cross-Selling zu generieren. Eine zentrale Rolle als Dienstleister für diese Strategie übernimmt mittlerweile der Maklerpool Jung, DMS & Cie. AG (JDC).

„Die meisten Versicherer haben ein Ventilgeschäft über andere Assekuranzen“, sagte Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender bei JDC. „Wir bieten digital alle Vertriebswege ab, vom Handelsvertreter über den Mehrfachagenten und Makler bis hin zu Tippgeberstrukturen“, so der Maklerpool-Chef auf dem „Herbst Meeting 2020“ der AMC Finanzmarkt GmbH.

Wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen der AO eines Versicherers und JDC aufgebaut werden kann, erläuterte Jennifer Glindemann, die bei der Rheinland Versicherungsgruppe den Vertrieb leitet. „Wir fühlen uns heute wie ein Versicherungsmakler“, so die Expertin in ihrem Vortrag „Die moderne AO 2.0“. Die Assekuranz hat für die Kooperation mit JDC die Rheinland Service GmbH gegründet, einen Mehrfachagenten.

AMC-Herbstmeeting 2020 (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Hühnerhof und Zirkuszelt versicherbar

Das sei noch nicht die ganz schöne Welt, aber schon besser als vorher. Es höre sich zwar etwas schräg an, wenn eine AO mit einem Maklerpool kooperiert, doch die Zusammenarbeit sei sehr erfolgreich. Das digitale Ventilgeschäft ermögliche es nun, auch den Hühnerhof oder das Zirkuszelt zu versichern.

Angebunden wären mittlerweile 25 Assekuranzen. Glindemann: „Wir haben ein besseres Angebot und über JDC einen besseren Support". Auch die Abrechnung würde zentral funktionieren.

„Wir können uns so vor einem Maklereinbruch schützen, weil wir die Produkte selbst anbieten", so die Managerin. Die Verkaufsgespräche in der AO würden so sicherer. Sie könnten nun auch über Tablet und Smartphone erfolgen. Die neue Technik werde immer mehr von den AO-Mitarbeitern angenommen, obwohl die meisten keine „Digitalfreaks" wären.

Abgesang auf AO gestoppt

Nach Meinung von Grabmaier könnte so der Abgesang auf die AO gestoppt werden. So könnten alle Verträge von Fremdversicherern angezeigt und ins eigene Haus des Versicherers gezogen werden.

Ähnlich würden heute längst Banken arbeiten. Hier könne man alle möglichen Fremdfonds kaufen und dennoch würden zu 90 Prozent Eigenprodukte vermittelt. Zudem könnten sich Versicherer durch Kooperation wirksam gegen Kundenabwerbung schützen.

So hätte ein Versicherer vor der Zusammenarbeit regelmäßig über eine Sparte, nämlich die Lkw-Versicherung, die nicht angeboten wurde, ganze Vertragsbestände verloren. Für Versicherungsmakler bietet JDC die Zusammenarbeit mit 220 Versicherern an, für Mehrfachagenten sind es immerhin 215 Assekuranzen. Die breite Aufstellung sei wichtig, wenn man einen „Vertrag abholen" wolle.

Personenversicherung bald „dunkel“ verarbeiten

Im gesamten Sachversicherungs-Geschäft würden alle Verträge „dunkel" hin- und zurück mit digitaler Signatur abgewickelt. Für 2021 rechnet Grabmaier damit, dass dies für erste Versicherer im Bereich der Personenversicherungen auch funktioniert.

Derzeit müssten mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) noch rechtliche Probleme, wie die Sicherheit der Gesundheitsfragen geklärt werden. Die Lebensversicherer würden starten, während die Krankenversicherer noch zurückhaltend wären.

Grabmaier rät Assekuranzen, bei der Kooperation ganz langsam zu starten. „Der typische AO-ler ist über 50 und lediglich an sein Agentursystem gewöhnt", so der JDC-Chef. Daher sollte man bei den Ventillösungen erst einmal mit einem Produkt anfangen.

Auch bei einer umfassenden Kooperation mit Ventillösungen kann die AO noch gesteuert werden. „Die eigenen Produkte werden natürlich besser bezahlt, als der Rest der Welt", so Glindemann.

Terminsystem mit Videoberatung

Der AMC, der als Netzwerk für seine Mitglieder Trends für Marketing und Vertrieb praxisorientiert vermitteln möchte, stellte auf seinem Meeting auch das Terminsoftwaresystem Akeyi der Lean Ocean Software GmbH vor. Es konnte sogar in der Praxis für eigene Terminvereinbarungen während des AMC-Meetings genutzt werden.

„Rund 70 Prozent Neukunden favorisieren Unternehmen mit einem Online-Terminsystem“, sagte Stephan Egbringhoff, Geschäftsführer der Lean Ocean. Über das Mietsystem können beliebig viele Formulare zentral erstellt und mit Kalendern verknüpft werden.

Das Start-up zielt auf Großkunden, die ein zentrales Terminsystem aufbauen wollen. Derzeit sei das Reservierungssystem schon mit den freien Videokonferenz-Systemen Jitsi und Zoom automatisiert. „Wer einen Termin bucht, erhält dann nur noch einen einzigen Link, mit dem er zur angegebenen Zeit seine Videokommunikation starten kann.“

Nachwuchs-Rekrutierung funktioniert auch online-unterstützt

Die Software würde sich auch zur Rekrutierung von Nachwuchs eignen. So würden derzeit Industrie- und Handelskammer so Azubis zum Gespräch einladen. Die Terminbuchung kann auch in soziale Medien übernommen werden.

„Zudem können Sie einen OR-Code an ihre Tür hängen, wenn das Büro gerade einmal geschlossen ist“, erläuterte Egbringhoff. Nach seiner Erfahrung, würden Versicherungskunden gerne nach Feierabend beraten werden. „Sie können aber auch Zeiträume blocken, damit Ihr Abendbrot nicht in Gefahr ist.“