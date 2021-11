Makler vier Monate nach der Flut: „Die Ampel ist auf Rot!“

16.11.2021 – Bis zu 70 Prozent der Arbeitszeit muss immer noch für die Schadenbearbeitung aufgewendet werden. In Problemfällen geht es nicht weiter, weil weder Gutachter noch Versicherer eine Entscheidung treffen möchten. Die Regulierungspraxis der Anbieter fällt aus der Perspektive von zwei Versicherungsmaklern betrachtet extrem unterschiedlich aus. Über ihre Erfahrungen berichten Kim Hahn und Michael Pannasch im Interview mit dem VersicherungsJournal.

Tief „Bernd“ ist die historisch schadenreichste Naturkatastrophe Deutschlands. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. geht derzeit von versicherten Schäden in Höhe von rund sieben Milliarden Euro aus (VersicherungsJournal 25.8.2021).

Kim Hahn (Bild: privat)

Für die gesamte Branche ist die Bewältigung der Flutschäden eine Mammutaufgabe. Die Vermittler vor Ort sehen sich auf besondere Weise gefordert. Kim Hahn, Inhaberin der Leo Forsbeck Versicherungsmaklerin Kim Hahn in Bad Münstereifel, und Michael Pannasch, Inhaber von MMP Versicherungsmakler – Michael Pannasch in Mechernich, schildern ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen.

VersicherungsJournal: Die Juli-Flut verschwindet mehr und mehr aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. In welchem Umfang beschäftigen Sie sich in ihrem Arbeitsalltag noch damit?

Kim Hahn: Die Situation ist weiterhin katastrophal. Hier läuft immer noch nicht alles rund. Die Flut wird uns weit bis in den Sommer nächsten Jahres beschäftigen. 70 Prozent meiner Arbeitszeit geht im Moment noch weiterhin in Hochwasserschäden. Ich bin aus Bad Münstereifel, wo neben der Ahr der schlimmste Einfall war. Ich kann Ihnen sagen, die Flut ist da noch ein riesengroßes Thema.

Michael Pannasch: In meinem Fall sind es nur noch 20 Prozent der Arbeit. Das meiste ist abgearbeitet. Alle Fälle, die ich jetzt noch offen habe, sind Problemfälle. Jetzt ist eigentlich nur noch Gemecker.

Was läuft denn beispielsweise nicht? Können Sie Beispiele nennen?

Pannasch: Ich habe zwei Häuser, das vordere ist bei der Domcura mit der Barmenia als Rückversicherer – da hakt es –, das hintere bei der Gothaer versichert. Und beide Schäden funktionieren gar nicht.

Michael Pannasch (Bild: privat)

In den Häusern wohnen drei Familien. Die leben jetzt alle zusammen im Erdgeschoss eines Hauses auf 80 Quadratmetern – vier Kinder, Oma und Opa und vier Eltern – weil der Rest unbewohnbar ist. Sie bekommen ein Angebot von einem Kernsanierer und schicken es ein. Dann wird das Angebot abgelehnt: „Ist zu teuer, das bezahlen wir nicht, das muss 10.000 Euro billiger sein.“

Das heißt, vier Monate nach der Flut ist noch gar nichts passiert außer, dass ein Gutachter da war. Mittlerweile sind die an dem Punkt, dass der Kunde sagt: „Wisst ihr was, ich habe eine Rechtsschutz-Versicherung, die nehme ich jetzt in Anspruch. Welche Wahl habe ich noch?“ Ich kann ihn verstehen.

Hahn: Wir haben mit einigen anderen Dingen zu kämpfen. Wir haben ungefähr noch 50 Großschäden offen. Da reden wir von Summen immer weit mehr als 100.000 Euro.

Im Moment sind Häuser das Hauptproblem, die komplett überschwemmt waren, teilweise zwei Meter im Wasser standen. Dort lief Schwarzwasser durch. Jetzt kommt die Diskussion auf, ob es aus gesundheitlichen Aspekten wirklich sinnvoll ist, die Holzständerwerke zu sanieren und wieder neu aufzubauen.

Die Gutachter sagen: „Ja, es lohnt sich wahrscheinlich, auch finanziell, die Häuser wieder aufzubauen.“ Aber keiner – weder der Versicherer noch der Handwerker noch der Gutachter – übernimmt die Gewähr. Das heißt, wir kommen in die Situation, dass viel Geld in die Hand genommen wird und in fünf Jahren der Kunde vielleicht krank ist und die Häuser nochmals saniert werden müssen.

Entscheidungen werden einfach nicht auf den Punkt getroffen – das nervt. Kim Hahn, Versicherungsmaklerin

Der Versicherer steht da und zuckt mit den Achseln und sagt: „Frau Hahn, ich bin total bei Ihnen, ich verstehe ihr Problem, aber ich habe gerade keine Lösung. Grundsätzlich halten wir uns immer an das, was die sachverständigen Gutachter sagen, aber die wissen auch nicht weiter.“ Entscheidungen werden einfach nicht auf den Punkt getroffen – das nervt.

Und das andere Problem: Die Handwerker ziehen ihre Preise unfassbar, unverschämt an. Wir haben so viele Beispiele, gerade auch von Firmen hier aus der Region, deren Kostenvoranschläge wir kennen. Die Firmen haben zum Beispiel sonst einen Stundenlohn von 50 Euro und schreiben jetzt Kostenvoranschläge mit 150 Euro Stundenlohn. Dann sagt der Versicherer: „Der Schaden ist im Grunde nach klar, das muss auch gemacht werden, aber der Stundenlohn ist so überzogen, das können wir nicht freigeben.“

Pannasch: Die Ampel ist auf Rot!

Hahn: Jetzt soll der Kunde einen neuen Kostenvoranschlag besorgen. Die Handwerker haben sich im Grunde nach alle abgesprochen. Das heißt, der nächste Kostenvoranschlag ist vielleicht drei Euro im Stundenlohn günstiger und der Versicherer sagt immer noch: „Nein, dazu können wir es nicht machen.“

Daraufhin sagt der Kunde: „Lieber Versicherer, dann schicke mir doch eine Firma, die zu deinem Stundenlohn arbeitet.“ Und die findet der Versicherer nicht! Am Ende ist der Kunde derjenige, der leidet. Der versteht nicht, dass der Handwerker das Problem ist, sondern glaubt, es ist der Versicherer. Da kommen so viele Baustellen zusammen, dass es im Moment echt schwierig ist.

Ich glaube nach wie vor, dass sämtliche Gesellschaften massiv überfordert sind. Michael Pannasch, Versicherungsmakler

Pannasch: Ich versuche immer, beide Seiten zu verstehen, merke aber häufig, dass die Versicherer nicht klarkommen. Ich glaube nach wie vor, dass sämtliche Gesellschaften – auch die riesengroße Allianz – massiv überfordert sind.

Wir haben Gutachter, die zehn, zwölf Wochen nach der Flut rausgeschickt worden sind. Ich habe mit einem gesprochen und gefragt: „Was wollen Sie sich denn hier noch anschauen? Die Möbel sind längst an Island vorbeigeschwommen – hier gibt es nichts mehr zu sehen.“ Gebäude okay, aber Hausrat? Da fehlen mir die Worte. Nur Gemecker.

Bad Münstereifel am 28. Oktober 2021 (Bild: Pannasch)

Waren Verantwortliche aus den Versicherungs-Unternehmen vor Ort und haben sich persönlich ein Bild gemacht?

Hahn: Ich habe einen recht großen Bestand bei der Bayerischen, vor allem Wohngebäude. Zu Anfang habe ich mich irgendwie alleine gefühlt, weil Mitarbeiter überhaupt keine Aussagen machen konnten. Keiner wusste, in welche Richtung es geht.

Ich habe dann einen Hilferuf ausgesendet. Nach sehr kurzer Zeit rief der Vorstand der Bayerischen, Martin Gräfer, an und sagte: „Frau Hahn, ich möchte helfen. Ich weiß, wir sind überfordert, wir müssen uns sortieren, aber ich möchte helfen. Welche Schäden müssen wir uns angucken, damit wir Entscheidungen treffen können, damit es weitergeht?“ Das finde ich sehr, sehr groß!

Herr Gräfer ist mit seiner Vertretung nach Bad Münstereifel gekommen. Wir sind zuerst durch die Stadt gegangen und danach waren zwei sehr einfühlsame Männer doch sehr nachdenklich und sehr betroffen.

Hat der Besuch etwas bewirkt?

Hahn: Alle Schäden, die wir zusammen abgefahren sind, sind gut gelaufen. Deswegen: Es gibt immer ein schwarzes Schaf. Ich kann aber für mich sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Bayerischen ganz, ganz großes Glück ist.

Das gilt aber nicht nur für die Bayerische, sondern – das kommt, glaube ich auch auf die Bestandsgröße an – auch für die Itzehoer, die, sobald wir wieder die Möglichkeit hatten zu telefonieren, angerufen und gesagt hat: „Ihr bekommt einen eigenen Sachbearbeiter nur für eure Schäden zur Verfügung gestellt, darüber läuft alles.“ Und das hat uns unsere Arbeit extrem erleichtert, weil wir unzählige Kfz-Schadenfälle hatten. Die Abwicklung ist am Ende des Tages ohne Inaugenscheinnahme gelaufen. Es wurde quasi zum Wohle des Kunden nach höchstem Schwackewert abgerechnet.

Toll gelaufen sind insgesamt 30 Prozent der gesamten Schadenfälle, aber leider haken auch 70 Prozent. Kim Hahn, Versicherungsmaklerin

So toll gelaufen sind insgesamt 30 Prozent der gesamten Schadenfälle, aber leider haken auch 70 Prozent – und das vor allen Dingen bei Versicherern, die nicht klein sind. Bei der Axa ist es katastrophal für den Außendienst, zumindest für den Makler. Ich weiß nicht, wie es für die Ausschließlichkeits-Vertreter aussieht. Diskussionen, Verhandlungen wegen 100 Euro hier, 100 Euro da – das haben die Menschen hier mit ihren großen Schicksalsschlägen einfach nicht verdient.

Bad Münstereifel am 28. Oktober 2021 (Bild: Pannasch)

Pannasch: Die Erfahrungen mit der Itzehoer kann ich bestätigen. Ich hatte dort zwar nur drei Autos mit Schäden versichert, aber die sind unkompliziert bezahlt worden. Auch die Probleme mit der Axa muss ich leider bestätigen.

Hahn: Es kann auch nicht sein, dass man vier Monate nach der Flut immer noch, wie zum Beispiel bei der Gothaer, den zuständigen Sachbearbeiter nicht erreicht. Es ist einfach genug Zeit ins Land gegangen, dass die Versicherer sich organisieren können.

Die Unternehmen kommunizieren alle nach außen: „Es ist super gut gelaufen.“ Aber am Ende des Tages, wenn man wirklich einmal zu den Maklern in den Kreis Euskirchen, an die Ahr, nach Bad Münstereifel geht und mit ihnen spricht, bekommt man, glaube ich, überall die gleichen Aussagen.

Pannasch. Es heißt immer: Wir bevorteilen keinen. Und dann wird der Kunde der großen Agentur von der Axa oder der Gothaer oder von dem HDI oder sonst wem bevorzugt behandelt. Ja, sorry, das geht nicht! Der Kunde zahlt genauso seine Beiträge wie der andere auch!

Fehlt es bei manchen Versicherern um Verständnis für die Lage vor Ort?

Hahn: Erst einmal muss man, glaube ich, für diese besondere Situation Feingefühl haben. Wenn wirklich alles überschwemmt war und der Versicherer gerne einen Nachweis haben möchte, dass der Fernseher 399 Euro gekostet hat … Allein diese Fragen sind absolut gefühlslos.

Es gibt Versicherer, die haben es verstanden. Eine Basler zum Beispiel oder eine Bayerische oder andere, die haben die Hausratschäden einfach pauschal abgegolten. „Frau Hahn, haben Sie den Schaden gesehen?“ Ich habe gesagt: „Ja, das habe ich gesehen, den und den Wert halte ich für angemessen“. Und daraufhin ist ohne irgendwelche Diskussion das Geld geflossen. Aber es gibt dann auch die Beispiele, die auf Rechnungen pochen.

