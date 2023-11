Kfz-Versicherung: Der Großteil der Kunden bleibt (noch) treu

6.11.2023 – Eine Umfrage von Clark zeigt, dass 65 Prozent der jungen Kfz-Versicherungskunden in diesem Jahr nicht wechseln möchten. Die Hauptmotivation für einen Umstieg ist Geld sparen (84 Prozent), gefolgt von Preis-Leistung-Verhältnis (69 Prozent). Andere Umfragen zeigen eine höhere Wechselbereitschaft, ebenfalls hauptsächlich aus preislichen Gründen.

Wie verhalten sich junge Kunden in Bezug auf ihre Kfz-Versicherung? Das wollte die Clark Germany GmbH erfahren und hat dafür 287 Personen aus Deutschland im Alter zwischen 18 und 35 Jahren online befragt. Voraussetzung war, dass die Teilnehmer beim Abschluss einer Kfz-Versicherung (Mit-)Entscheider waren.

Wechselbereitschaft bei jungen Leuten gering

Der Großteil der befragten Kfz-Besitzer – 65 Prozent – gab an, in diesem Jahr keinen Wechsel in Erwägung zu ziehen. 19 Prozent überlegen umzusteigen, während sieben Prozent dies schon in Angriff genommen haben. Neun Prozent zeigen sich noch unentschlossen.

In einer anderen Umfrage – nicht nur auf junge Menschen beschränkt – sprachen sich neun Prozent für einen definitiven Wechsel aus (VersicherungsJournal 13.10.2023).

Die geringe Wechselbereitschaft spiegelt auch die hohe Zufriedenheit der Kunden. Nur 16 Prozent gaben an, dass sie aus Unzufriedenheit mit ihrem jetzigen Versicherer einen Wechsel anstreben. Die Umsteiger haben eher den Wunsch, Geld zu sparen. Das gaben 84 Prozent an.

Neben dem Preis-Leistung-Verhältnis, das für 69 Prozent im Fokus steht, legen 72 Prozent der Teilnehmer bei der Auswahl eines Versicherers besonderen Wert auf einen direkten Ansprechpartner.

Wechselbereitschaft in anderen Umfragen höher

Die ADAC Autoversicherung AG fragte ihrerseits nach der Wechselbereitschaft von Kunden (29.9.2023). Demnach schlossen 51 Prozent den Weggang zu einem neuen Kfz-Versicherer aus – im Vorjahr waren es noch 55 Prozent.

Die Sirius Campus GmbH hatte zudem im vergangenen Jahr eine geringere Treue bei den Kunden festgestellt (18.1.2023). Im Vorjahr hatten die Trendforscher ermittelte, wieso Kunden ihrem Kfz-Versicherer treu bleiben (12.1.2022), wobei sie sich auf Daten von 2021 bezogen. Demnach waren 2021 noch 15 Prozent wechselwillig, im Jahr darauf bereits 25 Prozent.

Eine Untersuchung der Aboalarm GmbH zeigte ebenfalls auf, dass es zunehmend zu Wechseln kommt (23.11.2022). Der Umfrage nach ist der Preis das ausschlaggebende Argument, um eine neue Versicherung abzuschließen.