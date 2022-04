Mit der richtigen Verkaufsführung lässt sich gegen schlechtes Renommee angehen

26.4.2022 – Über ihr schlechtes Image klagt die Versicherungsbranche seit Jahrzehnten. Das hat einen erfahrenen Makler so geärgert, dass er ein Buch geschrieben hat. Robert Peukert ruft alle Vermittler auf, mehr zu tun für das eigene Ansehen und damit für die gesamte Branche. Das VersicherungsJournal sprach mit dem Autor über sein Erfolgsrezept. Teil zwei des Interviews.

Der Interviewpartner: Robert Peukert, Jahrgang 1983, ist Versicherungs- und Finanzmakler in Jena. Die Branche kennt er seit 2002. 2013 gründete er seine Firma Lieblingsmakler. Im Jahr 2018 zählte ihn das Handelsblatt zu den besten freien Beratern für Geldanlagen. In Teil eins des Interviews erklärte der Makler drei Schritte für eine wirksame Kommunikation mit dem Kunden (VersicherungsJournal 25.4.2022).

Seine Erfahrungen mit der Branche hat er in einem Buch zusammengefasst: Peukert, Robert, Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss…, Erscheinungsjahr 2021, ISBN 978-3-95778-213-7, Preis: 24,95 Euro; im Handel oder unter www.robert-peukert/autor erhältlich.

Robert Peukert (Bild: Jamie Lee Arnold)

Beim Image scheint es eine Diskrepanz zwischen der Branche und den Vermittlern zu geben. Einerseits sind die Versicherer in ihren Glaspalästen für Otto Normalverbraucher eine Art Feindbild. Andererseits zeigen Umfragen oft eine hohe Zufriedenheit mit der persönlichen Betreuung inklusive der Abwicklung von Schadenfällen. Wie sehen Sie die Situation?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kunden zwischen Vermittlern und der Branche unterscheiden. Für sie gehört alles zusammen.

Wird ein Schaden nicht erstattet, wird das negative Ereignis auf den Vermittler projiziert. Das gleiche gilt, wenn der Produktgeber ein ineffizientes Produkt baut, der Vermittler es vermittelt und der Kunde irgendwann dahinter kommt. Vermittler und Produktgeber sitzen im gleichen Boot.

Stichwort „ineffiziente Produkte“ …

Jedem ist es klar, dass Versicherungs-Unternehmen Mitarbeiter beschäftigen müssen, dass sie ein attraktiver Arbeitgeber sein müssen und dazu gehören Top-Gehälter, Arbeitsausstattungen und natürlich Glaspaläste.

Diese Glaspaläste sind nicht das Problem, es sind die ineffizienten Produkte – insbesondere in der privaten Altersvorsorge. Diese sind meist zu teuer, unflexibel, intransparent und das wird oft erst viele Jahre nach Abschluss offensichtlich. Kosten in diesen Produkten werden nicht verständlich erklärt, sondern mit einer Lawine von Papier begraben.

Sie machen die Kosten also transparent. Was sind weitere wichtige Punkte, in denen sich Ihr Beratungsansatz von denen vieler Kollegen unterscheidet?

Beginnen wir mit „Erkennen versus Anerkennen“. Es ist ein großer Unterschied, ob Kunden in der Beratung ihre Versorgungslücken mit dem Verstand begreifen (erkennen) oder diese emotional akzeptieren (anerkennen). Erst wer sie anerkennt, wird die Lücken schließen. Diese Art der Verkaufsführung ist meines Erachtens die Königsdisziplin im Verkauf.

Im Buch empfehlen Sie auch „Einkaufen lassen, statt zu verkaufen“.

Versicherungen müssen verkauft werden – ja das stimmt. Aber wenn Kunden bei uns in der Beratung sitzen, kaufen sie.

Es ist viel einfacher und gesünder, Kunden einkaufen zu lassen. Wie das geht? Zuerst wird eine intensive Kundenergründung gemacht (jetzt wissen wir was gewünscht ist), danach stellen wir unvoreingenommen unser Buffet mit Lösungen vor und nennen alle Vor- und Nachteile. Kunden können ohne Druck auswählen. Es gibt keinen Druck auf beiden Seiten.

Wie gehen Sie vor, um einen Kunden „zu ergründen“?

Zum Beispiel beim Kennenlerngespräch – um den Kunden wirklich verstehen zu wollen, fernab von eigenen Interpretationen – beginnt der Berater nach dem Smalltalk zu fragen:

Berater: Was ist dir bei der Zusammenarbeit mit einem Finanzberater wichtig? (Alle Antworten werden mitgeschrieben.)

Kunde: Ehrlichkeit.

Berater: Was noch?

Kunde: Alle meine Versicherungen sollen überprüft werden.

Berater: Was noch?

Kunde (überlegt meist länger): Meine Verträge sollen regelmäßig überprüft werden.

An dieser Stelle hören die meisten Vermittler auf und interpretieren die Antworten. Da es aber jetzt erst richtig spannend wird, lautet meine Empfehlung wie folgt:

Berater: Was genau meinen Sie mit Ehrlichkeit?

Kunde: Ich möchte vor bösen Überraschungen bewahrt werden, sprich, dass mir alle notwendigen Informationen vorliegen, um eine sehr gute Entscheidung treffen zu können.

Berater: Was meinen Sie mit, alle meine Versicherungen sollen überprüft werden?

Kunde: Es soll geprüft werden, welche Versicherungen ich wirklich benötige.

Und so weiter und so fort…

Fazit: Mit dieser Fragetechnik werden Interpretationen vermieden und wir erkennen die genauen Erwartungen unserer Kunden. Das ist wirksame Kommunikation. Der Kunde wird positiv überrascht sein und es mit Vertrauen honorieren.

Ein dritter Ansatz „Teilen macht Freude“.

Diese Weisheit ist in der Regel bekannt. Leider hat sie bisher noch nicht flächendeckend Einzug in der Vermittlerzunft gehalten. Wir Lieblingsmakler „verleihen“ Beratungsthemen, die wir nicht vermissen, können oder wollen, an Kollegen. Somit berät jeder Berater sein Lieblingsthema, was in der Entstehung eines Expertenteams mündet. Beratungsqualität und Zufriedenheit steigen.

Kann ein Ausschließlichkeits-Vermittler Ihre zahlreichen praktischen Anregungen, die Sie im Buch unterhaltsam und engagiert präsentieren, ebenso umsetzen wie ein Makler?

Selbstverständlich! Mein Buch beschreibt Werkzeuge, Glaube und Denken von und für Finanzdienstleister. Dazu gehören auch Banker oder Vertreter. Selbst Kunden aus völlig anderen Branchen haben mir wertvolle Inhalte gespiegelt.

Die Fragen stellte