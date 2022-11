Kfz-Versicherung: Neun Prozent mehr Wechsler als im Vorjahr

Mehr zum Thema findet sich im VersicherungsJournal Extrablatt 4|2022. Die Ausgabe „Mobilität – Geld verdienen mit effizientem Vertrieb“ ist am 24. Oktober erschienen. Sie steht für vier Wochen im Internet zum Download zur Verfügung. Das Extrablatt beleuchtet die Trends am Kraftfahrtmarkt: Wie beeinflusst die Inflation die Schaden- und Preisentwicklung? Wie entwickeln sich die größten K-Anbieter? Der Kommentar und Porträts von drei Spezialmaklern geben Tipps, wie und was der Vertrieb den Folgen des wachsenden Wettbewerbs auf ihr Geschäft entgegensetzen kann. Berichtet wird zudem über Telematik-Tarife. Das Heft gibt darüber hinaus einen Überblick über die Absicherung von Fahrrädern und E-Bikes und liefert eine kleine Meta-Tabelle der von Verbrauchern für gut befundenen K-Tarife.