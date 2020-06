Massiver Einbruch der Vertriebsstimmung

5.6.2020 – Die Stimmung im unabhängigen Vertrieb ist Corona-bedingt zuletzt rapide gesunken. Das zeigt die aktuelle Auflage II/2020 der Asscompact Trends. Bei der Motivation gab es den zweitniedrigsten Wert seit 2014, bei der Zufriedenheit den niedrigsten.

Nicht einmal mehr jeder vierte unabhängige Versicherungsvermittler hat im Auftaktquartal 2020 nach eigenem Bekunden zumindest „eher bessere“ Umsätze erzielt als im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht dem niedrigsten Wert, der seit 2009 in den Asscompact Trends erhoben wurde.

Makler und Mehrfachvertreter befragt

Die Studienreihe wird vierteljährlich von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt und beruht jeweils auf einer Online-Umfrage unter mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage II/2020 wird mit 432 angegeben.

Die Befragten sind zu 91 Prozent männlich und zu neun Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 25,9 Jahre Branchenerfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 54,3 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Deutliche Verschlechterung beim Geschäftsverlauf

Der Untersuchung zufolge berichtete auf der anderen Seite fast jeder zweite Interviewte von einer Verschlechterung. Dementsprechend zeigten sich lediglich 23,1 Prozent der Vermittler „außerordentlich zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit dem Geschäftsverlauf des ersten Quartals. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch annähernd 35 Prozent.

Demgegenüber sind 41,7 Prozent „weniger zufrieden“ oder gar „unzufrieden“. Damit fällt der Anteil im Vergleich zum Auftaktquartal 2019 fast drei Mal so groß aus. Seinerzeit äußerten sich nur 15,7 Prozent negativ.

Ein Blick in die einzelnen Begründungen für die negative Gesamtstimmung zeigt, dass die Coronakrise mit den Kontaktbeschränkungen und dem Wegfall der persönlichen Beratung fast durchgängig als Hauptauslöser genannt wird.

Zu vergleichbaren ist auch eine Reihe von ähnlichen Umfragen durch Marktforscher oder Vermittlerverbände gekommen (VersicherungsJournal 1.4.2020, 28.4.2020, 18.5.2020, 4.6.2020)

Vertriebsstimmung im Sinkflug

Analog zur Geschäftssituation hat sich auch die Vertriebsstimmung verschlechtert – und dies sogar rapide. So sank der Anteil derjenigen mit einer „motivierten“ (Antworten „trifft (voll) zu“ auf einer fünfstufigen Skala) vertrieblichen Stimmung um fast 15 Prozentpunkte auf nur noch 53,6 Prozent.

Einen niedrigeren Anteil an „motivierten“ Maklern und Mehrfachvertretern gab es nur einmal in den zurückliegenden 26 Auflagen der Untersuchung. Bei der Beurteilung des dritten Quartals 2014 äußerte sich nicht einmal jeder zweite Befragte entsprechend. Der Höchstwert (über 70 Prozent) wurde in der Auflage I/2014 erreicht, als das Schlussquartal 2013 bewertet wurde.

Regelrecht eingebrochen ist der Anteil der Interviewten mit einer „zufriedenen“ Vertriebsstimmung, der zuletzt einen Höchststand von fast 61 Prozent erreicht hatte. Hier ging es aktuell um satte 25 Prozentpunkte abwärts auf einen neuen Tiefststand von 35,5 Prozent.

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.