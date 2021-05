Jeder Zweite erwartet Einbußen bei der gesetzlichen Rente

6.5.2021 – Der aktuelle Altersvorsorge-Index des Diva ist im Frühjahr 2021 gegenüber Herbst 2020 von minus 1,4 auf minus 2,0 gesunken. Bei fast jedem Fünften der Befragten hat sich die finanzielle Absicherung des Ruhestands verschlechtert. In einer Sondererhebung bestätigten 46,5 Prozent der befragten Selbstständigen Umsatzeinbußen durch die Coronakrise. Dennoch sehen mehr als 90 Prozent in ihrer aktuellen Tätigkeit ihre berufliche Zukunft.

Die Coronakrise wirkt sich zunehmend auch auf die Stimmungslage zur Altersvorsorge aus. Das zeigt der aktuelle Altersvorsorge-Index der Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva).

An der jüngsten Diva-Erhebung haben 2.000 Endverbraucher und 800 Finanzberater teilgenommen. Neben dieser repräsentativen Tandemumfrage, die das Institut zweimal jährlich durchführt, erfolgte eine Sonderbefragung von bundesweit 510 Selbstständigen.

Kurzarbeit und Arbeitsplatzängste verunsichern

Der Altersvorsorge-Index ist im Frühjahr 2021 gegenüber Herbst 2020 von minus 1,4 auf minus 2,0 gesunken. Bei fast jedem Fünften der Befragten (18,5 Prozent) hat sich die finanzielle Absicherung des Ruhestands in den letzten drei Jahren verschlechtert.

„Natürlich spielt dabei Corona eine Rolle. Denn durch Kurzarbeit verringern sich die Einzahlungen in die gesetzliche Rente. Das wird den Menschen zunehmend bewusst“, erklärt Professor Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts.

Zudem erwartet mehr als jeder Zweite (54,7 Prozent) für die kommenden zehn bis zwanzig Jahre Einbußen bei der gesetzlichen Rente. Hier würde sich auch widerspiegeln, dass in einigen Branchen wie beispielsweise der Hotellerie in größerem Ausmaß Insolvenzen und Arbeitslosigkeit erwartet werden, so Heuser.

Erspartes fließt nicht in die Vermögensbildung

Immerhin gut die Hälfte (50,4 Prozent) derjenigen, die wegen Corona weniger ausgeben, das sind 50,7 Prozent aller Befragten, nutzt dieses Geld für eine Aufstockung ihrer privaten Vermögensbildung.

Verwendung des Ersparten. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Diva)

Unter den Bundesländern ist das Stimmungsbild zur Altersabsicherung in Schleswig-Holstein am besten. Brandenburg stellt hier das Schlusslicht dar.

Altersvorsorge-Index nach Bundesländern. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: Diva)

Selbständigkeit bleibt für mehr als 90 Prozent die berufliche Zukunft

Von den befragten Selbstständigen haben durch die Pandemie 46,5 Prozent Umsatzeinbußen erlitten. Die Hälfte davon hat einen Rückgang von mehr als 50 Prozent hinnehmen müssen. Zehn Prozent gaben an, dass ihnen trotz Beantragung staatliche Hilfe verwehrt wurde.

Von den 26,3 Prozent, die solche Hilfen erhalten haben, geht die Hälfte (50,7 Prozent) davon aus, dass diese nicht ausreichen werden. Dennoch erwägen nur 7,8 Prozent aller Befragten einen Wechsel ihrer beruflichen Tätigkeit.

Zwar müssten viele (29,2 Prozent) auf ihre Altersvorsorge zurückgreifen. Sie können aber ihre Existenz, anders als bilanzierende Unternehmen, eine ganze Weile auch durch Rückgriff auf Reserven im privaten Bereich aufrechterhalten, berichtet Heuser.

„Das ist ein starkes volkswirtschaftliches Argument für Selbstständigkeit. Man hätte sich gewünscht, dass der Staat den Selbstständigen mehr unter die Arme greift“, sagt er.