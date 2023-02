Kundenzufriedenheit geht bei großen Versicherern zurück

10.2.2023 – Wie beurteilen Verbraucher ihre Versicherung? Der Vergleich von drei Sparten zeigt: Am Verhältnis zwischen Assekuranz und Versicherungsnehmern ändert sich nur wenig, aber der Trend zeigt abwärts. Der Spielraum auf Kundenerwartungen zu reagieren, wird damit für die Gesellschaften kleiner, wie eine Erhebung von Assekurata belegt.

Die Analysten der Assekurata Solutions GmbH fragten zum zweiten Mal die Kundenzufriedenheit von Verbrauchern in drei Versicherungszweigen ab. Dazu gehören Schaden-/Unfallversicherung, Lebensversicherung und die private Krankenversicherung.

Für die Erhebung fragte das Unternehmen Ende 2022 über 3.000 Versicherungskunden online zu ihrer Meinung. In beiden durchgeführten Wellen konzentrieren sich die Analysten auf die zehn größten Versicherer, gemessen an den gebuchten Bruttoprämien der jeweiligen Sparte.

Die untersuchten Versicherer

Für die Schaden-/Unfallversicherung führt Assekurata folgende Unternehmen auf:

In der Sparte Lebensversicherung waren diese Gesellschaften dabei:

Im Segment der privaten Krankenversicherer wurden die Kunden nach folgenden Anbietern gefragt:

Sachversicherer machen Kunden zufrieden, aber nicht glücklich

Obwohl die Versicherer in den vergangenen zwei Jahren in Digitalisierung, Services und Produkte investiert hätten, seien im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung vor zwei Jahren kaum Veränderungen erkennbar, schreibt Assekurata.

In punkto Kundenzufriedenheit führt die Schaden-/Unfallversicherung im Spartenvergleich den Index, der sich aus der Gesamtzufriedenheit, dem Image, der Wertschätzung und dem Vertrauen zusammensetzt, mit einem Wert von 68 an. Allerdings gehe die Spreizung zwischen bestem und schlechtestem Wert weiter auseinander.

Das schlechteste Unternehmen hatte 2020 noch mit 65 Punkten abgeschnitten, jetzt liegt der Wert bei 63 Indexpunkten. „Sowohl in der Sparte Kranken als auch in der Lebensversicherung liegt der Kunden-Zufriedenheitsindex mit 64 beziehungsweise 66 Punkten auf einem ähnlichen Niveau wie vor zwei Jahren“, schreibt Juliane Löffler, Senior-Analystin Assekurata Solutions.

Kundenzufriedenheitsbefragung (Bild: Assekurata Solutions)

Es hapert an Regulierungspraxis und Transparenz

Den Rückgang der Kunden-Zufriedenheit in der Sachversicherung führt er auf Großschäden durch gleich mehrere Naturereignisse (VersicherungsJournal 9.1.2023) und die anschließende Schadenregulierung in den vergangenen zwei Jahren zurück.

Die Kunden wünschen sich neben einer effizienten Abwicklung im Schaden- und Leistungsfall auch einen transparenten Regulierungsprozess. „Insbesondere dann, wenn sich die Bearbeitung eines Antrags verzögert, sollten die Versicherten hierzu schnell und vollumfänglich informiert werden“, schreibt dazu Assekurata.

Einige Versicherer bieten hier laut Analyst Löffler bereits digitale Lösungen an, beispielsweise ein Online-Tracking, über das die Kunden jederzeit den Bearbeitungsstand Ihres Anliegens im Kundenportal oder in einer App einsehen und überprüfen können.

Kundenbindung in der Krankenversicherung rückläufig

Weiteres Kriterium in der Untersuchung von Assekurata: die Kundenbindung. Der Index setzt sich aus der Weiterempfehlung, der Wiederabschluss-Bereitschaft, der Exklusivität und der Kündigungsresistenz zusammen.

Während der Wert in der Schaden-/Unfallversicherung von 71 auf 69 Punkte zurückging, sank er in der Krankenversicherung von 67 auf 65 Punkte. Die Lebensversicherer konnten hier das Niveau halten.

In der privaten Krankenversicherung sei im Vergleich zur Vorbefragung nur die Wiederabschluss-Bereitschaft stabil geblieben. Vor allem der starke Rückgang bei der Exklusivität von 56 auf 53 Indexpunkte verwundert die Analysten.

„Streben doch die privaten Krankenversicherer seit einiger Zeit danach, ihre äußere Wahrnehmung weg vom reinen Kostenerstatter hin zum umfassenden Gesundheits-Dienstleister anzupassen“, so Assekurata. So habe die Branche in den vergangenen Jahren das Angebot an Gesundheitsservices ausgebaut, allerdings seien die Nutzerzahlen noch gering, wie auch andere Studien belegen (29.11.2022).

Das Fazit

Assekurata stellt klar, dass sich die Zufriedenheit in den drei Sparten nach wie vor auf einem hohen bis sehr hohen Niveau bewegt, trotz der teils rückläufigen Entwicklungen. Darauf könnten sich die Versicherer aber nicht dauerhaft ausruhen.

„Denn die Erwartungen der Kunden an ihren Versicherer wandeln sich kontinuierlich. So können unerwartete Schadengroßereignisse aber auch technische Weiterentwicklungen den Kundenanspruch nachhaltig verändern und Anpassungen im Service der Unternehmen erfordern“, so Analyst Löffler.