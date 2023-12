Industrie und Gewerbe-Multirisk: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

7.12.2023 – Die Alte Leipziger liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste sowohl in der Industrieversicherung als auch bei den gewerblichen Multiriskpolicen. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Industrieversicherung sowie im Segment gewerbliche Multirisk-Policen unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 16.10.2023) durchgeführt.

Die Vermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen in beiden Produktgattungen jeweils 232 Nennungen ein.

In Sachen Industrieversicherung setzten sich die Allianz Versicherungen gegen die Wettbewerber durch. In der Elektronikversicherung hatte die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit ihrer speziell für die Maklergenossenschaft entwickelten Lösung die Nase vorn (VersicherungsJournal 31.10.2023).

Industrie: Alte Leipziger gewinnt Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige teils deutliche Unterschiede. So landete der Neugeschäftsfavorit Allianz nur an geteilter vierter Stelle im Qualitätsranking für die Industrieversicherung. Bis auf die zweitbeste Policierung reichte es nur zu bestenfalls durchschnittlichen Beurteilungen – mit bis zu mehr als 0,4 Notenpunkten Rückstand (Erreichbarkeit) auf den Spitzenreiter.

An der Spitze der Qualitätsrangliste liegt die Alte Leipziger Versicherung AG (Mittelwert: 1,74). Sie schnitt damit vier Positionen besser als beim Neugeschäft ab. Das Unternehmen ist nach der Vermittlermeinung führend bei Erreichbarkeit sowie Schaden- und Antragsbearbeitung. In Sachen Produktqualität liegt das Unternehmen mit hauchdünnem Rückstand an zweiter Stelle.

HDI Global vor HDI

Den Silberrang ergatterte die beim Neugeschäft auf Rang sieben liegende HDI Global SE mit der geteilten Topbewertung bei der Schadenbearbeitung und Position zwei bei der Erreichbarkeit. Ein besseres Abschneiden (Mittelwert: 1,95) verhinderten die nur durchschnittlichen Beurteilungen in den beiden anderen Aspekten.

Rang drei nimmt die HDI Versicherung AG (1,96) ein, die es beim Neugeschäft mit Position zehn nur so gerade eben in die Spitzengruppe schaffte. Der besten Produktqualität stand die viertschlechteste Note bei der Policierung gegenüber.

Gleichauf mit der Allianz auf Platz vier (Neugeschäft: zehn) liegt die Ergo Versicherung AG, die in allen Kriterien im Mittelfeld landete. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt zwischen 0,2 Notenpunkten (Schadenbearbeitung) und 0,4 Notenpunkten (Produktqualität und Erreichbarkeit).

Gewerbe-Multirisk: Alte Leipziger gewinnt Qualitätswertung

Im Segment Gewerbe-Multirisk belegt ebenfalls die Alte Leipziger die Pole Position in der Qualitätsrangliste (1,92).

Der Akteur schnitt vor allem wegen der mit Abstand besten Erreichbarkeit satte fünf Ränge besser ab als beim Neugeschäft. In den anderen drei Aspekten reichte es jeweils für Top-Drei-Platzierungen.

Dreifach geteilter Silberrang

Den Silberrang teilen sich drei Wettbewerber (jeweils 2,04). Dabei konnte die Württembergische Versicherung AG (Position neun beim Neugeschäft) vor allem mit der besten Produktqualität punkten. Andererseits bietet sie aus Sicht der Befragten die schlechteste Schadenbearbeitung.

Der Neugeschäftsfavorit Gothaer gehört in Sachen Produktqualität und Antragsbearbeitung in jeweils dicht beieinander liegenden Feldern zur Spitzengruppe. Vor allem die drittschlechteste Erreichbarkeit verhinderte eine bessere Platzierung.

Die Axa Versicherung AG, die sich im Neugeschäft an fünfter Stelle einordnet, gehört in drei der vier bewerteten Aspekte zu den Top-Anbietern. Hinsichtlich der Erreichbarkeit langte es allerdings nur zum vorletzten Platz – mit fast 0,6 Notenpunkten Rückstand auf den Spitzenreiter.

Aufgrund teilweise sehr niedriger Fallzahlen sollten die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden. In der Qualitätswertung der Industrieversicherung liegen für die Alte Leipziger nur zwölf Stimmen vor, für die HDI Global nur zehn und für den HDI lediglich sieben. Zum Vergleich: Für die Allianz wird die Stimmenzahl mit 33 angegeben.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der Betriebshaftlicht für verschiedene Zielgruppen (22.11.2023, 29.11.2023) auch die Segmente gewerbliche Sach- (23.10.2023, 14.11.2023) sowie Fotovoltaik- und Elektronikversicherung (18.9.2023, 4.10.2023).

Untersucht wurden ebenfalls die Auslandsreisekranken- (14.9.2023), die D&O- (12.9.2023) und die Cyberversicherung (31.8.2023). Qualitätsumfragen wurden auch in der Tierkranken- (10.7.2023) und der Unfallversicherung (23.6.2023) durchgeführt sowie in den Segmenten Rechtsschutz- (24.5.2023, 28.6.2023) und Bauversicherungen (9.3.2023).

Davor waren die Maschinen- (6.2.2023), die Privat- (31.3.2023) und die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (8.5.2023) sowie die betriebliche Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) an der Reihe.