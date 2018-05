Kooperieren, aber richtig

22.5.2018 – Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Formen der Zusammenarbeit von Versicherungs-Vermittlern mit Tippgebern, Berufskollegen sowie Pools waren Thema beim Vermittler-Treff der Rechtsanwälte Jöhnke und Reichow. Außerdem wurde die Kooperationsbörse „Expertenradar“ vorgestellt.

„Wie soll ich als Makler das alles schaffen?“ Diese Frage höre er aus seiner Klientel immer wieder, sagte Rechtsanwalt Jens Reichow beim Vermittler-Treff der Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB in der letzten Woche in Hamburg.

Insbesondere „Einzelkämpfern“ fiele es immer schwerer, die zunehmenden Anforderungen, zum Beispiel durch die fortschreitende Regulierung des Berufstandes, zu erfüllen. Auch die daraus resultierenden Verwaltungskosten ließen sich immer schwerer selbst tragen.

Jens Reichow (Bild: Meyer)

Als einen Ausweg empfahl der Jurist Kooperationen. Diese könnten unterschiedlich intensiv als Zusammenarbeit in Einzelfällen, dauerhafte Arbeitsgemeinschaften und Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft verabredet werden.

Ziele und Ängste

Als Ziele der Zusammenarbeit nannte Reichow:

„Know-how von Berufskollegen nutzen

Urlaubs-/Krankheitsvertretung

Verwaltungskosten teilen

Gemeinsamer Marktauftritt“

Doch vor der Zusammenarbeit mit Berufskollegen stünden oft Ängste, berichtete er:

„Abwerbung ‚meiner‘ Kunden

Eigenständigkeit verlieren

Haftung für Beratungsfehler Dritter

Datenschutz“

Gemeinsame Firma mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen

Viele Makler sind gebrannte Kinder. Rechtsanwalt Jens Reichow über Erfahrungen mit Kooperationen

Schlechte Erfahrungen sind offenbar verbreitet. „Viele Makler sind gebrannte Kinder“, sagte Reichow. Tatsächlich gäbe es verschiedene Wege der Kooperation und alle hätten Vor- und Nachteile, die es sorgfältig abzuwägen gelte.

Er selbst bevorzugt die Gründung einer Gesellschaft als Kooperationsform. So könne das Know-how von Berufskollegen genutzt werden, die Haftung für eigene Beratungsfehler ließe sich begrenzen, die Verwaltungskosten würden geteilt und ein gemeinsamer Marktauftritt sei möglich. Dabei ginge allerdings die Eigenständigkeit und das eigene Recht am Bestand verloren.

Seine Mitgesellschafter solle man sehr sorgfältig auswählen, empfahl der Jurist. Eine Firma sei schnell gegründet, aber deren Auflösung das Gegenteil.

Einen „Taugenichts“ wird man nicht einfach wieder los

Reichow nannte ein Beispiel aus seiner Mandantschaft. Ein älterer Versicherungsmakler hatte seinen Schwiegersohn zum Teilhaber seiner GmbH gemacht.

Später stellte sich heraus, dass der junge Mann ein „fauler Taugenichts“ war. Doch der ließ sich nicht aus der Gesellschaft „rausschmeißen“. Außerdem war die Firma mit diesem Handicap unverkäuflich.

Man müsse sich klarmachen, dass wenn der Makler Mitgesellschafter habe, es nicht mehr „seine Firma“ sei, sondern nur sein Geschäftsanteil. Eine Gesellschaft sei eine eigene Rechtspersönlichkeit und habe eigene Interessen. Jeder Mitgesellschafter verliere also Flexibilität.

Tippgeber-Zusammenarbeit erhält Eigenständigkeit

Das dies nicht jeder wolle, sei verständlich. Man könne in diesem Falle auch im Einzelfall kooperieren, etwa als Tippgeber. Vorteilhaft sei, dass dabei das Know-how von Berufskollegen genutzt werden könne. Dabei bliebe die Eigenständigkeit erhalten und es gäbe keine Haftung für die Beratung durch Dritte.

Nachteilig sei allerdings, dass man nicht gemeinsam am Markt auftrete und sich keine Verwaltungskosten teilen ließen.

Für den Fall, dass Vermittler mit Tippgebern kooperieren, empfahl der Rechtsanwalt: „Machen Sie etwas Schriftliches“. Dabei solle die Tätigkeit ausdrücklich begrenzt werden auf das Bereitstellen von Interessentendaten zur Kontaktaufnahme.

Wenn sie es machen, dann mit Bedacht. Rechtsanwalt Jens Reichow über Tippgeber

Auch festhalten, was nicht vereinbart sein soll

Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der Tippgeber geltend machen könnte, als Handelsvertreter tätig zu sein. Das gelte vor allem bei einer regelmäßigen Zusammenarbeit. Dann stünden zum Beispiel Ausgleichsansprüche beim Ausscheiden im Raum.

Dass eine Handelsvertreter-Tätigkeit oder eine GbR mit dem Tippgeber nicht gewünscht ist, solle man ausdrücklich in den Vertrag hineinschreiben. Geregelt werden soll auch der Datenschutz und der Schutz vor wechselseitigen Abwerbungen.

Zusammenfassend sagte Reichow über solche Kooperationen: „Wenn Sie es machen, dann mit Bedacht.“

Kooperationen können dramatische Folgen haben

Als schlechteste Lösung bezeichnete der Anwalt, eine ursprüngliche Zusammenarbeit auf Tippgeber-Basis nach und nach immer weiter auszuweiten. „Das kann zu sehr dramatischen Folgen führen“, warnte Reichow.

Das habe der Fall eines Vermittlers gezeigt, der mit einer Bank kooperiert habe. Der Vermittler hatte als Tippgeber Kapitalanlagen angeboten. Als diese notleidend wurden, hätten die Kunden beide Kooperationspartner haftbar gemacht.

Die Kapitalanleger, die sich geprellt fühlten, hatten geltend gemacht, dass Vermittler und Bank durch ihren gemeinsamen Auftritt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gebildet hätten und somit unbeschränkt gesamtschuldnerisch Schadenersatz leisten müssten.

Machen Sie etwas Schriftliches. Rechtsanwalt Jens Reichow über Kooperationen

GbR hat nur geringe Voraussetzungen

Die Unternehmer könnten sich nicht darauf berufen, dass formell keine Gesellschaft gegründet worden ist, sagte der Jurist. Die Gründung sei nämlich formfrei möglich. Eine nach außen sichtbare gemeinsame Tätigkeit könne schon ausreichen.

Zu beachten sei bei den Gesellschaften bürgerlichen Rechts und den offenen Handelsgesellschaften (OHG) außerdem, dass jeder Teilhaber für alle Verbindlichkeiten der Unternehmen nach außen hafte. Möglicherweise bestehe für solche Kooperationen kein Schutz in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.

Bedacht werden sollten zudem Wettbewerbsabreden gegenüber Dritten und Treuepflichten untereinander. Schließlich sollte man von vornherein vereinbaren, wie die Gesellschaft bei Bedarf zu liquidieren ist und wie die Rechte an den Beständen geregelt werden, riet Reichow.

Dauerhafte Kooperationen

Als weitere Option nannte der Jurist die langfristige Zusammenarbeit mit Partnern über den Einzelfall hinaus. Beispiele seien die Kooperationen mit Pools oder bei Deckungskonzepten.

Vorteilhaft sei, dass hierbei das Know-how von Berufskollegen genutzt werden könne, keine Haftung für Dritte bestehe und Verwaltungskosten geteilt werden könnten. Allerdings gäbe es keinen gemeinsamen Marktauftritt und die Eigenständigkeit beziehungsweise das Bestandsrecht gehe teilweise verloren.

Wichtig sei auch hier die Abgrenzung für GbR beziehungsweise OHG sowie zur Handelsvertreter-Tätigkeit.

Je kleiner ein Unternehmen ist, desto mehr muss es sich spezialisieren. Bastian Burmeister, Expertenradar UG

Nische sorgfältig auswählen

Zum Thema „Generalist versus Spezialist“ referierte der Versicherungsmakler Bastian Burmeister. Der Generalist hat es seiner Meinung nach zunehmend schwerer, den wachsenden Anforderungen, zum Beispiel durch Regulierung und Digitalisierung, gerecht zu werden.

„Je kleiner ein Unternehmen ist, desto mehr muss es sich spezialisieren, um die nächsten Jahre zu überleben“, sagte Burmeister. Das biete die Chance auf Ertragssteigerung, Zeitersparnis und Haftungsminimierung.

Man müsse sich seine Nische aber sorgfältig auswählen. So gäbe es „disruptive Branchen“ wie Videotheken, das Risiko gesetzlicher Eingriffe, zum Beispiel der Einführung der Bürgerversicherung, und Zielgruppen mit starkem Wettbewerb, wie etwa die Heilberufe.

Bastian Burmeister (Bild: Meyer)

Neue Kooperationsbörse

Der Referent erinnert an die Pareto-Verteilung, nach der 20 Prozent der Kunden 80 Prozent des Ertrages bringen. Daher gelte es, sich auf diese A-Kunden zu konzentrieren. Die 20 Prozent unwirtschaftlichsten Kunden sollten hinauskomplimentiert werden; dafür komme auch das Abgeben an Berufskollegen in Betracht. Die restlichen 60 Prozent der Klientel sollten automatisiert betreut werden.

Burmeister ist gleichzeitig Gründer und Geschäftsführer der Expertenradar UG. Über seine Internetseite will er kooperationswillige Finanzdienstleister zusammenbringen.

Hier sollen Makler Kundenanfragen abgeben können, die nicht zu der eigenen Spezialisierung passen und Experten sollen Berufskollegen finden, die sie mit ihrem Wissen unterstützen können.