Läufer und Jogger – Zielgruppe oder Marketing-Gag?

26.5.2021 – Laufen ist die Leidenschaft von Maklerin Kim Hahn geworden. Inzwischen gewinnt sie damit Kunden. Ihre Laufgeschichten auf Instagram verfolgen sogar Laufmuffel. Das Sponsoring von Laufshirts bei Veranstaltungen registriert der versammelte Mittelstand vor Ort. Die Vermittlerin hat sich intensiv mit den Gefahren ihres Hobbys beschäftigt und empfiehlt entsprechend.

WERBUNG

Interviewpartnerin Kim Hahn ist Inhaberin der Leo Forsbeck Versicherungsmaklerin Kim Hahn und Ausbilderin im Versicherungswesen. Sie über zehn Jahre Berufserfahrung und sich vor zwei Jahren auf die Zielgruppe Läufer und Jogger spezialisiert. Unterstützt wird ihr dreiköpfiges Team vom Seniorchef, der seit 50 Jahren aktiv ist.

VersicherungsJournal: Wann und wie haben Sie Läufer und Jogger als Zielgruppe für sich entdeckt?

Kim Hahn (Bild: Leo Forsbeck)

Kim Hahn: Im Jahr 2019 hatte ich einen gesundheitlichen Schlag, den ich mit viel Glück gut überstanden habe. Trotzdem war ich völlig energielos und brachte weit über 100 Kilogramm Körpergewicht auf die Waage.

Also nahm ich an einem Laufkurs für Anfänger teil und buchte mir einen Personal Coach.

Tatsächlich stand ich acht Monate nach meiner ersten Lauferfahrung in New York an der Startlinie und lief meinen ersten Halbmarathon. Heute findet man mich auf allen Trails, die es so gibt.

Es ist nicht einfach nur Laufen, sondern kann auch ziemlich gefährlich werden. Aber genau das reizt mich sehr. Ich bin im Trail und im Wald zu Hause.

VersicherungsJournal: Und geschäftlich interessant wurde es …

Hahn: Einerseits habe ich mich selbst mit den Gefahren eines Läufers beschäftigt. Andererseits lernt man als Läuferin viele Menschen kennen. Irgendwann kommt das Gespräch dann vom Hobby auf Berufliches und Privates.

VersicherungsJournal: Sehen Sie die Ausrichtung auf diese Zielgruppe eher als Hobby oder als interessante Marketing-Idee?

Hahn: Es ist mein Hobby und meine Leidenschaft. Ich nehme mir dadurch meine Auszeiten vom stressigen Arbeitsalltag. Es hat inzwischen auch eine geschäftliche Seite. Inzwischen sponsere ich Laufshirts.

Das erweckt Aufmerksamkeit, nicht nur bei Läufern, sondern im gesamten Mittelstand vor Ort. Eine Kundin sagte vor kurzem zu mir: Kim, ich bin null sportlich aber Du motivierst mich und ich folge gerne Deinen Geschichten auf Instagram. Sie machen es so persönlich und zeigen, dass du auch im normalen Leben echt bist.“

VersicherungsJournal: Gibt es Unterschiede zwischen dieser Zielgruppe und „normalen“ Kunden?

Hahn: Eigentlich nicht. Allerdings teilt man eine Leidenschaft und das erste Gespräch ist daher meist viel lockerer als sonst. Anstatt über das Wetter zu reden, sprechen wir über Läufe oder Laufveranstaltungen. Außerdem bin ich bei Instagram sehr aktiv und teile dort meine verrückten Laufgeschichten. Das allein ist oft Gesprächsthema genug.

VersicherungsJournal: Wo liegen wesentliche Unterschiede zwischen „normalen“ Haftpflicht-/Unfall- und anderen Versicherungen und Ihren Absicherungslösungen?

Man muss hier wirklich maßgeschneiderte Konzepte stricken.

Hahn: Es gibt viele kleine Unterschiede, auf die man achten sollte. Läuft jemand mit einem Hund, läuft er in der Natur meistens ohne Leine. Die Tierhafter-Haftpflichtversicherung sollte also keine Leinenpflicht haben.

Bei einer Unfall- oder Risikolebens-Versicherung kann das Laufen in den Bergen schon eine extreme Sportart sein. Oftmals ist diese anzeigepflichtig und der Versicherer fragt auch nach alpinen Strecken und Offroad-Läufen. Auch Trailläufe, so wie ich sie oft mache, können schon ein Ablehnungsgrund sein.

Man muss hier wirklich den Kunden ganz individuell betrachten und maßgeschneiderte Konzepte stricken.

VersicherungsJournal: Sie legen Wert auf Face-to-Face-Beratung?

Hahn: Ich bin Versicherungsmaklerin auf dem Land. Bei uns zählt immer noch das persönliche Gespräch und das schätzen unsere Kunden sehr. Online-Abschlüsse ohne qualifizierte Beratung kommen für mich nicht in Frage.

Wenn ein Interessent Läufer ist, findet das erste Treffen tatsächlich laufend statt.

VersicherungsJournal: Wie handhaben Sie das in Corona-Zeiten?

Hahn: Durch Corona gibt es einige Einschränkungen, denen man kurzzeitig per Telefon oder Mail begegnen kann. Es gibt aber auch andere kreative Möglichkeiten, sich kennen zu lernen. Wenn ein Interessent mich um ein erstes Gespräch bittet, und ich weiß, er ist Läufer, findet das erste Treffen tatsächlich laufend statt. Ich finde es großartig, beides zu verbinden.

VersicherungsJournal: Was sind typische Schadenfälle?

Hahn: Tatsächlich sind es meistens Unfälle. Eine gute Unfallversicherung ist sicher durch nichts zu ersetzen.

VersicherungsJournal: Welchen Rat geben Sie Vermittlern, die sich auf eine spezielle Sportler-Zielgruppe ausrichten möchten?

Hahn: Es muss zum eigenen Thema werden, für das man sich begeistern kann. Wenn man die Leidenschaft für ein Thema teilt, ist es einfacher sich auf den Kunden einzulassen und der Kunde lässt sich einfacher auf den Vermittler ein.

Lesetipp Auch wenn Sportplätze und Turnhallen in Corona-Zeiten verwaist sind: Sportler bleiben für den Vertrieb eine interessante Zielgruppe. Das nötige Beratungswissen dazu findet sich im Extrablatt 2|2021. In der Ausgabe „Sportler – Tipps für das Geschäft mit speziellen Risiken“ geht es um die Notwendigkeit, Berufs- und Hobbysportler abzusichern. Berichtet wird unter anderem über über risikoreiche Sportarten oder das Thema Gruppen-Sportverträge. Das Heft steht seit dem 10. Mai im Internet. Die Ausgabe kann in den ersten 30 Tagen unter diesem Link kostenlos heruntergeladen werden. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, hat diese Ausgabe als Druckexemplar automatisch zugesandt bekommen. Premium-Abonnementen des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen. Künftige Druckausgaben können über dieses Formular bestellt werden.

Die Fragen stellte