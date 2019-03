LV-Geschäft: Diese Vertriebswege machen in Europa das Rennen

11.3.2019 – Der Bankenvertrieb ist nach aktuellen Zahlen von Insurance Europe europaweit der wichtigste Vertriebskanal der Lebensversicherer. In der Türkei und in Malta sowie in Italien und Frankreich erzielt dieser Vertriebsweg zwischen vier Fünftel und zwei Drittel des Prämienaufkommens. Wie in Deutschland, liegen Einfirmenvertreter auch in Slowenien und Luxemburg in Front. In Belgien haben die unabhängigen Vermittler den Spitzenplatz inne. Der Direktvertrieb spielt vor allem in Kroatien und Polen eine große Rolle.

Über die Ausschließlichkeit kommt in der Bundesrepublik das meiste Neugeschäft in die Bücher der Lebensversicherer. Nach vermittelter Beitragssumme beträgt der Vorsprung der Einfirmenvertreter auf Makler und Banken weit mehr als zehn Prozentpunkte.

Beim APE-Neugeschäft hat die Ausschließlichkeit die Nase nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) nicht ganz so weit vorn (VersicherungsJournal 28.8.2018, 28.9.2018).

Bankenvertrieb der dominierende Vertriebsweg in Europa

Auf kontinentaler Ebene betrachtet sieht die Situation ein Stück weit anders aus. So wird der Lebensversicherungs-Vertrieb vom Bancassurance-Kanal dominiert, wie kürzlich vom europäischen Versichererverband Insurance Europe veröffentlichte Daten zeigen.

Basis sind die von den nationalen Versichererverbänden wie dem GDV gemeldeten Zahlen für das Jahr 2016 – aktuellere Daten liegen europaweit nicht vor.

So ist der Bankenvertrieb laut Insurance Europe etwa in den großen Märkten Italien, Frankreich und Spanien deutlich in Führung. In Italien betrug der Bancassurance-Anteil an den gebuchten Bruttoprämien mehr als drei Viertel. In Frankreich waren es fast zwei Drittel – und auf der iberischen Halbinsel immerhin noch knapp die Hälfte. Noch höhere Anteile (jeweils 83 Prozent) waren in Malta sowie in der Türkei zu verzeichnen.

WERBUNG

Nationale Unterschiede

Versicherungsagenten sorgten dem gegenüber nicht nur in Deutschland für das meiste Lebensversicherungs-Geschäft, sondern auch in Slowenien, Luxemburg und Polen. Das letztgenannte Land ist eines der wenigen, in denen der Direktvertrieb von großer Bedeutung ist. Dieser Vertriebskanal kommt auf einen Anteil von rund einem Drittel. Sogar noch etwas höher liegt der Anteil in Kroatien.

Den Daten von Insurance Europe zufolge gibt es weitere nationale Besonderheiten. Wer in Großbritannien oder Belgien eine Lebensversicherungs-Police abschließen will, geht dafür in erster Linie zu einem unabhängigen Vermittler. Neben Deutschland kommt dieser Vertriebskanal nur noch in Spanien und Schweden auf nennenswerte Anteile.

Die Vertriebswege im Leben-Geschäft im Vergleich der europäischen Länder im Jahr 2016. Deutlich wird die Dominanz der Wege Bankenvertrieb (grün), Versicherungsagenten (gelb), unabhängige Vermittler (dunkelblau) und Direktvertrieb (türkis) in den einzelnen Länder. (Bild: Insurance Europe)

Weitere Details

Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung auf dem europäischen Versicherungsmarkt können der kürzlich von Insurance Europe veröffentlichten Publikation „European Insurance in Figures 2017“ (PDF, 3,3 MB) entnommen werden.

In dieser werden unter anderem Daten zur Prämienentwicklung (VersicherungsJournal 5.3.2019) sowie zur Versicherungsdichte und -durchdringung (VersicherungsJournal 6.3.2019) in den 32 Mitgliedsländern aufgelistet.